Чорноморець - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - ФК Олександрія 07.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 07.04.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Чорноморець, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 22.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 03.04.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти ФК Минай - 31.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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