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Бенфіка - Марсель онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 11 квітня 2024, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
1 - 0
Оновити
38'
Марсель
Марсель
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Хід матчу
16' Рафаел Сілва 18' Neres, David
Хто переможе?
99 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
33%
Нічия
32%
Марсель
34%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, SL Benfica have won 3 times, there have been 2 draws while Olympique Marseille have won 1 times.
  • SL Benfica haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • SL Benfica wins 1st half in 41% of their matches, Olympique Marseille in 40% of their matches.
  • SL Benfica wins 41% of halftimes, Olympique Marseille wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When SL Benfica leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When SL Benfica is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Europa League, SL Benfica has better performance than Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than SL Benfica's.
  • SL Benfica have lost just 1 of their last 5 games against Olympique Marseille (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SL Benfica won 2, Olympique Marseille won 1, 2 draws.
  • SL Benfica scores 1.4 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 1 goals against SL Benfica (on average).
  • Average number of goals in meetings between SL Benfica and Olympique Marseille is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SL Benfica and Olympique Marseille is 1.
  • SL Benfica scores 2.23 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • SL Benfica haven't lost in their last 6 games.
  • Olympique Marseille have lost 4 matches in a row.
  • SL Benfica have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • Olympique Marseille has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Olympique Marseille have lost 3 away matches in a row.
  • Both teams lost their last match.
Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2023/2024
06.04.2024 - 22:30 Спортинг 2 - 1 Завершено Бенфіка П
Кубок Португалії 2023/2024
02.04.2024 - 22:45 Бенфіка 2 - 2 Завершено Спортинг Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
29.03.2024 - 20:00 Бенфіка 1 - 0 Завершено Chaves В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
17.03.2024 - 20:00 Каса Піа 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 19:45 Рейнджерс 0 - 1 Завершено Бенфіка В
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Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2023/2024
05.04.2024 - 22:00 Лілль 3 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2023/2024
31.03.2024 - 21:45 Марсель 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2023/2024
17.03.2024 - 18:05 Ренн 2 - 0 Завершено Марсель П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 19:45 Вільярреал 3 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2023/2024
10.03.2024 - 21:45 Марсель 2 - 0 Завершено Нант В
Показати більше
Головні події
Neres, David
18'
ГООЛ! Рафаел Сілва
16'
Хто переможе?
99 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
33%
Нічия
32%
Марсель
34%
Склади команд
1
Trubin, Anatolii
8
Aursnes, Fredrik
30
Ніколас Отаменді
4
Silva, Antonio
6
Bah, Alexander
61
Luis, Florentino
87
Goncalves Neves, Joao Pedro
27
Рафаел Сілва
7
Neres, David
19
Tengstedt, Casper
11
Анхель Ді Марія
16
Пау Лопес
99
Mbemba, Chancel
5
Balerdi, Leonardo
4
Gigot, Samuel
3
Merlin, Quentin
44
Luis Henrique
27
Жордан Верету
19
Kondogbia, Geoffrey
11
Амін Аріт
14
Moumbagna, Faris Pemi
10
Aubameyang, Pierre-Emerick
Стартовий склад
  • 7
    Neres, David
    Форвард
    18
  • 19
    Tengstedt, Casper
    Форвард
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
    16
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 87
    Goncalves Neves, Joao Pedro
    Півзахисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 6
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 1
    Trubin, Anatolii
  • 11
    Амін Аріт
    Півзахисник
  • 14
    Moumbagna, Faris Pemi
    Форвард
  • 10
    Aubameyang, Pierre-Emerick
  • 44
    Luis Henrique
    Форвард
  • 27
    Жордан Верету
  • 19
    Kondogbia, Geoffrey
    Півзахисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 3
    Merlin, Quentin
    Форвард
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роджер Шмидт
  • Жан Луи Гассе
Статистика матчу
4
Штрафні
5
4
Фоли
4
56%
Володіння м'ячем
44%
1
Кутові
4
1
Блоковано ударів
2
1
ЖК
2
Удари в отвір
1
Офсайди
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - Марсель
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
36'
Тенгстедт із правого флангу вирізав простріл на ближню, куди не встигав Нерес.
34'
Ба відправив на кутовий подачу Обамеянга з правого флангу на ближню стійку.
31'
Небезпечний момент
П'ятою Рафа відкинув із правого флангу до зони перед штрафним на Невеша, а той пробив до рук воротаря.
27'
Аріт невдало підняв м'яч до лівого флангу штрафного на завершення широкої контратаки.
25'
Бенфіка контролює м'яч. У Марселя з цим усе погано.
23'
Кутовий
Мумбанья у воротарському фолом проти Отаменді завершив подачу кутового з лівого флангу.
22'
Ба перевів на кутовий простріл Мерлена від лицьової на лівому фланзі штрафного.
20'
Дальній постріл від Мерлена з лівого флангу полетів точно в Антоніу.
18'
Жовта картка
Нерес затримав Аріта в зоні перед власним штрафним.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тенгстедт на правому фланзі штрафного отримав передачу Нереса, після чого продовжив у центр на Рафу, який у дотик пробив у ближній.
14'
Мало загострюють команди на старті й це єдине, що реально бентежить.
12'
Кутовий
Верету подавав кутовий із лівого флангу на дальню стійку, де Обамеянг бозна-як скидав, але Еурснес перевів на ще один корнер.
10'
Французи не дають особливо розвернутись і навіть почали атакувати самі.
8'
Нічого не змінюється в плані володіння м'ячем — Бенфіка в цьому на голову сильніше суперників на старті.
6'
Небезпечний момент
Просто не влучив по м'ячу Ба під час спроби у воротарському завершити подачу з правого флангу із штрафного. Ще й упав кумедно.
4'
Фол від Невеша проти Мумбанья на чужій половині.
3'
Португальці активно залучають фланги, а у захисті взагалі не були ще.
1'
Бенфіка на м'ячі від початку зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Марсель до цього вибив Шахтар та Вільярреал.
Інфо
Бенфіка до цього вибила Тулузу та Рейнджерс.
Запасні: Бланко, Унахі, Корреа, Ндіає, Согло, Саїд-Ммаді, Дау, Мурільйо.
Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Жиго, Мерлен — Енріке, Верету, Кондогбіа — Аріт, Мумбанья, Обамеянг.
Запасні: Соареш, Гомеш, Каррерас, Морато, Кабрал, Кекчю, Маріу, Ролльгайзер, Леонардо, Араужу, Говея.
Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Ді Марія, Р. Сілва, Нерес — Тенгстедт.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку першого поєдинку чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Ештадіу Да Луж (Лісабон, Португалія) зіграють лісабонська Бенфіка та Марсель.
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Анонс матчу Бенфіка - Марсель 11.04.2024, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 11.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Жан Луи Гассе розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - Марсель можна подивитися 11.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Попередній поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти "Спортинг" - 06.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Минулий поєдинок команди Марсель був зіграний проти "Лілль" - 05.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Лілль".

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