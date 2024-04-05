Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

05.04.2024 в 18:32 Крістал Пелас – Манчестер Сіті. Анонс та прогноз матчу 32-го туру АПЛ на 06.04.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Крістал Пелас" та "Манчестер Сіті" у рамках чемпіонату Англії