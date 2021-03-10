Парі Сен-Жермен - Барселона онлайн трансляція матчу

У господарів не зіграють травмовані захисники Кімпембе і Мукіеле. Великою втратою стане Хакімі, який перебрав жовтих карток. "Барселона" має багато кадрових проблем. Педрі та Де Йонг потрапили до розширеної заявки команди на матч, але дозвіл на участь в ньому від медиків не отримали. На відміну від Крістенсена. Його можемо побачити на полі. Інші травмовані Бальде і Гаві - відновлюються.