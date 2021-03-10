Парі Сен-Жермен - Барселона онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Парк-де-Пренс.
Дата проведення матчу: 10.04.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Барселона" (Барселона):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 10.03.2021 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике
Минулий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Клермон - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Лас-Пальмас - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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