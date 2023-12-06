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Борнмут - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 квітня 2024, 21:45 - Виталити Стадион
Головний суддя: Грэм Скотт
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Крістал Пелес
Лондон
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
36%
Крістал Пелес
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Crystal Palace when AFC Bournemouth is playing at home is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Crystal Palace is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 3 draws while Crystal Palace have won 3 times. The goal difference is 10-7 in favour of Crystal Palace.
  • During the last 15 meetings, AFC Bournemouth have won 4 times, there have been 5 draws while Crystal Palace have won 6 times. The goal difference is 22-17 in favour of Crystal Palace.
  • AFC Bournemouth's last home win against Crystal Palace was in 2018.
  • Last season Crystal Palace won both games against AFC Bournemouth (2-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 5% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Crystal Palace scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Crystal Palace haven't won any of their last 9 away matches.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Marcos Senesi has more yellow cards (8) than any other player at AFC Bournemouth. Jefferson Lerma has collected 7 for Crystal Palace.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 26% of their matches, Crystal Palace in 24% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 26% of halftimes, Crystal Palace wins 24%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 2 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 13% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Crystal Palace.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 2, Crystal Palace won 3, 0 draws.
  • Crystal Palace have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • AFC Bournemouth scores 0.4 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 1.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Crystal Palace is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Crystal Palace is 1.2.
  • AFC Bournemouth scores 1.46 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.28 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Борнмут
3
Перемог
13
Ігор
6
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021
20.06.2020 - 21:45 Борнмут 0 - 2 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.03.2024 - 21:30 Борнмут 4 - 3 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 15:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Борнмут В
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 21:30 Борнмут 0 - 1 Завершено Лестер Сіті П
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
36%
Крістал Пелес
32%
Трансляція
Інфо
Крістал Пелес: Гендерсон – Муньйос, Ворд, Андерсен, Мітчелл – Г'юз, Лерма, Вортон – Езе, Матета, Аю. Запасні: Меттьюз, Ахамада, Едуар, Клайн, Матурін, Озо, Томкінс, Уме, Шлупп.
Інфо
Борнмут: Нето – Сміт, Забарний, Келлі, Уаттара – Біллінг, Кук – Таверньє, Скотт, Крісті – Соланке. Запасні: Траверс, Ааронс, Адамс, Керкез, Клюйверт, Семеньйо, Унал, Февр, Гілл.
У першому колі переміг Борнмут – 2:0.
Крістал Пелес іде чотирнадцятим із 7 перемогами, 9 нічиїми та 13 поразками – 30 очок.
Борнмут іде тринадцятим із 10 перемогами, 8 нічиїми та 11 поразками – 38 очок.
Інфо
Греям Скотт — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31 туру англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Віталіті (Борнмут, Англія) зіграють Борнмут та Крістал Пелес.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Борнмут" - "Крістал Пелес" 02.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 02.04.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 06.12.2023 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Крістал Пелес" можна подивитися 02.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Крістал Пелес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Евертон - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Минулий матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 30.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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