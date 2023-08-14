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Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 лютого 2024, 22:15 - Молинью . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
39%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Manchester United is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 4 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 6 times. The goal difference is 17-9 in favour of Manchester United.
  • During the last 25 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 5 times, there have been 4 draws while Manchester United have won 16 times. The goal difference is 37-15 in favour of Manchester United.
  • Wolverhampton Wanderers's last home win against Manchester United was in 2019.
  • Last season Manchester United won both games against Wolverhampton Wanderers (2-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Wolverhampton Wanderers haven't lost in their last 7 games.
  • Wolverhampton Wanderers have won 3 home matches in a row.
  • Wolverhampton Wanderers haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 3 games against Manchester United.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 0 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Hwang Hee-chan is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 10 goals. Scott McTominay has scored 5 times for Manchester United.
  • Pedro Neto has assisted the most goals for Wolverhampton Wanderers with 7. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (3).
  • Mario Lemina has more yellow cards (7) than any other player at Wolverhampton Wanderers. Bruno Fernandes has collected 7 for Manchester United.
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 17 in the table with 17 points. Now they are number 11 with 29 points.
  • A year ago, Manchester United were number 4 in the table with 40 points. Now they are number 8 with 32 points.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 30% of their matches, Manchester United in 29% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 30% of halftimes, Manchester United wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than Manchester United.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 1, Manchester United won 4, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester United is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester United is 0.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.74 goals when playing at home and Manchester United scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
3
Перемог
15
Ігор
8
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.08.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
03.01.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Кубок Англії 2023/2024
28.01.2024 - 13:45 Вест Бромвіч Альбіон 0 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
22.01.2024 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Вулверхемптон Н
Кубок Англії 2023/2024
16.01.2024 - 21:30 Вулверхемптон 3 - 2 Завершено Брентфорд В
Кубок Англії 2023/2024
05.01.2024 - 21:15 Брентфорд 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Евертон В
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
39%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
29%
LIVE
Трансляція матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
"МЮ": 24. Онана, 6. Мартінес, 8. Фернандеш, 10. Рашфорд, 11. Гейлунд, 17. Гарначо, 18. Каземіро, 19. Варан, 20. Далот, 23. Шоу, 37. Мейну
Інфо
"Вулвз": 1. Са, 22. Семеду, 15. Доусон, 23. Кілман (к), 24. Тоті, 2. Доерті, 5. Леміна, 20. Дойл, 7. Нету, 12. Кунья, 27. Беллегарде
Перед цим поєдинком "вовки" перебувають на 11 позиції в АПЛ, а МЮ іде на дев'ятому місці. Між командами розрив у три очки, тож завдяки перемозі господарі можуть обігнати "манкуніанців".
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову трансляцію матчу 22 туру чемпіонату Англії, у якому Вулвергемптон зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Юнайтед" 01.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 01.02.2024
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 14.08.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 01.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Вест Бромвіч Альбіон - 28.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ньюпорт Каунті - 28.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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