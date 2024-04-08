Кривбас - Ворскла онлайн трансляція матчу

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 08.04.2024
Час початку матчу: 18:20
Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Кривбас у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось з такими результатами: 1:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Верес - 30.03.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Полісся - 04.04.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.
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