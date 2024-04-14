Металіст 1925 - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - СК Дніпро-1 15.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 15.04.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 02.10.2023 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Минулий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Колос - 07.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Минулий поєдинок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Зоря - 09.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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