  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Парі Сен-Жермен - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Парі Сен-Жермен - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 10 квітня 2024, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
36%
Нічия
30%
Барселона
34%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Paris Saint-Germain playing at home, Paris Saint-Germain have won 2 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 1 times. The goal difference is 13-10 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 11 meetings, Paris Saint-Germain have won 3 times, there have been 4 draws while FC Barcelona have won 4 times. The goal difference is 23-20 in favour of FC Barcelona.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 4 matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 26 games.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 11 games.
  • FC Barcelona have lost none of their last 5 away matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 53% of their matches, FC Barcelona in 37% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 53% of halftimes, FC Barcelona wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than FC Barcelona.
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 2, FC Barcelona won 2, 1 draws.
  • Paris Saint-Germain scores 2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and FC Barcelona is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and FC Barcelona is 2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Paris Saint-Germain scores 2.29 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.77 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
3
Перемог
10
Ігор
4
Перемог
Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
08.03.2017 - 21:45 Барселона 6 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
14.02.2017 - 21:45 Парі Сен-Жермен 4 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2023/2024
06.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Клермон Н
Кубок Франції 2023/2024
03.04.2024 - 22:10 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2023/2024
31.03.2024 - 21:45 Марсель 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2023/2024
17.03.2024 - 21:45 Монпельє 2 - 6 Завершено Парі Сен-Жермен В
Кубок Франції 2023/2024
13.03.2024 - 22:10 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Ніцца В
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.03.2024 - 22:05 Барселона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.03.2024 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Наполі В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.03.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 22:00 Атлетік 0 - 0 Завершено Барселона Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
36%
Нічия
30%
Барселона
34%
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - "Барселона"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні:
Інфо
Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма — Мендеш, Беральдо, Ернандес, Маркіньюш (к) — Руїс, Вітінья, Лі — Мбаппе, Асенсіо, Дембеле. Головний тренер — Луїс Енріке.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген — Канселу, Кубарсі, Араухо, Кунде — де Йонг, Гюндоган, Роберто (к) — Рафінья, Левандовський, Ямал. Головний тренер — Хаві Ернандес.
У господарів не зіграють травмовані захисники Кімпембе і Мукіеле. Великою втратою стане Хакімі, який перебрав жовтих карток. "Барселона" має багато кадрових проблем. Педрі та Де Йонг потрапили до розширеної заявки команди на матч, але дозвіл на участь в ньому від медиків не отримали. На відміну від Крістенсена. Його можемо побачити на полі. Інші травмовані Бальде і Гаві - відновлюються.
Сьогодні о 22:00 на "Парк де Пренс" зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Барселоною". Запрошуємо вас на текстову трансляцію цього матчу.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Ференцварош Ференцварош 2 Diosgyori Diosgyori 1 Завершено 03:00 - Сьогодні Fluminense Fluminense 2 Colo-Colo Colo-Colo 1 Завершено 01:00 - Сьогодні Естудіантес Естудіантес 2 The Strongest The Strongest 1 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 3 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 3 Завершено 22:00 - Вчора Арсенал Арсенал 2 Баварія Баварія 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Барселона" 10.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 10.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 10.03.2021 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Барселона" можна подивитися 10.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Минулий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Клермон - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Лас-Пальмас - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.