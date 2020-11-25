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Ліверпуль - Аталанта онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 11 квітня 2024, 22:00 - Энфилд . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
38'
Аталанта
Бергамо
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Хід матчу
25' Hien, Isak
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
44%
Нічия
37%
Аталанта
19%
Цікаві факти
  • Liverpool FC haven't lost in their last 9 games.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 33 home matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Atalanta BC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 47% of their matches, Atalanta BC in 44% of their matches.
  • Liverpool FC wins 47% of halftimes, Atalanta BC wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Atalanta BC has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • Liverpool FC scores 2.97 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2021
03.11.2020 - 22:00 Аталанта 0 - 5 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 21:30 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Ліверпуль 6 - 1 Завершено Спарта В
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.04.2024 - 19:00 Кальярі 2 - 1 Завершено Аталанта П
Кубок Італії 2023/2024
03.04.2024 - 22:00 Фіорентина 1 - 0 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.03.2024 - 13:30 Наполі 0 - 3 Завершено Аталанта В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Аталанта 2 - 1 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.03.2024 - 19:00 Ювентус 2 - 2 Завершено Аталанта Н
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Головні події
25'
Hien, Isak
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
44%
Нічия
37%
Аталанта
19%
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
2
Gomez, Joe
10
Mac Allister, Alexis
3
Ватару Ендо
17
Jones, Curtis
18
Gakpo, Cody
9
Nunez, Darwin
19
Elliott, Harvey
1
Musso, Juan
15
De Roon, Marten
19
Djimsiti, Berat
4
Hien, Isak
77
Zappacosta, Davide
8
Маріо Пашаліч
13
Ederson
22
Ruggeri, Matteo
7
Koopmeiners, Teun
90
Scamacca, Gianluca
17
De Ketelaere, Charles
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 90
    Scamacca, Gianluca
    Форвард
  • 17
    De Ketelaere, Charles
  • 7
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 77
    Zappacosta, Davide
    Захисник
  • 8
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 22
    Ruggeri, Matteo
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
  • 4
    Hien, Isak
    Півзахисник
    25
  • 1
    Musso, Juan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
4
Удари повз
9
Штрафні
5
Кутові
1
1
Сейви
1
3
Фоли
9
Блоковано ударів
1
2
Офсайди
59%
Володіння м'ячем
41%
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Аталанта"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
38'
Гоооол!!!
ГОЛ!
37'
Офсайд
Спроба атаки Аталанти закінчилася положенням поза грою
35'
Доволі довгий час господарі контролюють м'яч і шукають шлях до воріт суперника, але поки їм це не вдається
32'
Гакпо віддає неймовірний за задумкою пас на Елліотта, але трішки перестарався з силою і Гарві не встиг за м'ячем
29'
Небезпечний момент
Нуньєс виконав закидання з правого флангу, але ніхто не зміг пробити, а після цього Джонс виконав удар у дальній кут, але м'яч полетів вище воріт
26'
Небезпечний момент
Цімікас виконав навіс зі стандарту, але удару не було, а після цього м'яч прилетів до Елліотта, який пробив з меж штрафного майданчику у дальній кут, де м'яч спочатку влучив у поперечину, потім у стійку і вилетів у бік поля
25'
Гін збиває з ніг Нуньєса майже на лінії власного карного майданчику і змушує арбітра вперше у цьому матчі дістати з кишені жовту картку
22'
Порівняно з першими хвилинами гра трішки заспокоїлася і команди починають грати більше на контроль м'яча та намагаються створювати позиційні атаки
18'
Доволі перспективна та затяжна атака англійців закінчилася невдалою діагональною передачею
15'
Небезпечний момент
Джонс виконав чудовий пас на хід на Нуньєа, той вийшов віч-на-віч з голкіпером, але не зумів переграти Муссо і відправив м'яч повз ворота
15'
Інфо
Володіння м'ячем на боці господарів, адже на даний момент вони контролюють снаряд 59% часу
14'
Гості виконали стандарт на половині поля суперника, але навіс Компайнерса виявився занадто сильним і м'яч вийшов за межі поля на протилежному фланзі
12'
Небезпечний момент
Чудова атака Аталанти і після прострілу з правого флангу від Дзаппакости, скидання де Кетеларе на Компайнерса, той виконав удар з меж штрафного майданчику, але удар був заблокований захисниками
11'
Італійці доволі високо пресингують Ліверпуль, але поки все закінчилося порушенням правил з боку Дзаппакости проти Цімікаса
9'
Мерсисайдці виконали стандарт на половині поля суперника і після закидання у штрафний майданчик програли верхову боротьбу і в результаті м'яч опинився в руках Муссо
5'
Небезпечний момент
Макаллістер пробив з-за меж штрафного майданчику, але відправив м'яч над поперечиною
5'
Небезпечний момент
Дуже небезпечний простріл від Нуньєса з лівого флангу і Муссо з першого дотику зупинив м'яч, і лише потім забрав його у руки
4'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали гості і після навісу вони програли боротьбу на другому поверсі та втратили м'яч
3'
Небезпечний момент
Дуже небезпечний момент у воріт Ліверпуля і після прострілу з лівого флангу та серії рикошетів м'яч прилетів у ноги Пашалича, який впритул розстрілював ворота суперника, але влучив в обличчя Келлехера
1'
Свисток
Халіл Умут Мелер дає стартовий свисток
Гравці вже га полі та готові розпочати матч
Інфо
Головний арбітр з Туреччини: Халіл Умут Мелер
Головний тренер Аталанти: Джан П'єро Гасперіні
На лаві запасних: Адопо, Баккер, Бонфанті, Гатебур, Гольм, Карнесеккі, Лукман, Міранчук, Россі, Толой, Туре
Інфо
Стартовий склад Аталанти (4-3-1-2): Муссо - Едерсон, Гін, Дьїмсіті, Дзаппакоста - Пашалич, де Рон, Руджері - Компайнерс - де Кетеларе, Скамакка
Головний тренер Ліверпуля: Юрген Клопп
На лаві запасних: Адріан, Александер-Арнольд, Байчетич, Бредлі, Гравенберх, Діас, Діогу Жота, Кванса, Кларк, Робертсон, Салах, Собослай
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Келлехер - Гомес, Ван Дейк, Конате, Цімікас - Елліот, Ендо, Джонс - Гакпо, Нуньєс, Макаллістер
На попередній стадії Ліверпуль впевнено здолав Спарту з загальним рахунком 11:2. Аталанта після нічиї у першому матчі зі Спортингом (1:1) здолала португальський клуб вдома 2:1
Матч пройде у Ліверпулі на "Енфілді" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого чвертьфінального матчу Ліги Європи, в якому Ліверпуль прийме у гостях Аталанту
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Аталанта" 11.04.2024, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 11.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 25.11.2020 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Аталанта" можна подивитися 11.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 07.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Попередній матч команди "Аталанта" був зіграний проти "Кальярі" - 07.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Кальярі".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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