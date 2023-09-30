Евертон - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Лутон Таун 27.01.2024, Кубок Англії

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 27.01.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою Лутон Таун (Лутон):

між командами закінчився перемогою на користь команди Лутон Таун, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



команди Евертон був зіграний проти Крістал Пелес - 17.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)

Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885

Країна: Англия

Тренер: Роб Едвардс



команди Лутон Таун був зіграний проти Болтон - 16.01.2024, у рамках Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лутон Таун.

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