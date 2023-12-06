Борнмут - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Борнмут" - "Крістал Пелес" 02.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 02.04.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 06.12.2023 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Евертон - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)

Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Оливер Гласнер



Минулий матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 30.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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