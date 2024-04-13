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Оболонь - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 квітня 2024, 13:00 - Оболонь-Арена . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
0 - 0
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перерыв
ФК Минай
Минай
Хід матчу
12' Олександр Рибка 15' Євген Запорожець Вийшов: Назарій Федорівський 31' Максим Грисьо 37' Сергій Петько 44' Руслан Черненко
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
29%
Нічия
35%
ФК Минай
35%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Minaj scores 38% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 6 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 6 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's away record this season: 1-3-7.
  • Igor Krasnopir is FC Obolon Kyiv's top scorer with 4 goals. Yegor Maksimovich Gunichev has scored 3 times for FC Minaj.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 16% of their matches, FC Minaj in 17% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 16% of halftimes, FC Minaj wins 17%.
  • The winner of their last meeting was FC Obolon Kyiv.
  • On their last meeting FC Obolon Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 16% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Obolon Kyiv have lost just 1 of their last 3 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Obolon Kyiv won 2, FC Minaj won 1, 0 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 2 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 2.33 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Minaj is 4.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Minaj is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.86 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.65 goals when playing away (on average).
  • FC Obolon Kyiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Оболонь
Первая лига Украины 2021
23.11.2019 - 14:00 ФК Минай 4 - 1 Завершено Оболонь
Первая лига Украины 2019/2020
17.08.2019 - 17:00 Оболонь 4 - 3 Завершено ФК Минай
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 13:55 ФК Минай 2 - 3 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2025
23.03.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Минай П
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Головні події
Руслан Черненко
44'
37'
Сергій Петько
Максим Грисьо
31'
Євген Запорожець
Вийшов: Назарій Федорівський
15'
Олександр Рибка
12'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
29%
Нічия
35%
ФК Минай
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
    12
  • 5
    Олександр Осман
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
    31
  • 50
    Євген Запорожець
    Півзахисник
    15
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
    44
  • 25
    Віталій Груша
    Півзахисник
  • 10
    Олег Слободян
    Півзахисник
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 22
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 47
    Poddubny, Dmitro
    Півзахисник
  • 5
    Korniychuk, Sergiy
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Форвард
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
    37
  • 71
    Semotyuk, Vladislav
    Півзахисник
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Валерий Иващенко
  • Ljubenovic, Zeljko
Статистика матчу
6
Штрафні
5
5
Фоли
5
3
Удари повз
5
Кутові
2
1
ЧК
Офсайди
1
2
ЖК
2
Блоковано ударів
2
1
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
Трансляція
45+4'
Свисток
Перерва.
45+3'
Жовта картка
Кораблін здійснив аналогічне порушення тому, за яке жовту на ньому ж заробив Черненко.
45+2'
Вакула класно пробив у ближній кут після зміщення з флангу. Федорівському довелося рятувати свою команду.
45+1'
Інфо
Додано всього 3 хвилини, хоча лише вилучення Рибки і вихід Федорівського зайняли близько 4 хвилин.
45'
Жовта картка
Черненко прихопив Корабліна, який вже набирав швидкість для контратаки.
41'
Небезпечний момент
Каркас знову рятує Оболонь від пропущеного мʼяча! Піддубний залишився сам у карному суперника під час стандарту і завдав удару головою. Влучив у штангу.
39'
Черненко завдав непоганого удару зі стандарту, але Кемкін прочитав його намір і досить легко зафіксував мʼяч у руках.
38'
Жовта картка
Петько збив Грушу неподалік від штрафного майданчика й отримав попередження.
35'
Штрафний, Скиба виграє боротьбу на ближній стійці і завдає удару головою. Непогана спроба, однак мʼяч пройшов над площиною воріт.
31'
Жовта картка
Грисьо в грубому підкаті збив Корнійчука, за що отримав жовту картку.
21'
Незважаючи на вилучення, Оболонь все одно виглядає краще. До моментів, звичайно, справа досі не дійшла, але Минай зараз притиснутий до власних воріт.
16'
Небезпечний момент
Минай одразу ж міг виходити вперед! Кораблін пробив зі штрафного і мʼяч від голови Черненка, що стояв у стінці, полетів у поперечину.
15'
Заміна
Федорівський вийшов у ворота Оболоні. Запорожець достроково завершив поєдинок.
12'
Червона картка
Арбітри VAR передивилися епізод і дійшли висновку, що офсайду не було. Рибка абсолютно заслужено побачив перед собою червону картку.
9'
Офсайд
Рибка вискочив із воріт і зрубив у підкаті Устименка, який прокинув мʼяч собі на хід. Порушення сталося за межами штрафного. От тільки лайнсмен підійняв прапорець і вилучення принаймні поки що відкладається.
5'
Нагієв намагався пробити через себе з меж штрафного, не склався і не влучив як слід по м’ячу.
4'
Огризається Минай. Устименко міг скористатися високою лінією захисту суперника та вискочити сам на сам, якби не підстраховка в особі Османа.
3'
Оболонь починає активніше. Грають виключно вертикально «пивовари», вже декілька разів були близькі до створення гольового моменту.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Кичак (в), Федорівський (в), Вишневський, Вовкун, Карась, Косовський, Лукʼянчук, Мороз, Прокопенко, Суханов, Тарануха, Чернов.
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Рибка — Осман, Дубко, Приймак, Нагієв — Запорожець, Слободян (к), Черненко, Грисьо — Краснопір, Груша. Головний тренер — Валерій Іващенко.
Запасні: Бандура (в), Росул (в), Вашкеба, Вітенчук, Гунічев, Демиденко, Дмитрук, Матюшенко, Немчанінов, Попов, Тищук, Чуєв.
Інфо
Стартовий склад Миная: Кемкін — Корнійчук, Скиба, Піддубний, Кисіль — Кораблін, Петько (к), Семотюк, Ременяк — Устименко, Вакула. Головний тренер — Желько Любенович.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 24-го туру УПЛ Оболонь — Минай.
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Анонс матчу Оболонь - ФК Минай 13.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою ФК Минай (Минай):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Оболонь, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Оболонь у попередньому футбольному матчі 01.10.2023 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Верес - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Попередній поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Полісся - 08.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

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