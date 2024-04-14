Челсі - Евертон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 15.04.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 10.12.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 07.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Бернлі" - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.
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