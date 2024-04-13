Манчестер Сіті - Лутон Таун онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Лутон Таун (Лутон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Лутон Таун (Лутон):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Лутон Таун залишилася з поразкою . Зіткнення Лутон Таун та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 27.02.2024 закінчилось з такими результатами: 2:6 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Edwards, Rob розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 09.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Лутон Таун (Лутон)
Рік заснування Лутон Таун (Лутон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Роб Едвардс
Минулий поєдинок команди Лутон Таун був зіграний проти "Борнмут" - 06.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лутон Таун.
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