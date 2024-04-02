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Арсенал - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 квітня 2024, 21:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Лутон Таун
Лутон
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
44%
Нічия
28%
Лутон Таун
28%
Цікаві факти
  • Arsenal FC have a winning streak of 8 matches in Premier League.
  • In Premier League, Arsenal FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Luton Town scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Arsenal FC have won 5 home matches in a row.
  • Luton Town haven't won in their last 10 games.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Luton Town haven't scored in 3 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 11-2-1.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 13 goals. Elijah Adebayo has scored 9 times for Luton Town.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 8. Alfie Doughty is Luton Town's biggest assister (6).
  • Kai Havertz has more yellow cards (7) than any other player at Arsenal FC. Issa Kabore has collected 7 for Luton Town.
  • Luton Town have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Luton Town have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 46% of their matches, Luton Town in 26% of their matches.
  • Arsenal FC wins 46% of halftimes, Luton Town wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Luton Town leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Luton Town is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Luton Town.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • Arsenal FC scores 2.54 goals when playing at home and Luton Town scores 1.26 goals when playing away (on average).
  • Luton Town haven't won any of their last 5 away matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 22:15 Лутон Таун 3 - 4 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.03.2024 - 22:20 Арсенал 1 - 0 Завершено Порту В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.03.2024 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Ньюкасл В
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Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.03.2024 - 17:00 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.03.2024 - 21:30 Борнмут 4 - 3 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 19:30 Лутон Таун 2 - 3 Завершено Астон Вілла П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
44%
Нічия
28%
Лутон Таун
28%
Трансляція
Матч пройде у Лондоні на "Емірейтс" та розпочнеться о 21:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Арсенал прийме у гостях Лутон Таун
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Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Шахтар Шахтар 4 Чорноморець Чорноморець 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Сівасспор Сівасспор 1 Фатіх Карагюмрюк Фатіх Карагюмрюк 0 Завершено 22:45 - Вчора Бенфіка Бенфіка 2 Спортинг Спортинг 2 Завершено 22:15 - Вчора Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 1 Тоттенхем Тоттенхем 1 Завершено 22:00 - Вчора Фортуна Фортуна 1 НЕК НЕК 1

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Анонс матчу Арсенал - Лутон Таун 03.04.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 03.04.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою Лутон Таун (Лутон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Лутон Таун та Арсенал у попередньому футбольному матчі 05.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 3:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Лутон Таун можна подивитися 03.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Лутон Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 31.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

Минулий поєдинок команди Лутон Таун був зіграний проти "Тоттенхем" - 30.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

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