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Атлетіко - Боруссія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 10 квітня 2024, 22:00 - Ванда Метрополитано . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Атлетіко
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Боруссія
Дортмунд
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Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
35%
Нічия
35%
Боруссія
29%
Цікаві факти
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 5 matches.
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Borussia Dortmund have lost none of their last 9 away matches.
  • Atletico Madrid have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Borussia Dortmund in 46% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 40% of halftimes, Borussia Dortmund wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Atletico Madrid.
  • On their last meeting Atletico Madrid won by 2 goals.
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Atletico Madrid has better performance than Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Atletico Madrid scores 2.34 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 2.34 goals when playing away (on average).
  • Atletico Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Borussia Dortmund in 45% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 40% of halftimes, Borussia Dortmund wins 45%.
Особисті зустрічі
Атлетіко
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
06.11.2018 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
24.10.2018 - 22:00 Боруссія 4 - 0 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.04.2024 - 22:00 Вільярреал 1 - 2 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.03.2024 - 22:15 Атлетіко 3 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 17:15 Кадіс 2 - 0 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 17:15 Атлетіко 2 - 1 Завершено Бетіс В
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
06.04.2024 - 19:30 Боруссія 0 - 1 Завершено Штутгарт П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Баварія 0 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
17.03.2024 - 18:30 Боруссія 3 - 1 Завершено Айнтрахт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.03.2024 - 22:00 Боруссія 2 - 0 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Вердер 1 - 2 Завершено Боруссія В
Показати більше
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
35%
Нічия
35%
Боруссія
29%
LIVE
Трансляція матчу "Атлетіко" - "Боруссія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу з Італії: Марко Гвіда
Головний тренер Боруссії Дортмунд: Едін Терзич
На лаві запасних: Алле, Байно-Гіттенс, Брандт, Вольф, Дюранвіль, Зюле, Лотка, Маєр, Мукоко, Озкан, Ройс
Інфо
Стартовий склад Боруссії Дортмунд (4-2-3-1): Кобель - Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Ріерсон - Джан, Забітцер - Адеємі, Нмеча, Санчо - Фуллькруг
Головний тренер Атлетіко: Дієго Сімеоне
На лаві запасних: Мандава, Вермерен, Барріос, Габріел Пауліста, Гоміс, Ель-Джебарі, Корреа, Молдован, Ньїгес, Рікельме, Савич
Інфо
Стартовий склад Атлетіко (3-5-2): Облак - Аспілікуета, Хіменес, Вітсель - Ліно, Де Пауль, Коке, Льоренте, Моліна - Грізманн, Мората
На попередньому етапі Атлетіко здолав минулорічного фіналіста - Інтер поступившись у першому матчі 0:1, але вигравши вдома 2:1 змогли перемогти італійців у серії пенальті. Боруссія Дортмунд, в свою чергу, зіграла внічию з ПСВ на виїзді (1:1), проте вдома впевнено виграла 2:0
Матч пройде у Мадриді на "Метрополітано" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів, в якому Атлетіко прийме у гостях Боруссію Дортмунд
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Останні матчі
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Анонс матчу "Атлетіко" - "Боруссія" 10.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 10.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Атлетіко", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Атлетіко" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 06.11.2018 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - "Боруссія" можна подивитися 10.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Минулий поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Вільярреал - 01.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Минулий матч команди "Боруссія" був зіграний проти Штутгарт - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Штутгарт.

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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