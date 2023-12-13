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Шахтар - Пюнік онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 22 січня 2024, 14:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Пюнік
Ереван
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
27%
Пюнік
30%
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Порту 5 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.12.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.12.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 19:45 Шахтар 1 - 0 Завершено Ройял Антверпен В
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Полісся Н
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Останні матчі - Пюнік
Ліга конференцій 2023/2024
17.08.2023 - 19:00 Пюнік 0 - 3 Завершено Буде-Глімт П
Ліга конференцій 2023/2024
10.08.2023 - 19:00 Буде-Глімт 3 - 0 Завершено Пюнік П
Ліга конференцій 2023/2024
03.08.2023 - 18:00 Пюнік 2 - 1 Завершено Kalmar В
Ліга конференцій 2023/2024
27.07.2023 - 20:00 Kalmar 1 - 2 Завершено Пюнік В
Ліга конференцій 2023/2024
20.07.2023 - 18:30 Narva Trans 0 - 3 Завершено Пюнік В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
27%
Пюнік
30%
Трансляція
Інфо
"Шахтар" (запасні): Рудько, Твардовський, Лемкін, Гочолеішвілі, Ракіцький, Педріньо, Козік, Егіналдо, Криськів, Швед, Очеретько, Назарина, Цуканов, Невертон
Інфо
"Шахтар" (стартовий склад): Різник - Бондар, Степаненко, Судаков, Зубков, Сікан, Азаров, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Кевін
Для української команди це буде дебютний контрольний матч у 2024 році. Протистояння з "Лудогорцем" скасували через погодні умови.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу, в якому "Шахтар" гратиме з єреванським "Пюніком". Гра розпочнеться о 14:30.
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Останні матчі
Завершено 22:05 - Вчора Ренн Ренн 1 Марсель Марсель 1 Завершено 22:00 - Вчора Жирона Жирона 5 Севілья Севілья 1 Завершено 21:45 - Вчора Лечче Лечче 0 Ювентус Ювентус 3 Завершено 20:30 - Вчора Маккабі Маккабі 4 Маккабі Маккабі 0 Завершено 20:15 - Вчора Моленбек Моленбек 0 Ейпен Ейпен 1

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Анонс матчу Шахтар - Пюнік 22.01.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Пюнік (Ереван) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 .

Дата проведення матчу: 22.01.2024
Час початку матчу: 14:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

команди Шахтар був зіграний проти Порту - 13.12.2023, у рамках Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: Пюнік (Ереван)
Країна: Армения

команди Пюнік був зіграний проти Буде-Глімт - 17.08.2023, у рамках Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Буде-Глімт.

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