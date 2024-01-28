Шахтар - Градец-Кралове онлайн трансляція матчу

між командою Шахтар (Донецк) та командою Градец-Кралове (Градец-Кралове) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 .
Дата проведення матчу: 03.02.2024
Час початку матчу: 12:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
команди Шахтар був зіграний проти Марібор - 28.01.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Градец-Кралове (Градец-Кралове)
Рік заснування Градец-Кралове (Градец-Кралове): 1905
Країна: Чехия
команди Градец-Кралове був зіграний проти Оболонь - 27.01.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Градец-Кралове.
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