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Атлетіко - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 квітня 2024, 15:00 - Ванда Метрополитано . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Атлетіко
Мадрид
2 - 1
Оновити
перерыв
Жирона
Жирона
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Хід матчу
4' Артем Довбик 25' Сауль Ньiгес 32' Herrera, Yangel 34' Антуан Грiзманн 36' Анхель Корреа 41' Сауль Ньiгес Вийшов: Альваро Мората
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
33%
Нічия
30%
Жирона
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atletico Madrid and Girona FC is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, Atletico Madrid have won 3 times, there have been 5 draws while Girona FC have won 1 times. The goal difference is 16-13 in favour of Atletico Madrid.
  • Last season Atletico Madrid won both games against Girona FC (2-1 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, Girona FC have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Atletico Madrid scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Girona FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC have lost 4 away matches in a row.
  • When playing at home, Atletico Madrid have not lost to Girona FC in their last 4 encounters.
  • Atletico Madrid haven't scored in 1 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 4 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid's home record this season: 13-1-1.
  • Alvaro Morata is Atletico Madrid's top scorer with 14 goals. Artem Dovbyk has scored 16 times for Girona FC.
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 38 points. Now they are number 3 with 65 points.
  • Atletico Madrid have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 42% of their matches, Girona FC in 37% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 42% of halftimes, Girona FC wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atletico Madrid won 3, Girona FC won 1, 1 draws.
  • Atletico Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid scores 2.2 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.6 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and Girona FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and Girona FC is 1.6.
  • Atletico Madrid scores 2.33 goals when playing at home and Girona FC scores 1.82 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетіко
3
Перемог
9
Ігор
1
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 22:30 Жирона 4 - 3 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.03.2023 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
02.04.2019 - 20:15 Атлетіко 2 - 0 Завершено Жирона
Останні матчі - Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.04.2024 - 22:00 Вільярреал 1 - 2 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.03.2024 - 22:15 Атлетіко 3 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 17:15 Кадіс 2 - 0 Завершено Атлетіко П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 17:15 Жирона 3 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Хетафе 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 22:00 Жирона 2 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
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Головні події
Сауль Ньiгес
Вийшов: Альваро Мората
41'
Анхель Корреа
36'
ГООЛ! Антуан Грiзманн
34'
32'
Herrera, Yangel
Сауль Ньiгес
25'
4'
Артем Довбик ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
33%
Нічия
30%
Жирона
37%
Склади команд
13
Ян Облак
23
Mandava, Reinildo
22
Hermoso, Mario
15
Savic, Stefan
16
Molina, Nahuel
17
Riquelme, Rodrigo
6
Коке
5
Родрiго де Пауль
8
Сауль Ньiгес
10
Анхель Корреа
7
Антуан Грiзманн
13
Пауло Гассаніга
25
Garcia, Eric
5
Lopez, David
17
Blind, Daley
3
Gutierrez, Miguel
20
Couto, Yan
22
Solis, Jhon
14
Garcia, Aleix
21
Herrera, Yangel
16
Savio
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 10
    Анхель Корреа
    Форвард
    36
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
    34
  • 17
    Riquelme, Rodrigo
  • 6
    Коке
    Захисник
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 8
    Сауль Ньiгес
    Півзахисник
    41 25
  • 23
    Mandava, Reinildo
    Захисник
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 15
    Savic, Stefan
    Захисник
  • 16
    Molina, Nahuel
    Захисник
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
    4
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 22
    Solis, Jhon
    Півзахисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
    32
  • 16
    Savio
  • 25
    Garcia, Eric
  • 5
    Lopez, David
  • 17
    Blind, Daley
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Диего Симеоне
  • Мишел
Статистика матчу
9
Штрафні
10
8
Фоли
9
2
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
4
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
2
ЖК
1
1
Кутові
2
Офсайди
51%
Володіння м'ячем
49%
LIVE
Трансляція матчу "Атлетіко" - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+7'
Свисток
Тепер точно перерва. "Жирона" грає другим номером, і занадто багато відповідей у мадридців накопичилося на гол Довбика. Потрібно Мічелу щось змінювати в 15-хвилинній паузі.
Інфо
По суті, на 6-й компенсованій хвилині, затримався "Атлетіко" в атаці". Навіс у підсумку від Морати на голову Корреа, чітко відкрився Анхель між захисників.
45+5'
Гоооол!!!
ВИРИВАЄТЬСЯ "АТЛЕТІКО" ВПЕРЕД НА ОСТАННІХ СЕКУНДАХ ДРУГОГО ТАЙМУ!
45+4'
Невдалий навіс зі штрафного від Алейша Гарсії. М'яч після подачі капітана пішов за межі поля. Тайм добігає кінця.
45+1'
П'ять хвилин суддя накинув.
45'
Ось і Гассаніга в грі. Простріл на Морату, але Альваро пробити нормально не зумів.
44'
Не змінюється стан речей на полі. "Атлетіко" поки що тримає "Жирону" на її половині поля.
41'
Заміна
Мората виходить замість Сауля. Травму отримав атакувальний хавбек "Атлетіко".
38'
Пожвавився "Атлетіко", безумовно, важко в ці хвилини "Жироні". Одна суцільна атака, тиск, плюс трибуни підганяють господарів.
34'
Гоооол!!!
Грізманн з точки обігрує Гассанігу, 1:1! Усе тільки починається.
33'
Вау, пенальті у ворота "Жирони" призначає арбітр! Грізманн навісив, і гравець "Атлетіко" влучив після удару головою в руку футболісту "Жирони".
31'
Тепер жовта для Еррери. Врізався він у спину Де Паулю, у м'яч не грав. Штрафний для "Атлетіко", буде навіс.
29'
Удар здалеку від Алейша Відаля - поруч зі штангою. Цікаво, що продовжив цю атаку Ерік Гарсія, вибивши м'яч з-під ніг Сауля. Чисто. А от Сімеоне вирішив, що ні, і зірвався на арбітра. Отримав Ель Чоло жовту.
28'
Поки що обороні "Жирони" навіть не доводиться напружуватися. Гості грають дуже сконцентровано на своїй першій третині поля, немає простору у "матрацників".
25'
Жовта картка
Сауль смикнув Савіо за футболку й отримав жовту. Напевно, краще так, бо гол "Жирони" показав, що може бути, якщо дати Савіо пробігтися. Саме він розігнав гольову атаку.
23'
Удар Грізманна з дальньої дистанції заблоковано. Як і простріл Сауля. Ось, це поки що максимум "Атлетіко" в атаці. Без небезпечних моментів, але зате із заробленим корнером.
20'
Де Пауль бахнув із дальньої дистанції - над воротами.
18'
Намагається "Атлетіко" намацати свій футбол в атаці, але поки що тільки нерви видно і втрати.
14'
Довбику не вдалося зберегти м'яч у межах поля. Але продирався Артем уздовж лицьової круто, з боєм.
11'
М'яч влетів Еріку Гарсію в живіт і збив дихання. Захисник отримує допомогу медиків.
9'
"Атлетіко" поки що відходить від шоку. А тим часом атакує "Жирона". Ще кілька атак від гостей, дальній удар від Блінда після підбору - легка здобич для Облака.
5'
Інфо
17-й гол українця в сезоні. Епізод перевірений на ВАР, офсайду не було. Ідеально відкрився Довбик на дальній штанзі в розкотистій атаці "Жирони".
4'
Гоооол!!!
ДОВБИК!!! ЗАБИВАЄ АРТЕМ ПІСЛЯ ПРОСТРІЛУ КОУТУ!
2'
Довга позиційна атака "Атлетіко" завершилася втратою перед штрафним майданчиком. Соліс влетів у Рікельме, але без фолу, каже арбітр.
1'
Поїхали, цікавий матч на нас чекає.
Інфо
Команди виходять на поле.
Інфо
Циганков із травмою литкового м'яза поза заявкою. Нагадаємо, "Жирона" програла 4 матчі в гостях поспіль. Подивимося, чи буде свіжішою гостьова команда, адже вона не грала на тижні матч ЛЧ.
Інфо
"Жирона": Гассаніга, Мігель, Давид Лопес, Довбик, Алейш Гарсія, Савіо, Блінд, Ян Коуту, Еррера, Соліс, Ерік Гарсія
Інфо
"Атлетіко": Облак, Савіч, Ермосо, Рейнілдо, Моліна, Рікельме, Де Пауль, Коке, Сауль, Корреа, Грізманн
Інфо
Добрий день, пані та панове! Центральний матч 31-го туру в чемпіонаті Іспанії. "Жирона" (65 очок) йде на третій сходинці, а "Атлетіко" слідом на четвертому місці (58 балів).
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Анонс матчу "Атлетіко" - Жирона 13.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Атлетіко" (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 03.01.2024 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Симеоне и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - Жирона можна подивитися 13.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Минулий поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти "Боруссія" - 10.04.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Бетіс - 31.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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