Челсі - Евертон онлайн трансляція матчу

Евертон у поточному сезоні найбільше страждає від санкцій та накладених на клуб. Спочатку "ірисок" оштрафували на десять очок, хоча потім шість повернули, а минулого тижня вони втратили ще два бали у заліку. Мерсисайдці займають шістнадцяту сходинку і випереджають зону вильоту усього на два очки, хоча провели на два матчі менше, ніж інші клуби у нижній частині турнірної таблиці