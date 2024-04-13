Оболонь - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою ФК Минай (Минай):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Оболонь, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Оболонь у попередньому футбольному матчі 01.10.2023 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Верес - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Попередній поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Полісся - 08.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.
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