Колос - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - СК Дніпро-1 31.03.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 31.03.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення СК Дніпро-1 та Колос у попередньому футбольному матчі 17.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - СК Дніпро-1 можна подивитися 31.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Кривбас - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Попередній поєдинок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ЛНЗ - 12.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.