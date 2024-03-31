Зоря - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 31.03.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Зоря у попередньому футбольному матчі 15.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Динамо - 12.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Попередній матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Рух - 16.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.
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