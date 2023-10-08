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Ліверпуль - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 березня 2024, 16:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
32%
Нічия
32%
Брайтон енд Хоув Альбіон
36%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 4 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 18-8 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 16 meetings, Liverpool FC have won 9 times, there have been 4 draws while Brighton & Hove Albion have won 3 times. The goal difference is 35-19 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC's last home win against Brighton & Hove Albion was in 2019.
  • Last season's matches: 3-3 (Liverpool FC at home) and 3-0 (Brighton & Hove Albion at home).
  • Did you know that Liverpool FC scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 3% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 31 home matches.
  • Brighton & Hove Albion have lost 3 away matches in a row.
  • Liverpool FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 4 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 11-3-0.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 15 goals. Joao Pedro has scored 8 times for Brighton & Hove Albion.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 9. Pascal Gross is Brighton & Hove Albion's biggest assister (10).
  • Darwin Nunez has more yellow cards (8) than any other player at Liverpool FC. Buonanotte Facundo has collected 6 for Brighton & Hove Albion.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 45% of their matches, Brighton & Hove Albion in 32% of their matches.
  • Liverpool FC wins 45% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 1, Brighton & Hove Albion won 2, 2 draws.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Brighton & Hove Albion is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Brighton & Hove Albion is 1.8.
  • Liverpool FC scores 2.97 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.68 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ліверпуль
7
Перемог
15
Ігор
3
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
29.01.2023 - 15:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Ліверпуль 6 - 1 Завершено Спарта В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Спарта 1 - 5 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
32%
Нічия
32%
Брайтон енд Хоув Альбіон
36%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон
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Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Девід Кут
Головний тренер Брайтона: Роберто Де Дзербі
На лаві запасних: Барко, Буонанотте, Вебстер, Ігор, Лаллана, Стіл, Фаті, Фергюсон, Шушан
Інфо
Стартовий склад Брайтона (3-4-2-1): Вербругген - ван Геке, Данк, Велтман - Еступіньян, Гросс, Балеба, Лампті - Модер, Адінгра - Велбек
Головний тренер Ліверпуля: Юрген Клопп
На лаві запасних: Адріан, Гакпо, Гравенберх, Деннс, Елліотт, Кларк, Конате, Макконнелл, Цімікас
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Келлехер - Гомес, Ван Дейк, Кванса, Бредлі - Собослай, Ендо, Макаллістер - Діас, Нуньєс, Салах
Брайтон займає дев'яту сходинку і продовжує гонку за зоною євркоубків. У підопічних Де Дзербі 42 бали, а до Тоттенгема, який розташувався у завітній зоні чотирнадцять очок. І хоча "чайки" мають в своєму активі гру в запасі, варіант їх участі у єврокубках наступного сезону вишлядає примарним
Після нічиї в останньому матчі Прем'єр-ліги Ліверпуль втратив лідерство у турнірній таблиці та пропустив вперед Арсенал, але має з "канонірами" однакову кількість очок і поступається лише за різницею голів. Перемога у сьогоднішньому матчі дасть можливість "мерсисайдцям" повернутися на вершину, як мінімум до матчу Арсеналу, який сьогодні зустрічається з Манчестер Сіті
Матч пройде у Ліверпулі на "Енфілді" та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції одного з центральних матчів 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль прийме у гостях Брайтон
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон 31.03.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 31.03.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 08.10.2023 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 31.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Рома - 14.03.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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