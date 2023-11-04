Брайтон енд Хоув Альбіон - Евертон онлайн трансляція матчу

між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.
Дата проведення матчу: 24.02.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою Евертон (Ливерпуль):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 18.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
команди Евертон був зіграний проти Крістал Пелес - 19.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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