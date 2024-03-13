Лутон Таун - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лутон Таун - "Борнмут" 06.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Лутон Таун (Лутон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Кенилворт Роуд.

Дата проведення матчу: 06.04.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Лутон Таун (Лутон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Борнмут", тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Лутон Таун у попередньому футбольному матчі 13.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лутон Таун (Лутон)

Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885

Країна: Англия

Тренер: Роб Едвардс



Минулий матч команди Лутон Таун був зіграний проти Арсенал - 03.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 02.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

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