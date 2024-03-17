  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 квітня 2024, 17:30 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
27'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
7' Bradley, Conor 23' Diaz, Luis
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
31%
Нічия
28%
Ліверпуль
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Liverpool FC when Manchester United is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Liverpool FC is 2-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 20 times, there have been 8 draws while Liverpool FC have won 7 times. The goal difference is 54-39 in favour of Manchester United.
  • During the last 73 meetings, Manchester United have won 33 times, there have been 16 draws while Liverpool FC have won 24 times. The goal difference is 98-94 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 2-1 (Manchester United at home) and 7-0 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Manchester United scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 6. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (9).
  • Bruno Fernandes has more yellow cards (8) than any other player at Manchester United. Darwin Nunez has collected 8 for Liverpool FC.
  • Manchester United have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 33% of their matches, Liverpool FC in 46% of their matches.
  • Manchester United wins 33% of halftimes, Liverpool FC wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 38% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Manchester United.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Liverpool FC won 1, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Liverpool FC is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Liverpool FC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 1.68 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.43 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
11
Перемог
28
Ігор
9
Перемог
Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.12.2023 - 18:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 21:30 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Ліверпуль 6 - 1 Завершено Спарта В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Показати більше
Новини команд
Головні події
23'
Diaz, Luis ГООЛ!
7'
Bradley, Conor
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
31%
Нічия
28%
Ліверпуль
41%
Склади команд
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
53
Kambwala, Willy
5
Харрі Магуайр
29
Wan-Bissaka, Aaron
37
Mainoo, Kobbie
18
Карлос Каземiро
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
11
Hojlund, Rasmus
62
Kelleher, Caoimhin
84
Bradley, Conor
78
Quansah, Jarell
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
10
Mac Allister, Alexis
3
Ватару Ендо
8
Szoboszlai, Dominik
11
Мохамед Салах
9
Nunez, Darwin
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 53
    Kambwala, Willy
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
    7
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Штрафні
3
2
Офсайди
1
Сейви
1
Фоли
1
ЖК
1
42%
Володіння м'ячем
58%
Удари повз
3
Блоковано ударів
2
3
Кутові
2
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
23'
Гоооол!!!
0:1! "Ліверпуль" виходить уперед. Подача з корнера, Дарвін скидає на дальню, там абсолютно один Діас - Луїс розстрілює Онана. Каземіро програв боротьбу Нуньєзу, так, але хто грав із Діасом?!
20'
Тепер уже сам Ендрю пробиває здалеку - вкрай неточно.
19'
Небезпечний момент
Робертсон доставив м'яч чітко в ногу Собослаї, але Домінік як слід не підлаштувався і промахнувся.
16'
Офсайд
Поки що без небезпечних моментів, "МЮ" дуже посилено чіпляється за м'яч і намагається грати скокцентровано. Офсайд у Фернандеша.
13'
Дарвін здорово грає на лінії офсайду сьогодні, Гарначо варто повчитися. Зараз далі до воріт не дозволив Нуньєзу просунутися Далот.
11'
Удар Собослаї з дальньої дистанції після скидки Салаха - над поперечиною!
10'
Дарвін подає на Салаха після перехоплення - удар Мо з лівої ноги з-за меж штрафного заблоковано.
7'
Жовта картка
Ох, Бредлі заїхав у ногу Рашфорду, дуже небезпечно. Тішить, що Маркус відбувся легким переляком. Могла бути важка травма.
5'
Ван-Біссака змістився в центр з флангу під удар, несподівано, але його все-таки відтіснили. Жорстка гра, футболісти не соромляться агресивно йти у відбір.
3'
Небезпечний момент
На гол "МЮ" з офсайду "Ліверпуль" відповідає ідеальним моментом Собослаї. Салах вивів його на ворота, але Онана викинув руку і зробив приголомшливий сейв.
2'
Офсайд
Дивно, що Гарначо навіть не відчув, що заліз в офсайд. Дуже грамотно і своєчасно зупинився Робертсон, перетворивши пас Фернандеша на пустушку.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Проливний дощ заливає "Олд Траффорд".
Інфо
Лава гостей: Адріан, Гомес, Конате, Джонс, Гакпо, Елліотт, Цимікас, Гравенберх, Даннс
Інфо
"Ліверпуль": Келлехер, Ендо, Ван Дейк, Діас, Собослаї, Нуньєз, Макаллістер, Салах, Робертсон, Куанса, Бредлі
Інфо
Лава господарів: Байіндір, Амасс, Огуннейе, Амад, Амрабат, Еріксен, Форсон, Маунт, Антоні
Інфо
"МЮ": Онана, Магуайр, Фернандеш (к), Рашфорд, Гейлунд, Гарначо, Каземіро, Далот, Ван-Біссака, Мейну, Камбвала
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! У рамках 32-го туру АПЛ друга команда першості приїжджає в гості до шостого колективу турнірної таблиці.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Лех Лех 1 Погонь Погонь 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Тулуза Тулуза 0 Страсбур Страсбур 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Монпельє Монпельє 2 Лор’ян Лор’ян 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Реймс Реймс 0 Ніцца Ніцца 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Монца Монца 2 Наполі Наполі 4

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" 07.04.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 07.04.2024
Час початку матчу: 17:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 17.03.2024 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" можна подивитися 07.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Челсі" - 04.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 04.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.