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Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 квітня 2024, 14:30 - Селхерст Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
1 - 1
Оновити
29'
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
4' Жан-Филипп Матета 13' De Bruyne, Kevin
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
25%
Нічия
25%
Манчестер Сіті
50%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester City when Crystal Palace is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 4 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 10 times. The goal difference is 25-13 in favour of Manchester City.
  • During the last 34 meetings, Crystal Palace have won 6 times, there have been 7 draws while Manchester City have won 21 times. The goal difference is 70-29 in favour of Manchester City.
  • Crystal Palace's last home win against Manchester City was in 2015.
  • Last season Manchester City won both games against Crystal Palace (4-2 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Crystal Palace scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 24 games.
  • Manchester City have lost none of their last 10 away matches.
  • Crystal Palace haven't scored in 4 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Jordan Ayew has assisted the most goals for Crystal Palace with 6. Julian Alvarez is Manchester City's biggest assister (8).
  • Jefferson Lerma has more yellow cards (7) than any other player at Crystal Palace. Rodri has collected 8 for Manchester City.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 25% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Crystal Palace wins 25% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 45% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 45% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Crystal Palace.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 1, Manchester City won 2, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Crystal Palace scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.4 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Manchester City is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Manchester City is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Crystal Palace scores 1.42 goals when playing at home and Manchester City scores 2.26 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
3
Перемог
22
Ігор
15
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Борнмут 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.02.2024 - 17:00 Крістал Пелес 3 - 0 Завершено Бернлі В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 22:15 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Кубок Англії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
06.03.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Копенгаген В
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Головні події
13'
De Bruyne, Kevin ГООЛ!
ГООЛ! Жан-Филипп Матета
4'
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
25%
Нічия
25%
Манчестер Сіті
50%
Склади команд
30
Henderson, Dean
8
Lerma, Jefferson
16
Andersen, Joachim
2
Ward, Joel
3
Mitchell, Tyrick
19
Hughes, Will
20
Wharton, Adam
12
Munoz, Daniel
9
Джордан Айю
14
Жан-Филипп Матета
10
Eze, Eberechi
18
Ortega, Stefan
82
Lewis, Rico
5
Джон Стоунз
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
16
Родрi
52
Bobb, Oscar
17
De Bruyne, Kevin
19
Alvarez, Julian
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
    4
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 20
    Wharton, Adam
    Захисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
  • 30
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 52
    Bobb, Oscar
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
    13
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Glasner, Oliver
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
1
Штрафні
3
2
Фоли
1
1
Удари в отвір
3
Кутові
4
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
1
Офсайди
2
Сейви
24%
Володіння м'ячем
76%
LIVE
Трансляція матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
24'
Бобб рукою допоміг собі обробити діагональ на правий фланг штрафного.
21'
Грліш упав у боротьбі проти Аю в центрі поля, коли суперник фолив.
19'
Небезпечний момент
Де Брюйне запустив передачу від центральної лінії на Голанда за спини захисникам, але партнер примудрився не переграти Гендерсона.
18'
Небезпечний момент
Ортега кулаками перехопив м'яку подачу з лівого флангу від Мітчелла до воротарського, після чого Аю добив над воротами.
15'
Сіті тепер може й суперникам м'яч віддати.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гріліш від лицьової на лівому фланзі віддав до штрафного на де Брюйне, який потім закрутив у дальню дев'ятку.
11'
Небезпечний момент
Родрі з відскоку від подачі з лівого флангу в центрі штрафного пробивав у падінні в дальній кут, але Гендерсон парирував.
10'
Небезпечний момент
Простріл Альвареса з правого флангу штрафного Ворд небезпечно підрізав до Гендерсона.
9'
Контроль від Сіті, Пелес на контратаках. Усе, як і передбачали. Але контекст.
7'
Небезпечний момент
Гвардіол на ближній завершував подачу з правого флангу від де Брюйне, але пробив над воротами.
6'
Навіс із штрафного з лівого флангу від де Брюйне Гендерсон перевів на дальній кутовий кулаком.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вортон виштовхнув м'яч до правого флангу контратаки на Матета за спину Стоунза, після чого партнер у межах штрафного пробив із рикошетом від дальньої стійки.
2'
Кутовий
Розрядили гравці Пелес під час подачі кутового з правого флангу від суперників.
1'
На кутовий відправив захисник простріл де Брюйне з правого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі команди зіграли внічию — 2:2.
Інфо
Манчестер Сіті йде третім із 20 перемогами, 7 нічиїми та 3 поразками — 67 очок.
Інфо
Крістал Пелес іде чотирнадцятим із 7 перемогами, 9 нічиїми та 14 поразками — 30 очок.
Запасні: Едерсон, Аканджі, Ковачич, Сілва Гомес, Нунеш, Фоден, Сусохо, Доку.
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Родрі — Бобб, де Брюйне, Альварес, Гріліш — Голанд.
Запасні: Меттьюз, Томкінс, Клайн, Олісе, Шлупп, Ахамада, Озо, Едуар, Уме.
Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Лерма — Муньйос, Вортон, Г'юз, Мітчелл — Езе, Матета, Аю.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Пол Тірні (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Селгерст Парк (Лондон, Англія) зіграють Крістал Пелес та Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті" 06.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 06.04.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 16.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 06.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Борнмут" - 02.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Астон Вілла" - 03.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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