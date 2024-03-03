Шеффілд Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

03.03.2024 в 21:12 Шеффілд Юнайтед – Арсенал. Анонс та прогноз матчу 27-го туру АПЛ на 04.03.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Шеффілд Юнайтед" та "Арсеналом" у рамках чемпіонату Англії