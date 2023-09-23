Динамо - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Динамо займає третю сходинку турнірної таблиці і відстає від Кривбасу, який на позицію вище, усього на два бали, проте кияни провели на два матчі менше. Шахтар, який очолює турнірну таблицю має відрив у п'ять очок зігравши на один матч більше