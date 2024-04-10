Барселона - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Після першої ж атаки каталонців м'яч опиняється у сітці! Араухо з центра поля виконує закидання на Ямала, той обіграє на правому фланзі Мендеша і виконує простріл у бік воріт, де Рафінья виграє боротьбу у Хакімі та коліном переправля м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 у матчі і 4:2 за сумою двох зустрічей на користь Барселони