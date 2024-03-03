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Шеффілд Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 березня 2024, 22:00 - Брэмолл Лейн . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
0 - 5
Оновити
перерыв
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
5' Odegaard, Martin 13' Bogle, Jayden 15' Martinelli, Gabriel 17' Олівер Норвуд Вийшов: Osborn, Ben 25' Havertz, Kai 29' Bogle, Jayden 39' Rice, Declan
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Шеффілд Юнайтед
26%
Нічия
26%
Арсенал
48%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sheffield United and Arsenal FC is 0-3. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Sheffield United playing at home, Sheffield United have won 2 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 3 times. The goal difference is 9-4 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 15 meetings, Sheffield United have won 2 times, there have been 4 draws while Arsenal FC have won 9 times. The goal difference is 31-7 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • Did you know that Sheffield United scores 32% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Sheffield United have a losing streak of 3 matches at home.
  • Sheffield United have played 5 home matches in a row without winning.
  • Sheffield United haven't won any of their last 4 games against Arsenal FC.
  • Sheffield United haven't scored in 5 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Gustavo Hamer has assisted the most goals for Sheffield United with 3. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (7).
  • Anel Ahmedhodzic has more yellow cards (8) than any other player at Sheffield United. Kai Havertz has collected 6 for Arsenal FC.
  • Sheffield United have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Sheffield United wins 1st half in 14% of their matches, Arsenal FC in 48% of their matches.
  • Sheffield United wins 14% of halftimes, Arsenal FC wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 5 goals.
  • When Sheffield United leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Sheffield United is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Sheffield United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Sheffield United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sheffield United won 0, Arsenal FC won 4, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Sheffield United.
  • Sheffield United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Sheffield United scores 0.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.6 goals against Sheffield United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sheffield United and Arsenal FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sheffield United and Arsenal FC is 0.8.
  • Sheffield United scores 1.21 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.83 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шеффілд Юнайтед
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 17:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
11.04.2021 - 21:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Арсенал 2 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед
Кубок Англії 2021
28.06.2020 - 15:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
18.02.2024 - 16:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 5 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 17:00 Лутон Таун 1 - 3 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.02.2024 - 19:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 5 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 3 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 17:00 Бернлі 0 - 5 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль В
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Головні події
39'
Rice, Declan ГООЛ!
Bogle, Jayden
29'
25'
Havertz, Kai ГООЛ!
Олівер Норвуд
Вийшов: Osborn, Ben
17'
15'
Martinelli, Gabriel ГООЛ!
13'
Bogle, Jayden ГООЛ!
5'
Odegaard, Martin ГООЛ!
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Шеффілд Юнайтед
26%
Нічия
26%
Арсенал
48%
Склади команд
13
Grbic, Ivo
19
Robinson, Jack
5
Trusty, Auston
15
Ahmedhodzic, Anel
22
Davies, Tom
8
Hamer, Gustavo
21
de Souza Costa, Vinicius
16
Олівер Норвуд
20
Bogle, Jayden
9
Олівер Макберні
28
McAtee, James
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
15
Kiwior, Jakub
8
Odegaard, Martin
20
Жоржиньйо
41
Rice, Declan
7
Saka, Bukayo
29
Havertz, Kai
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 9
    Олівер Макберні
    Форвард
  • 28
    McAtee, James
    Півзахисник
  • 22
    Davies, Tom
    Півзахисник
  • 8
    Hamer, Gustavo
    Півзахисник
  • 21
    de Souza Costa, Vinicius
  • 16
    Олівер Норвуд
    Півзахисник
    17
  • 20
    Bogle, Jayden
    29 13
  • 19
    Robinson, Jack
    Захисник
  • 5
    Trusty, Auston
    Захисник
  • 15
    Ahmedhodzic, Anel
  • 13
    Grbic, Ivo
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    25
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
    15
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    5
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
    39
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Крис Уайлдер
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
Удари в отвір
8
4
Штрафні
5
4
Сейви
4
Фоли
4
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
5
Кутові
2
20%
Володіння м'ячем
80%
1
ЖК
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Шеффілд Юнайтед - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
40'
Гоооол!!!
Побиття продовжується!!! Після прострілу Сака результативним ударом відзначився Райс - 0:5.
39'
Інфо
Гравці "Арсенала" вже встигли 28 разів доторкнутися до м'яча у чужій штрафній, а господарі поля - жодного.
36'
Після шикарної передачі Жоржинью пробивав Мартінеллі, але цього разу захисник заблокував удар бразильця.
33'
Продовжують грати у власне задоволення гості, а гравці "Шеффілда" не можуть навіть вийти із захисту. Тотальне домінування.
30'
Жовта картка
Джейдон Богл грубо зіграв на власній половині поля і отримав заслужене попередження.
25'
Гоооол!!!
Варто віддати належне футболістам "Арсенала", які не зупиняються на досягнутому. Хаверц з меж штрафної пробив у дальній кут - 0:4.
22'
Інфо
За першу половину тайму підопічні Артети вже вісім разів встигли пробити по воротам, а господарі поля - 0.
18'
Заміна
Вже дочекалися першої заміни у складі господарів поля. Осборн виходить замість Норвуда.
16'
Гоооол!!!
Гості забивають вже втретє. Мартінеллі з меж штрафної пробиває у ближній кут - 0:3. Як же жахливо грає "Шеффілд".
13'
Гоооол!!!
Після прострілу Сака м'яч у власні ворота зрізав Джейден Богл - 0:2. Всі питання про переможця вже зняті.
12'
Сака змістився з флангу в центр, але цього разу захисники зіграли уважно і завадили гравцю "Арсенала" пробити.
8'
Гості не зупиняються на досягнутому і продовжують тиснути на захист суперників. Все йде до другого голу у ворота "Шеффілда".
5'
Гоооол!!!
Все ж досягають свого підопічні Артети. Після прострілу з меж штрафної у кут пробив Едегор - 0:1.
5'
Господарі поля поки що не можуть вийти із захисту в атаку. Футболісти "Арсенала" у ці хвилини домінують.
2'
Небезпечний момент
Дуже активно розпочали гру гості. Гаверц потужуно пробивав, але влучив у перекладину. Пощастило гравцям "Шеффілда".
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Арсенал" (стартовий склад): Рая - Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор, Едегор, Жоржинью, Райс, Сака, Гаверц, Мартінеллі
Інфо
"Шеффілд" (стартовий склад): Грбич - Ахмедходжич, Богл, Соуза, Девіс, Макберні, Макеті, Норвуд, Робінсон, Трасті, Хамер
"Каноніри" виграли усі 4 особисті зустрічі. У тому числі в жовтні був і зовсім розгром 5:0.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 27-го туру АПЛ, в якому "Шеффілд" прийматиме "Арсенал". Протистояння розпочнеться о 22:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Шеффілд Юнайтед - Арсенал 04.03.2024, Чемпіонат Англії

між командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Брэмолл Лейн.

Дата проведення матчу: 04.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою Арсенал (Лондон):

між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Шеффілд Юнайтед у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось : 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Крис Уайлдер и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шеффілд Юнайтед - Арсенал можна подивитися 04.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Шеффілд Юнайтед - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффілд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер

команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти "Вулверхемптон" - 25.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

команди Арсенал був зіграний проти "Ньюкасл" - 24.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Шеффілд Юнайтед - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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