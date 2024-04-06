Бенфіка - Марсель онлайн трансляція матчу

Матч між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведення матчу: 11.04.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Жан Луи Гассе розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Попередній поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти "Спортинг" - 06.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Спортинг".
Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Минулий поєдинок команди Марсель був зіграний проти "Лілль" - 05.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Лілль".
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