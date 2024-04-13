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Зоря - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 квітня 2024, 15:30 - Славутич-Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
8'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
26%
Нічия
29%
Чорноморець
45%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Chernomorets Odessa is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 6 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 5 times. The goal difference is 21-15 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 31 meetings, FC Zorya Lugansk have won 14 times, there have been 7 draws while FC Chernomorets Odessa have won 10 times. The goal difference is 47-32 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Chernomorets Odessa's last away win against FC Zorya Lugansk was in 2017.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Chernomorets Odessa (3-1 at home and 4-0 away).
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 4 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 5 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Eduardo Guerrero is FC Zorya Lugansk's top scorer with 7 goals. Andriy Shtogrin has scored 7 times for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 36% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 36% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 36% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 3 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 3, FC Chernomorets Odessa won 1, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 2.2 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Chernomorets Odessa is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Chernomorets Odessa is 2.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.32 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.72 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
12
Перемог
23
Ігор
5
Перемог
Чорноморець
Кубок України 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Чорноморець 4 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 4 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.04.2024 - 15:30 Зоря 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 16:40 Зоря 2 - 1 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Минай В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
26%
Нічия
29%
Чорноморець
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 18
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Koval, Yuriy
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Чорноморець
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
2'
Перша атака Зорі з прострілом флангу - Салюк розрядив ситуацію
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Чорноморця: Білик, Вічний, Огіря, Ієде, Шаповал, Присяжнюк, Шпорн, Зе Гомес, Ситников, Арсіч, Голуб
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Варакута, Путря, Гучек, Салюк, Васильєв, Бадибанга, Альваренга, Кузик, Єрмаков, Штогрін, Авагімян
Інфо
Запасні Зорі: Турбаєвський, Мацапура, Волошин, Дришлюк, Мічин, Бугай, Жуніор, Жан Клод, Сльосар, Хахльов, Ндур, Мишньов
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Кирюханцев, Яцик, Чурко, Антюх, Горбач
У першому колі команди зіграли внічию 0:0
У Чорноморця 29 очок і 8-е місце в таблиці
Зоря йде на 12-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 23 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Володимир Новохатній
Добрий день усім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 24-го туру УПЛ, в якому Зоря прийме Чорноморець
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Анонс матчу Зоря - Чорноморець 14.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 14.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Зоря у попередньому футбольному матчі 01.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Чорноморець можна подивитися 14.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти СК Дніпро-1 - 09.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти ФК Олександрія - 07.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

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