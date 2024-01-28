  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтар - Градец-Кралове Дивитися онлайн
У тренді

Шахтар - Градец-Кралове онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 03 лютого 2024, 12:00
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 1
Оновити
49'
Градец-Кралове
Градец-Кралове
Хід матчу
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
37%
Нічия
31%
Градец-Кралове
33%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
28.01.2024 - 16:30 Шахтар 0 - 0 Завершено Марібор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
25.01.2024 - 17:03 Шахтар 3 - 1 Завершено Лех В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
22.01.2024 - 14:30 Шахтар 2 - 0 Завершено Пюнік В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Порту 5 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.12.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Верес В
Показати більше
Останні матчі - Градец-Кралове
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
27.01.2024 - 16:00 Оболонь 0 - 2 Завершено Градец-Кралове В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено Градец-Кралове Н
Клубні товариські матчі 2020/2021
13.11.2020 - 12:00 Градец-Кралове 0 - 2 Завершено Богеміанс 1905 П
Клубні товариські матчі 2019/2020
04.09.2020 - 11:15 Слован Либерец 3 - 2 Завершено Градец-Кралове П
Клубні товариські матчі 2019/2020
08.08.2020 - 11:15 Градец-Кралове 3 - 0 Завершено Хлумец НК В
Показати більше
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
37%
Нічия
31%
Градец-Кралове
33%
Трансляція
51'
Фолять гірники в атаці... Чехи явно не поспішають розігрувати штрафний
49'
Небезпечний момент
Момент у чехів! Вашулін отримав м'яч метрів за 15, розвернувся і пробив! Різник тягне!
47'
Кутовий
Активно Шахтар розпочав та заробив кутовий. Непоганий навіс пішов у воротарський майданчик, але й тут повітря виграли чехи
46'
Свисток
Другий тайм розпочався!
46'
У гірників, здається, без замін
46'
Заміна
У чехів кілька замін у перерві
Шахтар у першому таймі володів ініціативою, але моментів майже не створював – підходи були, але без нормального останнього пасу. Чехи грали в найкращих традиціях команд УПЛ - чіпко і по можливості надійно в обороні з контратаками У підсумку Градец-Кралове забив свій гол після проходу флангом і прострілу, а Шахтар так нічого і не вигадав. 0:1 до перерви
45+1'
Свисток
Ну і все, свисток на перерву! Шахтар поки що програє Градець-Кралове 0:1!
43'
І знову атака флангом від чехів – Чмелік небезпечно прострілив, і знову Різнику доводиться вступати у гру та виходити на м'яч
40'
Офсайд
Кевін увірвався до штрафної, і проти нього Чмелік сфолив! Але там немає пенальті, оскільки бразилець був в офсайді.
39'
Градець грає чіпко, не гребують фолити чехи іноді. Десь прихопити, десь підштовхнути.
36'
Контроль заради контролю у Шахтаря - поки що так
34'
Кутовий
Кутовий для гірників – після розіграшу пішов навіс, але знову чехи виграли другий поверх
32'
Шахтар начебто і катає м'яч, але з просуванням в останній третині у гірників проблеми
30'
Чехи непогану атаку флангом організували, пішла подача у штрафну, але Різник вчасно вийшов і забрав м'яч.
28'
Дальній удар від Судакова. Або це була подача... Незрозуміло, але повз ворота.
25'
Офсайд
Знову в офсайді Шахтар - цього разу Судаков заліз на фланзі
23'
Гоооол!!!
Гооол! Ось так! Чехи забивають! Все просто - після проходу флангом пішов простріл, який замкнув Харазим!
21'
Офсайд
Ще один офсайд для Шахтаря - Зубков вивалився центром, але захисники чехів встигли вчасно вийти
20'
Офсайд
Ах, непоганий забрс на фланг на Коноплю пройшов, було б небезпечно, якби не офсайд
19'
Атака Градеця, і дуже непогана, широка, віялова, в останній момент після пасу під удар захисники гірників розрядили
17'
Стик на полі, два гравці на газоні, причому Сікан постраждав менше, ніж капітан чеської команди
15'
Кутовий
Щоправда, кутовий чехи виконали невдало - низом і до першого гравця Шахтаря
14'
Контра чехів з ударом – буде кутовий
13'
Чехи організували навіс із флангу, був навіть натяк на небезпеку, але Конопля розрядив ситуацію
11'
Щіло чехи грають в обороні - думаю, вони точно знайшли б себе в УПЛ
9'
Ось чехи спробували провести свою першу осмислену атаку, правда, все закінчилося фолом в атаці
8'
Цікаво, що у стартовому складі Градець-Кралові усі чехи. Та й загалом у команді всього три легіонери, та й ті – словаки
7'
Поки що в атаках Шахтаря більше сумбуру – чехи справляються з наскоками гірників
4'
Небезпечний момент
А ось і перша небезпека від гірників - пройшла вертикальна атака, Сікан вивалився на ударну, але сам удар у форварда не вийшов - і слабо вийшло, й мимо
3'
Шахтар відразу ж захопив ініціативу і намагається промацувати оборону чехів
1'
Інфо
Поїхали, матч розпочався!
Зазначимо, що на цей матч Пушич випустив умовно основний склад
Виходять команди на поле
Інфо
Є у нас і стартовий склад Гредець-Кралове: Задражил, Чихак, Піларж, Цмелік, Вашулін, Лейбль, Харазим, Кодеш, Горак, Шашинка, Кучера
Інфо
Запасні Шахтаря: Твардовський, Козик, Ракицький, Швед, Очеретько
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан.
Інфо
Матч розпочнеться о 12:00 за київським часом
Зазначимо, що це буде четвертий спаринг гірників на зборах. У перших трьох команда здобула дві перемоги та один раз зіграла внічию.
Чеська команда після осінньої частини сезону йде на 12-му місці у місцевому чемпіонаті, маючи 20 очок після 19 матчів. Такий собі середняк чемпіонату
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! Сьогодні, 3 лютого Шахтар проведе одразу два спаринги на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Перший суперник гірників – чеський ФК Градец-Кралове з однойменного міста.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 04:00 - Сьогодні Коста-Рика Коста-Рика 2 El Salvador El Salvador 0 Завершено 22:00 - Вчора Конго ДР Конго ДР 3 Гвінея Гвінея 1 Завершено 22:00 - Вчора Атлетік Атлетік 4 Мальорка Мальорка 0 Завершено 22:00 - Вчора Страсбур Страсбур 1 Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 2 Завершено 22:00 - Вчора Брістоль Сіті Брістоль Сіті 0 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Шахтар - Градец-Кралове 03.02.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Градец-Кралове (Градец-Кралове) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 .

Дата проведення матчу: 03.02.2024
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Градец-Кралове можна подивитися 03.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Градец-Кралове, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

команди Шахтар був зіграний проти Марібор - 28.01.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Градец-Кралове (Градец-Кралове)
Рік заснування Градец-Кралове (Градец-Кралове): 1905
Країна: Чехия

команди Градец-Кралове був зіграний проти Оболонь - 27.01.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Градец-Кралове.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Градец-Кралове онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.