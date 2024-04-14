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Металіст 1925 - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 квітня 2024, 18:00 - Металлист . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 1
Оновити
22'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
33%
Нічия
19%
СК Дніпро-1
47%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Metalist 1925 Kharkiv have won 1 times, there have been 0 draws while SC Dnipro-1 have won 5 times. The goal difference is 11-4 in favour of SC Dnipro-1.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 18% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 6 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 5 games against SC Dnipro-1.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 7-3-1.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 17% of their matches, SC Dnipro-1 in 27% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 17% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 27%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 0, SC Dnipro-1 won 5, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have won just 0 of their last 4 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.4 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 2.2 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and SC Dnipro-1 is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and SC Dnipro-1 is 0.6.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.06 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 9 in the table with 26 points. Now they are number 15 with 17 points.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
8
Ігор
7
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.10.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Металіст 1925 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 16:40 Зоря 2 - 1 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Металіст 1925 П
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 18:37 Колос 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
33%
Нічия
19%
СК Дніпро-1
47%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 74
    Farina, Marian
    Захисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Форвард
  • 1
    Євген Волинець
    Воротар
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 17
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матчу
2
Штрафні
3
3
Фоли
2
1
Удари повз
2
Удари в отвір
2
Кутові
1
1
Сейви
Трансляція
19'
Гоооол!!!
17'
Очеретько опинився на вістрі і завдав удару головою. Не вистачило навичок гри на другому поверсі, схибив з кількох метрів.
16'
Нарешті удар по воротах. Очеретько з-за меж штрафного закручував у дальній нижній кут. Мозіль трохи незграбно, але відбив.
12'
Поки нічого не відбувається на полі. Гості весь час проводять у позиційних атаках, але ефективність цих атак нульова.
5'
Дніпро-1 одразу забрав гру під свій контроль. Металіст 1925 повністю без мʼяча, максимум 1-2 передачі вдається звʼязати.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Проценко (в), Сидоренко (в), Безуглий, Вачіберадзе, Гармаш, Обіная, Овусу, Панченко, Смітюх.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль — Капінус, Фарина, Імереков, Жичиков — Габелок (к) — Дмитренко, Юсов — Юрченко — Сидоров, Борячук. Головний тренер — Віктор Скрипник.
Запасні: Кінарейкін (в), Юрчук (в), Авраменко, Горбунов, Мельниченко, Танчик, Шолупець.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Волинець — Мірошніченко, Сарапій, Сваток (к), Пасіч — Очеретько, Бабенко — Рубчинський, Лєднєв, Гуцуляк — Гаджиєв. Головний тренер — Юрій Максимов.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 24-го туру УПЛ Металіст 1925 – Дніпро-1.
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Анонс матчу Металіст 1925 - СК Дніпро-1 15.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 15.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 02.10.2023 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - СК Дніпро-1 можна подивитися 15.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Минулий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Колос - 07.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Минулий поєдинок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Зоря - 09.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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