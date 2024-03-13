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Лутон Таун - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 квітня 2024, 17:00 - Кенилворт Роуд
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Лутон Таун
Лутон
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Лутон Таун
31%
Нічия
29%
Борнмут
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Luton Town and AFC Bournemouth is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Luton Town playing at home, Luton Town have won 2 times, there have been 3 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 10-9 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 14 meetings, Luton Town have won 4 times, there have been 4 draws while AFC Bournemouth have won 6 times. The goal difference is 31-22 in favour of AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth's last away win against Luton Town was in 2008.
  • Did you know that Luton Town scores 36% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Luton Town haven't won in their last 11 games.
  • Luton Town have played 5 home matches in a row without winning.
  • When playing at home, Luton Town have not lost to AFC Bournemouth in their last 3 encounters.
  • Luton Town haven't scored in 1 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Elijah Adebayo is Luton Town's top scorer with 9 goals. Dominic Solanke has scored 16 times for AFC Bournemouth.
  • Issa Kabore has more yellow cards (7) than any other player at Luton Town. Marcos Senesi has collected 8 for AFC Bournemouth.
  • Luton Town have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Luton Town have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Luton Town wins 1st half in 26% of their matches, AFC Bournemouth in 26% of their matches.
  • Luton Town wins 26% of halftimes, AFC Bournemouth wins 26%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When Luton Town leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Luton Town is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Luton Town.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • In the last 5 meetings Luton Town won 2, AFC Bournemouth won 2, 1 draws.
  • Luton Town scores 1.6 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.6 goals against Luton Town (on average).
  • Average number of goals in meetings between Luton Town and AFC Bournemouth is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Luton Town and AFC Bournemouth is 1.4.
  • Luton Town scores 1.57 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.61 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 5 games.
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 3 matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Did you know that Luton Town scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
Особисті зустрічі
Лутон Таун
2
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.03.2024 - 21:30 Борнмут 4 - 3 Завершено Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Лутон Таун
Чемпіоншип 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Лутон Таун 3 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіоншип 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Лутон Таун
Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 21:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.03.2024 - 17:00 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.03.2024 - 21:30 Борнмут 4 - 3 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Борнмут 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.03.2024 - 21:30 Борнмут 4 - 3 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 15:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Борнмут В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Лутон Таун
31%
Нічия
29%
Борнмут
40%
Трансляція
Інфо
"Борнмут": Нето (к), Керкес, Кук, Келлі, Соланке, Крісті, Сміт, Таверньє, Клюйверт, Семеньо, Забарний
Інфо
"Лутон": Камінскі, Каборе, Берк, Менгі, Хашійока, Дауті, Барклі, Кларк, Таунсенд, Чонг, Морріс (к)
Інфо
Добрий день, пані та панове! Вітаємо вас на "Кенілуерт Роуд", у рамках 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги. 18-та команда першості, "Лутон", приймає 12-ту, "Борнмут" Іллі Забарного.
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Норвіч Сіті Норвіч Сіті 1 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Крістал Пелес Крістал Пелес 2 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 4 Завершено 14:00 - Сьогодні Кудрівка-Нива Кудрівка-Нива 2 СК Полтава СК Полтава 2 Завершено 13:30 - Сьогодні Гірник-Спорт Гірник-Спорт 0 Металіст Металіст 0 Завершено 13:15 - Сьогодні Рух-2 Рух-2 2 Локомотив Локомотив 2

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Анонс матчу Лутон Таун - "Борнмут" 06.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Лутон Таун (Лутон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Кенилворт Роуд.

Дата проведення матчу: 06.04.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Лутон Таун (Лутон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 13.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лутон Таун - "Борнмут" можна подивитися 06.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Лутон Таун - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

Минулий матч команди Лутон Таун був зіграний проти Арсенал - 03.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 02.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

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