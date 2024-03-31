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Колос - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 31 березня 2024, 18:00 - Колос . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
До початку
00 : 00 : 00
СК Дніпро-1
Днепр
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Колос
31%
Нічия
34%
СК Дніпро-1
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and SC Dnipro-1 is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Kolos Kovalivka playing at home, Kolos Kovalivka have won 2 times, there have been 2 draws while SC Dnipro-1 have won 1 times. The goal difference is 11-6 in favour of Kolos Kovalivka.
  • During the last 11 meetings, Kolos Kovalivka have won 3 times, there have been 3 draws while SC Dnipro-1 have won 5 times. The goal difference is 17-16 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season SC Dnipro-1 won both games against Kolos Kovalivka (2-1 at home and 3-1 away).
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • Kolos Kovalivka have lost 3 matches in a row.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 6 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 3-4-3.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 6-3-1.
  • Andriy Tsurikov is Kolos Kovalivka's top scorer with 3 goals. Oleksandr Filippov has scored 8 times for SC Dnipro-1.
  • Andrii Bogdanov has more yellow cards (7) than any other player at Kolos Kovalivka. Eduard Sarapii has collected 6 for SC Dnipro-1.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 33% of their matches, SC Dnipro-1 in 26% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 33% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than Kolos Kovalivka.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 0, SC Dnipro-1 won 3, 2 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • Kolos Kovalivka scores 0.8 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 1.8 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and SC Dnipro-1 is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and SC Dnipro-1 is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Kolos Kovalivka scores 0.71 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.36 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
3
Перемог
12
Ігор
5
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершено Колос В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
07.02.2024 - 16:00 Колос 2 - 2 Завершено Пахтакор Н
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 14:50 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 11:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено РФШ В
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Колос
31%
Нічия
34%
СК Дніпро-1
34%
Трансляція
Інфо
"Дніпро-1" (запасні): Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Пасіч, Мельниченко, Баденко, Гаджиєв, Третьяков, Гребенюк, Танчик, Очеретько
Інфо
"Дніпро-1" (стартовий склад): Волинець - Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Лєднєв, Філіппов
Інфо
"Колос" (запасні): Горох, Мисак, Гончаренко, Чорноморець, Кукош, Криворучко, Салабай, Велетень, Безбородько, Паулаускас
Інфо
"Колос" (стартовий склад): Фесюн - Ємець, Бурда, Бондаренко, Цуріков, Мілько, Богданов,Ільїн, Оріховський, Топалов, Рангел
У Дніпра-1 весняний старт не вдався - команда опустилася на 3-е місце, 39 очок
Колос зараз йде на 10-му місці в таблиці, маючи в активі 24 бали
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00 і пройде у Ковалівці. Судитиме гру Андрій Коваленко
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 22-го туру УПЛ, в якому Колос прийме Дніпро-1
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Останні матчі
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Анонс матчу Колос - СК Дніпро-1 31.03.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 31.03.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення СК Дніпро-1 та Колос у попередньому футбольному матчі 17.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - СК Дніпро-1 можна подивитися 31.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Кривбас - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Попередній поєдинок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ЛНЗ - 12.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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