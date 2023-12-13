Шахтар - Пюнік онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Пюнік 22.01.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Пюнік (Ереван) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 .

Дата проведення матчу: 22.01.2024

Час початку матчу: 14:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



команди Шахтар був зіграний проти Порту - 13.12.2023, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: Пюнік (Ереван)

Країна: Армения



команди Пюнік був зіграний проти Буде-Глімт - 17.08.2023, у рамках Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Буде-Глімт.

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