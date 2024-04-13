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Кадіс - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 квітня 2024, 22:00 - Estadio Ramon de Carranza . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сантана Пулидо
Рейтинг матчу:
Кадіс
Кадис
0 - 1
Оновити
перерыв
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
26' Cubarsi, Pau 37' Felix, Joao 45' Alcaraz, Ruben 45' Серхi Роберто
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
30%
Нічия
33%
Барселона
37%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Cadiz CF have won 2 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 5 times. The goal difference is 14-5 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Cadiz CF (2-0 at home and 4-0 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Cadiz CF scores 38% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Cadiz CF scores 5% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Barcelona scores 34% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 12 games.
  • FC Barcelona have lost none of their last 6 away matches.
  • Cadiz CF haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • Cadiz CF haven't scored in 6 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Cadiz CF's home record this season: 4-7-4.
  • FC Barcelona's away record this season: 8-6-0.
  • Chris Ramos is Cadiz CF's top scorer with 5 goals. Robert Lewandowski has scored 13 times for FC Barcelona.
  • Ivan Alejo has more yellow cards (16) than any other player at Cadiz CF. Frenkie de Jong has collected 7 for FC Barcelona.
  • Cadiz CF wins 1st half in 23% of their matches, FC Barcelona in 38% of their matches.
  • Cadiz CF wins 23% of halftimes, FC Barcelona wins 38%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Cadiz CF leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Cadiz CF is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Cadiz CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Cadiz CF's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Cadiz CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Cadiz CF won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Cadiz CF.
  • Cadiz CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Cadiz CF scores 0.2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.6 goals against Cadiz CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Cadiz CF and FC Barcelona is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Cadiz CF and FC Barcelona is 0.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Cadiz CF scores 1 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кадіс
1
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.08.2023 - 20:30 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 19:30 Кадіс 0 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Кадіс
Останні матчі - Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.03.2024 - 22:00 Кадіс 1 - 0 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
15.03.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 17:15 Кадіс 2 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 17:15 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Кадіс Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 15:00 Кадіс 2 - 2 Завершено Сельта Н
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.03.2024 - 22:05 Барселона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.03.2024 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Наполі В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.03.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка В
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Новини команд
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Головні події
Alcaraz, Ruben
45'
45'
Серхi Роберто
37'
Felix, Joao ГООЛ!
26'
Cubarsi, Pau
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
30%
Нічия
33%
Барселона
37%
Склади команд
1
Ledesma, Jeremias
15
Hernandez, Javier
24
Ousou, Aiham
5
Chust, Víctor
20
Carcelén, Isaac
7
Рубен Собріно
8
Alex
4
Alcaraz, Ruben
27
Navarro, Robert
9
Хуанмi
16
Ramos, Chris
1
Ter Stegen, Marc-Andre
39
Fort, Hector
33
Cubarsi, Pau
15
Андреас Крістенсен
17
Alonso, Marcos
20
Серхi Роберто
18
Оріоль Ромеу
16
Marin, Fermin Lopez
7
Torres, Ferran
19
Roque, Vitor
14
Felix, Joao
Стартовий склад
  • 9
    Хуанмi
    Форвард
  • 16
    Ramos, Chris
    Півзахисник
  • 7
    Рубен Собріно
    Форвард
  • 8
    Alex
    Півзахисник
  • 4
    Alcaraz, Ruben
    Півзахисник
    45
  • 27
    Navarro, Robert
  • 15
    Hernandez, Javier
    Захисник
  • 24
    Ousou, Aiham
    Захисник
  • 5
    Chust, Víctor
    Захисник
  • 20
    Carcelén, Isaac
    Захисник
  • 1
    Ledesma, Jeremias
    Воротар
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 19
    Roque, Vitor
    Форвард
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
    37
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
    45
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 16
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
  • 39
    Fort, Hector
    Захисник
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
    26
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Пеллегрино
  • Hernandez Creus, Oscar
Статистика матчу
1
Удари повз
5
3
Кутові
4
35%
Володіння м'ячем
65%
8
Штрафні
8
2
Офсайди
6
Фоли
8
1
ЖК
2
2
Удари в отвір
3
1
Блоковано ударів
1
2
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу "Кадіс" - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+2'
Свисток
Перерва.
Жовта картка
45+1'
Інфо
45'
Небезпечний момент
Могли подвоїти перевагу каталонці! Не завершальній стадії контратаки Роберто скинув на відкритого Ферміна, а той переграв воротаря. Здавалося, мʼяч вже у воротах, але Чуст вибив його зі стрічки.
37'
Гоооол!!!
Барселона відкриває рахунок! Як же красиво розібрався Фелікс! Португалець першим зреагував на рикошет під час кутового і ударом через себе вразив ближній кут.
33'
Форт, очевидно, хотів виконати подачу, але мʼяч зрізався та полетів просто під поперечину. Ледесма в останній момент перевів на кутовий.
26'
Жовта картка
Кубарсі двома руками прихопив Хуанмі, який уже розганяв контратаку.
23'
Хуанмі намагався піймати мʼяч злету та спрямувати його в площину. Перше в нього вийшло, а до другого було дуже далеко. Тер Штеген легко парирував удар 9 номера Кадіса.
22'
Ернандес підключився до карного і навіть завдав небезпечного удару. Тер Штеген ледве встиг прикрити ближній кут і перевести мʼяч у стійку.
17'
Фелікс відкрився на дальній стійці й отримав верхову передачу, після чого завдав удару в дотик. Мʼяч не ліг на ногу і пішов на трибуни.
10'
Поки якось не клеїться позиційна гра в каталонців. Мабуть, дається взнаки те, що склад далекий від оптимального.
3'
Перший удар в матчі на рахунку Вітора Роке. Бразилець пробив навіть не зближаючись зі штрафним майданчиком, у площину не влучив.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Хіль (в), Алехо, Гвардіола, Гомес, Ескаланте, Лукас Пірес, Марті, Мачіс, Мере, Сальдуа, Самассеку, Фалі.
Інфо
Стартовий склад Кадіса: Ледесма (к) — Ернандес, Усу, Чуст, Карселен — Собріно, Фернандес, Алькарас, Наварро — Хуанмі, Рамос. Головний тренер — Маурісіо Пеллегріно.
Запасні: Астралага (в), Пенья (в), Араухо, Гіу, Гюндоган, де Йонг, Касадо, Кунде, Педрі, Рафінья, Фає, Ямал.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген — Алонсо, Крістенсен, Кубарсі, Форт — Лопес, Ромеу, Роберто (к) — Фелікс, Роке, Торрес. Головний тренер — Хаві Ернандес.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 31-го туру Ла Ліги Кадіс — Барселона.
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Анонс матчу "Кадіс" - "Барселона" 13.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Кадіс" (Кадис) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Кадіс" (Кадис) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Кадіс" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Кадіс" у попередньому футбольному матчі 20.08.2023 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Пеллегрино и Hernandez Creus, Oscar розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Кадіс" - "Барселона" можна подивитися 13.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Кадіс" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Кадіс" (Кадис)
Рік заснування "Кадіс" (Кадис): 1910
Країна: Испания
Тренер: Маурисио Пеллегрино

Попередній матч команди "Кадіс" був зіграний проти Гранада - 29.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Кадіс".

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 10.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Кадіс" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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