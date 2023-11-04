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Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 лютого 2024, 17:00 - Фолмер Amex Стэдиум
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
41%
Нічия
30%
Евертон
30%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 10-6 in favour of Everton FC.
  • During the last 13 meetings, Brighton & Hove Albion have won 4 times, there have been 3 draws while Everton FC have won 6 times. The goal difference is 24-17 in favour of Everton FC.
  • Brighton & Hove Albion's last home win against Everton FC was in 2019.
  • Last season's matches: 1-5 (Brighton & Hove Albion at home) and 1-4 (Everton FC at home).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Everton FC haven't won in their last 4 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion's home record this season: 6-5-1.
  • Joao Pedro is Brighton & Hove Albion's top scorer with 8 goals. Abdoulaye Doucoure has scored 6 times for Everton FC.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 36% of their matches, Everton FC in 21% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 36% of halftimes, Everton FC wins 21%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Everton FC.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Everton FC won 2, 1 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 2.2 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Everton FC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Everton FC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Brighton & Hove Albion scores 2.15 goals when playing at home and Everton FC scores 1.22 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
4
Перемог
13
Ігор
6
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Евертон 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 5 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Евертон 2 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 5 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Лутон Таун 4 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 2 - 5 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон Н
Кубок Англії 2023/2024
27.01.2024 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Лутон Таун П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
41%
Нічия
30%
Евертон
30%
Трансляція
Інфо
У першому колі команди зіграли внічию — 1:1.
Інфо
Евертон іде сімнадцятим із 8 перемогами, 6 нічиїми та 11 поразками — 20 очок (-10 штраф).
Інфо
Брайтон іде сьомим із 10 перемогами, 8 нічиїми та 7 поразками — 38 очок.
Запасні: Вірджинія, Янг, Паттерсон, Кін, Коулман, Онана, Гант, Шерміті, Бету.
Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гує, Гарнер, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн.
Запасні: Стіл, Велтман, Еступіньян, Вебстер, Балеба, Лаллана, Модер, Фаті, Енсісо.
Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Данк, Ігор — Гросс, Гілмор — Адінгра, Буонанотте, Велбек — Фергюсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тоні Гаррінгтон (Клівленд, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Amex Стедіум (Брайтон, Англія) зіграють Брайтон та Евертон.
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Останні матчі
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон 24.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 24.02.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Евертон (Ливерпуль):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон можна подивитися 24.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

команди Евертон був зіграний проти Крістал Пелес - 19.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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