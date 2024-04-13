Атлетіко - Жирона онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Ванда Метрополитано.
Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь між командами "Атлетіко" (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 03.01.2024 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Диего Симеоне и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Минулий поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти "Боруссія" - 10.04.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Бетіс - 31.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.
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