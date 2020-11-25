Ліверпуль - Аталанта онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Цімікас виконав навіс зі стандарту, але удару не було, а після цього м'яч прилетів до Елліотта, який пробив з меж штрафного майданчику у дальній кут, де м'яч спочатку влучив у поперечину, потім у стійку і вилетів у бік поля