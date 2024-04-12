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ФК Олександрія - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 квітня 2024, 15:30 - КСК Ника Стадион . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
Оновити
27'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
21%
Нічия
23%
Динамо
56%
Цікаві факти
  • During the last 12 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 1 times, there have been 4 draws while FC Dynamo Kyiv have won 7 times. The goal difference is 26-11 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 28 meetings, FC Oleksandriya have won 2 times, there have been 7 draws while FC Dynamo Kyiv have won 19 times. The goal difference is 65-19 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • FC Oleksandriya's last home win against FC Dynamo Kyiv was in 2018.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Oleksandriya (3-1 at home and 5-1 away).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 32% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 4 games.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 9 games.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Oleksandriya haven't won any of their last 6 games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 4 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Artem Shulyanskyi is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Vladyslav Andriyovych Vanat has scored 11 times for FC Dynamo Kyiv.
  • Artem Shulyanskyi has assisted the most goals for FC Oleksandriya with 2. Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kyiv's biggest assister (5).
  • Sergiy Loginov has more yellow cards (6) than any other player at FC Oleksandriya. Volodymyr Shepelev has collected 5 for FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 25% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 44% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 25% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 44%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 0, FC Dynamo Kyiv won 5, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Oleksandriya scores 1 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 3 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Dynamo Kyiv is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Dynamo Kyiv is 1.8.
  • FC Oleksandriya scores 1.06 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.18 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • If Denys Shostak receives a yellow card in today's match, he will be suspended after collecting 4 yellow cards so far this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
2
Перемог
28
Ігор
21
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря Н
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.04.2024 - 15:30 Зоря 0 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо Н
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Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
21%
Нічия
23%
Динамо
56%
Склади команд
Стартовий склад
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 25
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 4
    Антон Кравченко
    Захисник
  • 10
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 71
    Shostak, Denys
    Півзахисник
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 4
    Popov, Denys
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Статистика матчу
3
Штрафні
6
5
Фоли
3
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
2
Кутові
2
1
Офсайди
1
Сейви
1
ЖК
Трансляція
22'
Жовта картка
Ковалець попереджений за спробу намалювати фол Попова в центрі штрафного.
21'
Шулянського на правому фланзі оборони збив Попов.
19'
Під тиском грає в пас на власній половині Динамо.
17'
Кияни почали гру наче не з тієї ноги. Важкий старт.
15'
Обмін недбалими дальніми пасами від команд відбувається наразі.
12'
Офсайд
Кабаєв спочатку пробив у захисника здалеку з лівого флангу, а потім із відскоку віддав у офсайд у центр штрафного на Шапаренка.
12'
Калюжний сфолив на правому фланзі оборони проти Шапаренка.
10'
Небезпечний момент
Шевченко помилився з передачею на правий фланг, після чого простріл Кабаєва в центрі Шапаренко перевів на протилежний бік штрафного для Волошина, але удар заблокував власне воротар.
9'
Ротань в атаці зробив акцент на флангову гру.
8'
Кияни нарешті забрали контроль над м'ячем та проводять атаки.
6'
Офсайд
Шостак у офсайді отримав передачу на правий фланг атаки.
5'
Заблокована спроба Андрієвського добити перед штрафним відскок від Копини під час подачі з правого флангу від Волошина.
4'
Несподівано, але господарі більше тримають м'яч наразі.
2'
Кулаков у центрі штрафного летів замикати подачу з лівого флангу від Мартинюка, але до м'яча не встиг.
1'
Кияни атакують на старті зустрічі, але перший пас уперед був невдалим.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогло Динамо — 4:2..
Інфо
Динамо йде третім із 14 перемогами, 3 нічиїми та 4 поразками — 45 очок.
Інфо
Олександрія йде одинадцятою із 6 перемогами, 6 нічиїми та 10 поразками — 24 очки.
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Ярмоленко, Караваєв, Супряга, Буяльський, Діалло, Михавко, Біловар, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Волошин, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Долгий, Єрмаков, Сігеєв, Кулаковський, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Беззера, Смирний, Костишин, Погорілий, Де.
Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кравченко, Мартинюк — Калюжний, Шостак, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олексій Деревінський (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють Олександрія та Динамо Київ.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Динамо 13.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 01.10.2023 закінчилось з рахунком: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Динамо можна подивитися 13.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Чорноморець - 07.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти ЛНЗ - 08.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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