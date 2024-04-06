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Чорноморець - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 квітня 2024, 13:00 - Черноморец
Головний суддя: Shurman, Denys
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
32%
Нічия
38%
ФК Олександрія
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Oleksandriya is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 3 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 4 times. The goal difference is 15-12 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 21 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 6 times, there have been 7 draws while FC Oleksandriya have won 8 times. The goal difference is 28-28 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 27% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 4 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 5 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Andriy Shtogrin is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 7 goals. Artem Shulyanskyi has scored 4 times for FC Oleksandriya.
  • FC Chernomorets Odessa have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 36% of their matches, FC Oleksandriya in 25% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 36% of halftimes, FC Oleksandriya wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 4 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Oleksandriya won 2, 2 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.8 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.8 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Oleksandriya is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Oleksandriya is 1.6.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.32 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 0.95 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 7% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 4 games.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
6
Перемог
19
Ігор
6
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Чорноморець 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Чорноморець
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
32%
Нічия
38%
ФК Олександрія
30%
Трансляція
Інфо
У першому колі переміг Чорноморець — 5:1.
Інфо
Олександрія йде одинадцятою з 6 перемогами, 6 нічиїми та 9 поразками — 24 очки.
Інфо
Чорноморець іде восьмим із 8 перемогами, 2 нічиїми та 11 поразками — 26 очок.
Запасні: Єрмаков, Кравченко, Сігеєв, Кулаковський, Ващенко, Скорко, Беззера, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий, Де.
Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Бєляєв — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.
Запасні: Білик, Вічний, Огіря, Ієде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомеш, Ситников, Голуб.
Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Бойчук, Васильєв, Брагару — Бадібанга, Кузик, Штогрін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Денис Шурман (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Чорноморець (Одеса, Україна) зіграють одеський Чорноморець та Олександрія.
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Анонс матчу Чорноморець - ФК Олександрія 07.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 07.04.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Чорноморець, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 22.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - ФК Олександрія можна подивитися 07.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 03.04.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти ФК Минай - 31.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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