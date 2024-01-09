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Ліверпуль - Фулгем онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 10 січня 2024, 22:00 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Фулгем
Лондон
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
32%
Фулгем
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Fulham FC when Liverpool FC is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Fulham FC is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 11 times, there have been 4 draws while Fulham FC have won 2 times. The goal difference is 32-7 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 33 meetings, Liverpool FC have won 20 times, there have been 6 draws while Fulham FC have won 7 times. The goal difference is 62-29 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 6 games.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 23 home matches.
  • Fulham FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 40% of their matches, Fulham FC in 28% of their matches.
  • Liverpool FC wins 40% of halftimes, Fulham FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In EFL Cup, Fulham FC has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Fulham FC won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 1.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Fulham FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Fulham FC is 1.6.
  • Liverpool FC scores 2.75 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
8
Перемог
13
Ігор
3
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 14:30 Фулгем 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Фулгем
Кубок Англії 2023/2024
05.01.2024 - 21:30 Фулгем 1 - 0 Завершено Ротерхэм Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 2 Завершено Бернлі П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 21:45 Евертон 1 - 2 Завершено Фулгем В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
32%
Фулгем
29%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Фулгем
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Фулгем до цього вибивав Тоттенгем (2:1), Норвіч (2:1), Іпсвіч (3:1) та Евертон (2:1).
Інфо
Ліверпуль до цього вибивав Лестер (3:1), Борнмут (2:1) та Вест Гем (561).
Запасні: Родак, Тете, Рім, Лукич, Франсуа, Керні, Вілсон, Муньїс, Вінісіус.
Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Пальїнья, Рід — Декордова-Рід, Перейра, Вілліан — Хіменес.
Запасні: Аліссон, Нуньєс, Гакпо, Кларк, Гордон, Макконнелл, Бек, Кванса, Ньйоні.
Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Конате, ван Дейк, Бредлі — Гравенберх, Мак Аллістер, Джонс — Елліотт, Жота, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого півфінального поєдинку Кубку Англійської ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та лондонський Фулгем.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Фулгем 10.01.2024, Кубок англійської ліги

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Кубок англійської ліги 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 10.01.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось : 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Фулгем можна подивитися 10.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 07.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

команди Фулгем був зіграний проти Ротерхэм Юнайтед - 05.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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