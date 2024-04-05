Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Селхерст Парк.
Дата проведення матчу: 06.04.2024
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 16.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер
Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Борнмут" - 02.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Астон Вілла" - 03.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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