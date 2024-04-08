  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Кривбас - Ворскла Дивитися онлайн
У тренді

Кривбас - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 квітня 2024, 18:20 - Стадион Металлург . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
34%
Нічия
23%
Ворскла
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Vorskla Poltava is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 4 times, there have been 4 draws while FC Vorskla Poltava have won 1 times. The goal difference is 11-7 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • During the last 19 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 6 times, there have been 7 draws while FC Vorskla Poltava have won 6 times. The goal difference is 19-18 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Vorskla Poltava's last away win against FC Kryvbas Kriviy Rih was in 2009.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 1-0 (FC Vorskla Poltava at home).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won 5 home matches in a row.
  • When playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have not lost to FC Vorskla Poltava in their last 5 encounters.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 5 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Oleg Kozhushko is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 7 goals. Ruslan Yuriiovych Stepanyuk has scored 5 times for FC Vorskla Poltava.
  • Timur Stetskov has assisted the most goals for FC Kryvbas Kriviy Rih with 5. Illia Krupskyi is FC Vorskla Poltava's biggest assister (2).
  • Djihad Bizimana has more yellow cards (6) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Oleksandr Sklyar has collected 9 for FC Vorskla Poltava.
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 8 in the table with 28 points. Now they are number 2 with 46 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 35% of their matches, FC Vorskla Poltava in 30% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 35% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 3 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 4, FC Vorskla Poltava won 1, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.8 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Vorskla Poltava is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Vorskla Poltava is 0.8.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.85 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.46 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбас 1 - 0 Завершено Ворскла
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас В
Показати більше
Останні матчі - Ворскла
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес В
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
34%
Нічия
23%
Ворскла
43%
Трансляція
Інфо
Після тривоги, матч розпочнеться о 18:20.
Інфо
У першому колі переміг Кривбас — 4:1.
Інфо
Ворскла йде сьомою з 8 перемогами, 5 нічиїми та 9 поразками — 29 очок.
Інфо
Кривбас іде другим із 14 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 46 очок.
Запасні: Домолега, Глущенко, Галас, Амількар, Якубу, Сантана, Рамірес, Толі, Нестеренко.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Корнієнко — Павлюк, Сіссоко — Кане, Степанюк, Мякушко — Ковталюк.
Запасні: Хома, Бандейра, Сантіні, Татарков, Іліч, Микитишин, Твердохліб, Задерака, Луньов, Блізніченко, По, Рябов.
Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Хомченовський, Соса — Кожушко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олексій Деревінський (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють криворізький Кривбас та полтавська Ворскла.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Динамо Динамо 1 ЛНЗ ЛНЗ 1 Завершено 13:55 - Сьогодні ФК Минай ФК Минай 2 Полісся Полісся 3 Завершено 22:30 - Вчора Порту Порту 1 Віторія Віторія 2 Завершено 21:45 - Вчора Нант Нант 1 Ліон Ліон 3 Завершено 21:45 - Вчора Ювентус Ювентус 1 Фіорентина Фіорентина 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Кривбас - Ворскла 08.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 08.04.2024
Час початку матчу: 18:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Кривбас у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось з такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Ворскла можна подивитися 08.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Верес - 30.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Полісся - 04.04.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.