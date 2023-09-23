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Динамо - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 квітня 2024, 15:30 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
Оновити
31'
ЛНЗ
Черкассы
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Хід матчу
15' Андрій Ярмоленко
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
67%
Нічия
16%
ЛНЗ
17%
Цікаві факти
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv have 5 successive home wins.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 50% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 8 games.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 6 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 8-0-2.
  • Volodymyr Shepelev has more yellow cards (5) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Nazariy Muravskyi has collected 6 for LNZ Cherkasy.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 44% of their matches, LNZ Cherkasy in 26% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 44% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.05 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1 goals when playing away (on average).
  • LNZ Cherkasy haven't won in their last 4 games.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.04.2024 - 15:30 Зоря 0 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2025
23.03.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
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Головні події
ГООЛ! Андрій Ярмоленко
15'
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
67%
Нічия
16%
ЛНЗ
17%
Склади команд
Стартовий склад
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 4
    Popov, Denys
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
    15
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 20
    Mollo Bessala, Guy Merlin
    Форвард
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Захисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 95
    Петро Стасюк
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
2
Удари повз
1
Штрафні
5
3
Кутові
4
Фоли
1
1
Офсайди
2
Удари в отвір
ЖК
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Динамо - ЛНЗ
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В ефірі
2+2
Трансляція
26'
Жовта картка
Вівчаренко збиває з ніг Яшарі поблизу кутового прапорця на своїй половині поля і отримує за це попередження від Юрія Іванова
25'
Небезпечний момент
Ванат віддав чудову передачу з лівого флангу і після рикошету м'яч прилетів до Бражка, той пробив по воротах, але Кучеренко встиг зреагувати та відбити м'яч
24'
Бражко виконав прямий удар зі стандарту і відправив м'яч значно вище воріт
23'
Жовта картка
Бойко збив Кабаєва на своїй половині і своїми діями змусив арбітра вперше у цьому матчі дістати з кишені жовту картку
22'
Ярмоленко прорвався правим флангом і виконав простріл у штрафний майданчик, але м'яч перехопили черкасці
17'
Кутовий
Знову кутовий у господарів і цього разу після навісу та боротьби арбітр зафіксував порушення правил в атаці
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ярмоленко виводить Динамо вперед! Перехоплення м'яча в центрі та серія передач призвела до передачі на Андрія в район одинадцятиметрової куди вибігав Кучеренко та намагався завадити удару, проте капітан киян перекинув голкіпера та відправив м'яч у сітку! Саліху намагався вибити м'яч з лінії воріт, але трішки не встиг. Рахунок стає 1:0 на користь Динамо
11'
Небезпечний момент
Ще один удар по воротах завдають кияни, але цього разу м'яч пролітає поруч зі стійкою
10'
Кутовий
Ще один кутовий виконали господарі і після навісу на дальню стійку Вівчаренко намагався переправити м'яч у сітку, але невдало і м'яч вийшов за межі поля
9'
Небезпечний момент
Вівчаренко отримує чудову передачу і вриваєтеся у штрафний майданчик, звідки прострілює на Ярмоленко, проте цьому завадив Саліху і вибив м'яч на кутовий
8'
Поки на полі доволі рівна боротьба і гра здебільшого відбувається у центрі поля
5'
Деякий час черкасці контролювали м'яч і намагалися створити власну атаку, але ввести м'яч у штрафний майданчик їм так і не вдалося
2'
Кутовий
Доволі швидко господарі заробили право на кутовий і після навісу у бік воріт Ванат виграв верхову боротьбу та пробив по воротах, проте м'яч полетів значно вище воріт
1'
Свисток
Юрій Іванов дає стартовий свисток. Кияни розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Головний арбітр матчу: Юрій Іванов. Арбітр VAR: Роман Блавацький
Головний тренер ЛНЗ: Олег Дулуб
На лаві запасних: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Пасіч, Тілль, Тарасенко, Тищенко, Хобленко, Ейнел
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко - Муравський, Ковальов, Саліху, Стасюк, Норенков - Рибалка, Бойко (с), Наумець - Яшарі, Молло
Головний тренер Динамо: Олександр Шовковський
На лаві запасних: Бущан, Волошин, Караваєв, Супряга, Буяльський, Діалло, Михавко, Сирота, Біловар, Дубінчак, Беніто, Пономаренко
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет - Вівчаренко, Попов, Тимчик, Дячук - Бражко, Ярмоленко (с), Шапаренко, Андрієвський, Кабаєв - Ванат
ЛНЗ розташовується на десятому місці, а відрив від зони матчів плей-офф на виліт складає усього шість очок. Перемога у сьогоднішньому маті дозволить черкасцям обійти Колос у турнірній таблиці
Напередодні матчу Динамо займає третю сходинку турнірної таблиці і відстає від Кривбасу, який на позицію вище, усього на два бали, проте кияни провели на два матчі менше. Шахтар, який очолює турнірну таблицю має відрив у п'ять очок зігравши на один матч більше
Матч пройде у Києві на Стадіоні ім. Валерія Лобановського та розпочнеться о 15:30
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 23-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Динамо прийме у гостях ЛНЗ
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Анонс матчу Динамо - ЛНЗ 08.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 08.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Динамо у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - ЛНЗ можна подивитися 08.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Зоря - 04.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Рух - 01.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

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