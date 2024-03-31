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Зоря - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 31 березня 2024, 15:30 - Славутич-Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Reznikov, Denys
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
25'
Металіст 1925
Харьков
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
35%
Нічия
32%
Металіст 1925
32%
Цікаві факти
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Metalist 1925 Kharkiv (3-0 at home and 3-0 away).
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 4 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost 6 away matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 10 away matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 4 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 5 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 1-2-8.
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 10 in the table with 22 points. Now they are number 15 with 16 points.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 36% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 17% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 36% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 17%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist 1925 Kharkiv won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 4 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Zorya Lugansk won 3, FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 3.25 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.75 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Metalist 1925 Kharkiv is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Metalist 1925 Kharkiv is 2.25.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.45 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
3
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металіст 1925 1 - 6 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено Валмієра В
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Металіст 1925 2 - 4 Завершено Динамо П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Райт ту Дрім П
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
35%
Нічия
32%
Металіст 1925
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 23
    Protsenko, Yaroslav
    Воротар
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 20
    Cervak, Vadym
    Захисник
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 24
    Owusu, Raymond
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 74
    Farina, Marian
    Захисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Koval, Yuriy
  • Виктор Скрипник
Статистика матчу
2
Штрафні
1
Кутові
3
Фоли
2
Удари в отвір
1
1
Удари повз
1
Офсайди
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Металіст 1925
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
18'
Якимись відрізками, епізодами йде гра, ривками. Не дуже цікаво у нас на полі зараз
15'
Овусу в центрі поля випадково зіграв рукою – не спеціально, але фол це не скасовує
13'
Харків'яни продовжують спроби вішати з флангів – виходить з гри поки що не так цікаво, як після кутових
10'
Чурко протягнув м'яч і пробив метрів із 25-ти. Начебто й близько було, але й Проценко, здається, все контролював
9'
Небезпечний момент
Ох! Момент для М1925! Кутовий, навіс Юрченка, Імереков виграв позицію, пробив головою, але Сапутін тягне! Перший справді реальний момент у матчі!
7'
Офсайд
Могло бути непогано – розрізний пас на Герреро, але в офсайді бразилець
5'
А ось непоганий навіс на Герреро пішов у штрафний майданчик, але Фарина тут зорієнтувався і випередив форварда Зорі
4'
Загалом, поки що все спокійно у нас у грі – йде боротьба за ініціативу
2'
Кутовий
Перший кутовий у матчі – харків'яни подали, але захисники Зорі впевнено розібралися та винесли м'яч
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
У Металіста 1925 16 балів та 15-е місце в таблиці
Інфо
Також зазначимо, що Зоря йде на 12-му місці у таблиці, маючи в активі 19 очок
Інфо
Запасні Металіста 1925: Мозіль, Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Обінайя, Вачіберадзе, Бичек, Гармаш, Борячук, Сидоров
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Проценко, Капінус, Русин, Юсов, Червак, Дмитренко, Фрімпонг, Габелок, Юрченко, Імереков, Фаріна
Інфо
Запасні Зорі: Мацапура, Турбаєвський, Жан Клод, Боль, Мишньов, Ндур, Мічин, Бугай, Головкін, Горбач, Дрішлюк, Волошин
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Башич, Яцик, Чурко, Кирюханцев, Антюх, Герреро
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30 і пройде у Києві на арені Лівий Берег. Судитиме гру Денис Резніков
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 22-го туру УПЛ, в якому Зоря прийме Металіст 1925
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Анонс матчу Зоря - Металіст 1925 31.03.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 31.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Зоря у попередньому футбольному матчі 15.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Металіст 1925 можна подивитися 31.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Динамо - 12.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Попередній матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Рух - 16.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

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