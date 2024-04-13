Зоря - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Чорноморець 14.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 14.04.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Зоря у попередньому футбольному матчі 01.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти СК Дніпро-1 - 09.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти ФК Олександрія - 07.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

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