  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челсі - Евертон Дивитися онлайн
У тренді

Челсі - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 квітня 2024, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
32%
Евертон
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Everton FC is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 20 times, there have been 14 draws while Everton FC have won 1 times. The goal difference is 69-27 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 72 meetings, Chelsea FC have won 32 times, there have been 25 draws while Everton FC have won 15 times. The goal difference is 111-74 in favour of Chelsea FC.
  • Everton FC's last away win against Chelsea FC was in 1994.
  • Last season's matches: 2-2 (Chelsea FC at home) and 0-1 (Everton FC at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 9% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Everton FC scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 7 games.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Everton FC haven't won any of their last 9 away matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Everton FC in their last 13 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 16 goals. Abdoulaye Doucoure has scored 6 times for Everton FC.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 9. Dwight McNeil is Everton FC's biggest assister (5).
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 29% of their matches, Everton FC in 20% of their matches.
  • Chelsea FC wins 29% of halftimes, Everton FC wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 26% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Everton FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Everton FC won 2, 2 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Chelsea FC scores 0.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Everton FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Everton FC is 0.2.
  • Chelsea FC scores 2 goals when playing at home and Everton FC scores 1.19 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
12
Перемог
26
Ігор
9
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Евертон 1 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 19:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Бернлі Н
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 14:45 Челсі 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.03.2024 - 22:00 Челсі 3 - 2 Завершено Ньюкасл В
Показати більше
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
32%
Евертон
29%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Евертон
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Пол Тірні
Головний тренер Евертона: Шон Дайч
На лаві запасних: Віржінія, Воррінгтон, Гаррісон, Годфрі, Гомеш, Данжума, Кін, Паттерсон, Шерміті
Інфо
Стартовий склад Евертона (4-4-1-1): Пікфорд - Миколенко, Брантвейт, Тарковскі, Коулмен - Макніл, Онана, Гарнер, Янг - Дукуре - Бету
Головний тренер Челсі: Маурісіо Почеттіно
На лаві запасних: Бадьяшиль, Беттінеллі, Гілкріст, Даєр, Дейвід Вашингтон, Джордж, Касадеї, Чілвелл, Чуквуемека
Інфо
Стартовий склад Челсі (4-2-3-1): Петрович - Кукурелья, Чалоба, Сілва, Густо - Галлагер, Кайседо - Мудрик, Палмер, Мадуеке - Джексон
Евертон у поточному сезоні найбільше страждає від санкцій та накладених на клуб. Спочатку "ірисок" оштрафували на десять очок, хоча потім шість повернули, а минулого тижня вони втратили ще два бали у заліку. Мерсисайдці займають шістнадцяту сходинку і випереджають зону вильоту усього на два очки, хоча провели на два матчі менше, ніж інші клуби у нижній частині турнірної таблиці
Перед початком матчу Челсі займає дев'яту сходинку турнірної таблиці і має в своєму активі 44 бали. Напевно "пенсіонери" вже розпрощалися з шансами на єврокубки наступного сезону, хоча ще мають на це всі шанси і тим паче вигравши обидва перенесених матчі можуть обійти Ньюкасл у турнірній таблиці та зайняти шосте місце
Матч пройде у Лондоні на "Стемфорд Бридж" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Челсі прийме у гостях Евертон
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Фіорентина Фіорентина 1 Дженоа Дженоа 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Металіст 1925 Металіст 1925 1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 1 Завершено 15:30 - Сьогодні ЛНЗ ЛНЗ 1 Верес Верес 0 Завершено 23:45 - Вчора Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 1 Остін Остін 0 Завершено 22:00 - Вчора Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 2 Альмерія Альмерія 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Челсі" - Евертон 15.04.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 15.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 10.12.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Евертон можна подивитися 15.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 07.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Бернлі" - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.