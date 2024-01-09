Ліверпуль - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Фулгем 10.01.2024, Кубок англійської ліги

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 10.01.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось : 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 07.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



команди Фулгем був зіграний проти Ротерхэм Юнайтед - 05.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

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