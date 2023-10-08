Ліверпуль - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Брайтон енд Хоув Альбіон 31.03.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 31.03.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 08.10.2023 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Попередній матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Рома - 14.03.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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