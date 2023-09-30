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Евертон - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 27 січня 2024, 17:00 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Smith, Josh
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
23'
Лутон Таун
Лутон
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
38%
Нічия
31%
Лутон Таун
31%
Цікаві факти
  • Everton FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Everton FC wins 1st half in 22% of their matches, Luton Town in 23% of their matches.
  • Everton FC wins 22% of halftimes, Luton Town wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Luton Town.
  • On their last meeting Luton Town won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Luton Town leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Luton Town is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Luton Town's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 3 games against Luton Town (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Everton FC won 2, Luton Town won 1, 0 draws.
  • Everton FC scores 2 goals in a match against Luton Town and Luton Town scores 0.67 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Luton Town is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Luton Town is 1.67.
  • Everton FC scores 1 goals when playing at home and Luton Town scores 1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Евертон
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун
Останні матчі - Евертон
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Астон Вілла Н
Кубок Англії 2023/2024
04.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.12.2023 - 22:15 Евертон 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Лутон Таун
Кубок Англії 2023/2024
16.01.2024 - 21:45 Болтон 1 - 2 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.01.2024 - 21:45 Бернлі 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Лутон Таун 0 - 0 Завершено Болтон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 14:30 Лутон Таун 2 - 3 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.12.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 2 - 3 Завершено Лутон Таун В
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
38%
Нічия
31%
Лутон Таун
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Virginia, Joao
    Воротар
  • 2
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 14
    Beto
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 23
    Тім Крул
    Воротар
  • 7
    Ogbene, Chiedozie
  • 15
    Mengi, Teden
    Захисник
  • 29
    Bell, Amari
    Захисник
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
  • 28
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 30
    Townsend, Andros
    Півзахисник
  • 9
    Morris, Carlton
    Форвард
  • 11
    Adebayo, Elijah
    Форвард
  • 16
    Burke, Reece
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Edwards, Rob
Статистика матчу
1
Штрафні
4
3
Фоли
1
2
Удари повз
3
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Евертон - Лутон Таун
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
21'
Огбене на правому фланзі атаки штовхнув у спину Миколенка.
20'
У позиційній атаці перебуває Лутон.
18'
Подачею штрафного з лівого флангу Гарнер не перебив навіть найближчого гравця в чужих володіннях.
16'
Тим часом у Онана пошкодження.
14'
Берк у підкаті своєчасно прочитав передачу на лівий фланг штрафного на хід Онана.
13'
Віджинія перед воротарським перехопив подачу з лівого флангу від Барклі.
11'
Офсайд
Вертикальний пас до меж чужого штрафного Льюїн отримав у офсайді.
10'
Небезпечний момент
Льюїн отримав закидання на лівий фланг атаки, після чого покотив у центр на Бету, але той здалеку пробив повз протилежну стійку.
7'
Белла в центрі поля підкатом збив Онана.
5'
На хід Бету запустили передачу через центральну зону, але він сфолив проти Менгі.
3'
Морріс пробивав із-під Тарковські перед чужим штрафним, але запустив м'яч на трибуни.
1'
Гості грають у атаці від перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Нічия = перегравання.
Інфо
Лутон до цього вибив Болтон із другої спроби (2:1).
Інфо
Евертон до цього вибив Крістал Пелес із другої спроби (1:0).
Запасні: Ши, Камінські, Поттс, Беррі, Вудроу, Чонг, Мпанзу, Джонсон, Нельсон.
Лутон: Крул — Берк, Менгі, Белл — Огбене, Локонга, Барклі, Дауті — Таунсенд, Морріс, Адебайо.
Запасні: Пікфорд, Лонерган, Кін, Годфрі, Гант, Янг, Данжума, Доббін, Шерміті.
Евертон: Вірджинія — Паттерсон, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Онана, Гарнер, Гаррісон — Макніл, Бету, Калверт-Льюїн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/16 фіналу Кубку Англії. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Лутон.
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Анонс матчу Евертон - Лутон Таун 27.01.2024, Кубок Англії

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 27.01.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою Лутон Таун (Лутон):

між командами закінчився перемогою на користь команди Лутон Таун, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Лутон Таун можна подивитися 27.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Лутон Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

команди Евертон був зіграний проти Крістал Пелес - 17.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

команди Лутон Таун був зіграний проти Болтон - 16.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лутон Таун.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Лутон Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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