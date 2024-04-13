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Манчестер Сіті - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 квітня 2024, 17:00 - Этихад
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
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перерыв
Лутон Таун
Лутон
Хід матчу
2' Hashioka, Daiki
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
31%
Нічия
35%
Лутон Таун
35%
Цікаві факти
  • In Premier League, Luton Town have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Luton Town scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 26 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 42 home matches.
  • Luton Town haven't won in their last 11 games.
  • Luton Town have lost 3 away matches in a row.
  • Luton Town haven't won any of their last 6 away matches.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Luton Town haven't scored in 4 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 11-5-0.
  • Luton Town's away record this season: 2-4-10.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 19 goals. Elijah Adebayo has scored 9 times for Luton Town.
  • Julian Alvarez has assisted the most goals for Manchester City with 8. Alfie Doughty is Luton Town's biggest assister (6).
  • Rodri has more yellow cards (8) than any other player at Manchester City. Issa Kabore has collected 7 for Luton Town.
  • Luton Town have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Luton Town in 26% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Luton Town wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Luton Town leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Luton Town is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Luton Town.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Luton Town's.
  • Manchester City scores 2.49 goals when playing at home and Luton Town scores 1.26 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Лутон Таун
Кубок Англії 2023/2024
27.02.2024 - 22:00 Лутон Таун 2 - 6 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 14:30 Крістал Пелес 2 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 22:15 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Кубок Англії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
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Останні матчі - Лутон Таун
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 21:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Лутон Таун П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.03.2024 - 17:00 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.03.2024 - 21:30 Борнмут 4 - 3 Завершено Лутон Таун П
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Hashioka, Daiki
2'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
31%
Нічия
35%
Лутон Таун
35%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
82
Lewis, Rico
8
Матео Ковачіч
27
Nunes, Matheus
11
Doku, Jeremy
17
De Bruyne, Kevin
19
Alvarez, Julian
9
Haaland, Erling
24
Томас Камінські
45
Doughty, Alfie
16
Burke, Reece
27
Hashioka, Daiki
32
Onyedinma, Fred
8
Berry, Luke
6
Росс Барклі
14
Chong, Tahith
30
Townsend, Andros
9
Morris, Carlton
18
Clark, Jordan
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 30
    Townsend, Andros
    Півзахисник
  • 9
    Morris, Carlton
    Форвард
  • 18
    Clark, Jordan
    Форвард
  • 8
    Berry, Luke
  • 6
    Росс Барклі
    Півзахисник
  • 14
    Chong, Tahith
  • 45
    Doughty, Alfie
    Півзахисник
  • 16
    Burke, Reece
    Півзахисник
  • 27
    Hashioka, Daiki
    Захисник
    2
  • 32
    Onyedinma, Fred
    Півзахисник
  • 24
    Томас Камінські
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Edwards, Rob
Статистика матчу
4
Удари в отвір
70%
Володіння м'ячем
30%
4
Удари повз
3
Штрафні
2
6
Кутові
1
Сейви
4
2
Фоли
3
1
Блоковано ударів
1
ЖК
Трансляція
45'
43'
Жовта картка
Де Брюйне отримав жовту картку за зрив потенційно небезпечної атаки суперника.
35'
Манчестер Сіті трохи знизив оберти. За володінням Лутону вирівнятися не вдалося, завдати свого першого удару теж, але гру від власних воріт вони відсунули.
27'
Небезпечний момент
Нуньєш увірвався з глибини, отримав передачу і пробивав під дальню стійку з гострого кута. Лічені сантиметри відділили португальця від голу.
25'
Інфо
Трохи статистики: володіння 77% на 23%, удари 10-0, в площину 5-0. На 1,33 голу награли «містяни» за xG.
19'
Знову проходить навіс де Брюйне на дальню, цього разу вже на Гвардіола. Кут був гострий, тому Йошко вирішив скидати вздовж воріт. Ніхто не підтримав.
18'
Дуже важко Лутону. Суперник не відпускає їх ні на хвилину. Голанд відгукнувся на подачу де Брюйне на дальній стійці, але не зміг спрямувати мʼяч у площину.
14'
Нуньєш завдав удару з меж штрафного майданчика. Камінський змістився в кут і зафіксував мʼяч у руках.
10'
Доку вивів де Брюйне на удар, розігравши кутовий низом. Мʼяч не ліг на ногу капітану Сіті і полетів сильно вище воріт.
9'
Гвардіол вирішив повторити свій успіх у матчі з Реалом. Камінський потягнув удар хорвата з лінії штрафного.
2'
Гоооол!!!
Сіті одразу ж відкриває рахунок. Максимально безглуздий гол. Голанд не реалізував вихід віч-на-віч, добивання Доку теж було заблоковано, але третя спроба закінчилася влучанням у голову Хасіоці і автоголом.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Ортега (в), Аке, Бобб, Вокер, Гомес, Гріліш, Родрі, Сілва, Фоден.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон — Гвардіол, Діаш, Аканджі, Льюїс — Ковачич, Нуньєш — Доку, де Брюйне (к), Альварес — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Крул (в), Шей (в), Вудроу, Гарріс, Джонсон, Мпанзу, Нелсон, Пісолд, Чігозі.
Інфо
Стартовий склад Лутона: Камінскі — Дауті, Берк, Хашіока — Оньєдінма — Беррі, Барклі, Кларк — Таунсенд, Морріс (к), Чонг. Головний тренер — Роб Едвардс.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 33-го раунду Ла Ліги між Манчестер Сіті та Лутоном.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Лутон Таун 13.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Лутон Таун (Лутон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Лутон Таун та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.02.2024 закінчилось з такими результатами: 2:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Лутон Таун можна подивитися 13.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Лутон Таун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 09.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

Минулий поєдинок команди Лутон Таун був зіграний проти "Борнмут" - 06.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лутон Таун.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Лутон Таун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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