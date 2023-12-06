Брентфорд - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Brentford Community Stadium.
Дата проведення матчу: 03.04.2024
Час початку матчу: 21:30
Історія протистоянь між Брентфорд (Брентфорд) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 06.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Попередній матч команди Брентфорд був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Ліверпуль" - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
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