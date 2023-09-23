Динамо - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Матч між командою Динамо (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 08.04.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Динамо у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Зоря - 04.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Рух - 01.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.
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