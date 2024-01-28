Шахтар - Градец-Кралове онлайн трансляція матчу

Шахтар у першому таймі володів ініціативою, але моментів майже не створював – підходи були, але без нормального останнього пасу. Чехи грали в найкращих традиціях команд УПЛ - чіпко і по можливості надійно в обороні з контратаками У підсумку Градец-Кралове забив свій гол після проходу флангом і прострілу, а Шахтар так нічого і не вигадав. 0:1 до перерви