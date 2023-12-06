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Брентфорд - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 квітня 2024, 21:30 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 0
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перерыв
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
33%
Нічия
36%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brentford FC and Brighton & Hove Albion is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Brentford FC playing at home, Brentford FC have won 4 times, there have been 3 draws while Brighton & Hove Albion have won 3 times. The goal difference is 13-9 in favour of Brentford FC.
  • During the last 22 meetings, Brentford FC have won 7 times, there have been 5 draws while Brighton & Hove Albion have won 10 times. The goal difference is 28-23 in favour of Brighton & Hove Albion.
  • Last season's matches: 2-0 (Brentford FC at home) and 3-3 (Brighton & Hove Albion at home).
  • Did you know that Brentford FC scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brentford FC haven't won in their last 7 games.
  • Brighton & Hove Albion have lost 3 away matches in a row.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 4 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, Brentford FC were number 9 in the table with 43 points. Now they are number 15 with 26 points.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 24% of their matches, Brighton & Hove Albion in 33% of their matches.
  • Brentford FC wins 24% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 41% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Brentford FC.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • In the last 5 meetings Brentford FC won 2, Brighton & Hove Albion won 2, 1 draws.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brentford FC scores 1.4 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.4 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Brighton & Hove Albion is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Brighton & Hove Albion is 1.6.
  • Brentford FC scores 1.38 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.68 goals when playing away (on average).
  • Brentford FC have played 4 home matches in a row without winning.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 3 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.10.2022 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.12.2021 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 0 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.03.2024 - 17:00 Бернлі 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 2 Завершено Брентфорд П
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Рома В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Рома 4 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
33%
Нічия
36%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Склади команд
1
Flekken, Mark
22
Collins, Nathan
20
Ajer, Kristoffer
13
Zanka
23
Lewis-Potter, Keane
33
Yarmoliuk, Yehor
27
Janelt, Vitaly
8
Jensen, Mathias
30
Roerslev Rasmussen, Mads
11
Wissa, Yoane
17
Айван Тоні
1
Verbruggen, Bart
34
Veltman, Joel
29
Van Hecke, Jan Paul
5
Dunk, Lewis
3
Igor
13
Паскаль Гросс
20
Baleba, Carlos
40
Buonanotte, Facundo Valentin
14
Адам Лаллана
24
Adingra, Simon
9
Pedro, Joao
Стартовий склад
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 17
    Айван Тоні
    Форвард
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 33
    Yarmoliuk, Yehor
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 30
    Roerslev Rasmussen, Mads
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 13
    Zanka
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 40
    Buonanotte, Facundo Valentin
    Півзахисник
  • 14
    Адам Лаллана
    Півзахисник
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 3
    Igor
    Півзахисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матчу
6
Штрафні
4
2
Фоли
6
35%
Володіння м'ячем
65%
1
Удари повз
3
2
Офсайди
2
Удари в отвір
4
4
Сейви
2
Кутові
3
Блоковано ударів
2
Трансляція
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 1 хв.
43'
Завершує тайм у атаці Брайтон.
41'
Подачу Педро з правого флангу штрафного заблокував захисник, а відскок забрав Флеккен.
39'
Дальній постріл від Ігора з лівого флангу Аєр блокував на протилежний кутовий.
38'
Простріл від Вісса з правого флангу штрафного Велтман перевів на кутовий на дальній стійці.
37'
Тоуні завантажив складний м'яч до правого флангу штрафного на Вісса, і той у підсумку прострілив точно до рук воротаря.
36'
Удар ван Геке із зони перед штрафним блокували й м'яч полетів над воротами.
34'
Небезпечний момент
Буонанотте здалеку з лівого флангу пробив у ближній низом до рук воротаря.
33'
Небезпечний момент
Педро отримав передачу Велтмана до лівого флангу штрафного, після чого переклав суперника й пробив низом у ближній, але Флеккен забрав.
32'
Небезпечний момент
Тоуні пройшов повз ван Геке на правому фланзі штрафного, але вже ледь не падав, тому пробив просто у воротаря в ближній.
30'
Брентфорд дійсно просто чекає на м'яч біля власного штрафного весь тайм. Жодних активних дій.
28'
Єнсен обіграв суперника на лівому фланзі, після чого прострілив до штрафного, де Вербрюгген забрав м'яч до рук.
27'
Янельт із пошкодженням сидить на газоні біля власного штрафного.
25'
Тримається м'яч у Брентфорда так само, але так само й без моментів.
23'
Педро в центрі штрафного підставив голову під подачу Адінгра з лівого флангу, але спрямував м'яч над воротами.
22'
Невдала спроба дальнього удару від Гросса з лівого флангу пролетіла над воротами.
20'
Можемо вже стверджувати, що проти Юнайтед матч був значно більш запальним.
18'
Небезпечно почав грати в пас Брайтон біля власних воріт.
16'
Янельт із лівого флангу штрафного скинув під подачу Вісса, але той спрямував м'яч на голову супернику.
14'
Дуже спокійний початок гри спостерігаємо.
12'
Офсайд
Офсайд у Тоуні під час передачі на хід від центрального кола.
10'
Небезпечний момент
Поттер прорвався до лівого флангу штрафного й із лицьової подав на ближню, де Вісса в дотик пробив повз стійку.
9'
Багато м'яча в Брайтона, тоді як Брентфорд просто відбивається.
7'
Гра рукою від Буонанотте перед чужим штрафним під час передачі з лівого флангу від Лаллани.
7'
Подачу Грооса з лівого флангу вибили за межі штрафного захисники.
5'
Роерслев не встиг за передачею на хід до правого флангу атаки.
4'
Намагається перехопити ініціативу команда Франка.
3'
Лаллана невдало подав із лівого флангу на дальній бік штрафного.
2'
Грає з м'ячем на чужій половині Брайтон із перших хвилин.
1'
Фол Вісса поштовхом у спину проти Данка на лівому фланзі атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Брайтон — 2:1.
Інфо
Брайтон іде дев'ятим із 11 перемогами, 9 нічиїми та 9 поразками — 42 очки.
Інфо
Брентфорд іде п'ятнадцятим із 7 перемогами, 6 нічиїми та 17 поразками — 27 очок.
Запасні: Стіл, Лемпті, Еступіньян, Оффія, Модер, П’юпіон, Енсісо, Велбек, О'Магоні.
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Ігор — Гросс, Балеба — Буонанотте, Лаллана, Адінгра — Педро.
Запасні: Стракоша, Регілон, Джи Су Кім, Оньєка, Мбемо, Дамсгор, Баптіст, Мопе, Годдос.
Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Єнсен, Янельт, Ярмолюк, Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Брентфорд Ком'юніті (Брентфорд, Англія) зіграють Брентфорд та Брайтон.
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Анонс матчу Брентфорд - Брайтон енд Хоув Альбіон 03.04.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 03.04.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Брентфорд (Брентфорд) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 06.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 03.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Попередній матч команди Брентфорд був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Ліверпуль" - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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