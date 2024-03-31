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Рух - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 квітня 2024, 18:00 - Skif Stadium . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Рух
47%
Нічия
21%
ЛНЗ
32%
Цікаві факти
  • FC Rukh Lviv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 50% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Rukh Lviv have a winning streak of 3 matches.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 4 games.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 5 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 2-7-1.
  • Roman Didyk has more yellow cards (6) than any other player at FC Rukh Lviv. Nazariy Muravskyi has collected 6 for LNZ Cherkasy.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 15 in the table with 19 points. Now they are number 5 with 36 points.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 24% of their matches, LNZ Cherkasy in 29% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 24% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 29%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Rukh Lviv scores 1.33 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Прімор’є В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2025
23.03.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Рух
47%
Нічия
21%
ЛНЗ
32%
Трансляція
Запасні: Герета (в), Матвіїв, Кітела, Лях, Бойко, Притула, Столярчук, Рунич, Джурабаєв, Теслюк, Непейпієв, Клайвер.
Інфо
Стартовий склад Руха: Ледвій (в), Холод, Дідик, Слюбик, Сич, Підгурський (к), Таллес, Пастух, Плюман, Квасниця, Федор. Головний тренер — Віталій Пономарьов.
Запасні: Кучеренко (в), Самойленко (в), Тарасенко, Тілль, Норенков, Насонов, Шестаков, Олійник, Хобленко, Пасіч.
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Пеньков (в), Стасюк, Муравський, Ковальов, Яшарі, Бойко, Бар, Наумець, Ейнел, Молло. Головний тренер — Олег Дулуб.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру УПЛ Рух – ЛНЗ.
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Анонс матчу Рух - ЛНЗ 01.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Рух (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 01.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Рух у попередньому футбольному матчі 17.09.2023 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - ЛНЗ можна подивитися 01.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти Металіст 1925 - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти ФК Минай - 23.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2025 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

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