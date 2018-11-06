Атлетіко - Боруссія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Атлетіко" - "Боруссія" 10.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 10.04.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 06.11.2018 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - "Боруссія" можна подивитися 10.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Минулий поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Вільярреал - 01.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Минулий матч команди "Боруссія" був зіграний проти Штутгарт - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Штутгарт.

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.