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Барселона - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 16 квітня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
1 - 0
Оновити
31'
Парі Сен-Жермен
Париж
Дивитись трансляцію
Хід матчу
12' Raphinha
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
50%
Нічия
30%
Парі Сен-Жермен
20%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 3 times, there have been 1 draws while Paris Saint-Germain have won 1 times. The goal difference is 13-7 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 12 meetings, FC Barcelona have won 5 times, there have been 4 draws while Paris Saint-Germain have won 3 times. The goal difference is 26-22 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 12 games.
  • FC Barcelona have won 4 home matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 27 games.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Paris Saint-Germain have lost none of their last 13 away matches.
  • The result of the first leg: Paris Saint-Germain - FC Barcelona 2-3.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 38% of their matches, Paris Saint-Germain in 50% of their matches.
  • FC Barcelona wins 38% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 50%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than FC Barcelona.
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, Paris Saint-Germain won 2, 1 draws.
  • FC Barcelona scores 2.2 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 2.4 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Paris Saint-Germain is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Paris Saint-Germain is 1.8.
  • FC Barcelona scores 2.31 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.38 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than Paris Saint-Germain.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
Особисті зустрічі
Барселона
5
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 3 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
10.03.2021 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
08.03.2017 - 21:45 Барселона 6 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 22:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.03.2024 - 22:05 Барселона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.03.2024 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Наполі В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 3 Завершено Барселона П
Чемпіонат Франції 2023/2024
06.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Клермон Н
Кубок Франції 2023/2024
03.04.2024 - 22:10 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2023/2024
31.03.2024 - 21:45 Марсель 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2023/2024
17.03.2024 - 21:45 Монпельє 2 - 6 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Raphinha
12'
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
50%
Нічия
30%
Парі Сен-Жермен
20%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
2
Cancelo, Joao
33
Cubarsi, Pau
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
8
Pedri
22
Ілкай Гюндоган
21
De Jong, Frenkie
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
99
Джанлуїджі Доннарумма
2
Hakimi, Achraf
5
Маркіньйос
21
Hernandez, Lucas
25
Mendes, Nuno
33
Zaire Emery, Warren
17
Vitinha
8
Ruiz, Fabian
10
Усман Дембеле
7
Кіліан Мбаппе
29
Barcola, Bradley
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    12
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 7
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 29
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 33
    Zaire Emery, Warren
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 21
    Hernandez, Lucas
    Захисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Луис Энрике
Статистика матчу
Блоковано ударів
2
3
Штрафні
2
2
Фоли
3
41%
Володіння м'ячем
59%
1
Удари в отвір
Кутові
3
1
Удари повз
1
1
ЧК
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Парі Сен-Жермен"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
28'
Кутовий
Швидко парижани розіграли кутовий і після цього виконали навіс, біля воріт Мбаппе виграв боротьбу та пробив, але невдало і не влучив по воротах
28'
Небезпечний момент
Мендеш віддає чудову передачу з лівого флангу на Мбаппе і Кіліан пробив у підкаті, але цей удар парирував тер Штеген та перевів м'яч на кутовий
26'
Мендеш намагався виконати простріл з лівого флангу, але Кунде заблокував цю спробу
25'
Кутовий
Ще один кутовий виконали французи і після прострілу, чи навіть удару, Дембеле м'яч не долетів до воріт і вийшов за межі поля ще раніше
23'
Гості не припиняють намагатися створювати атаки, але всі їх намагання марні і іспанці відмінно захищаються
20'
Небезпечний момент
Рафінья виконує простріл з лівого флангу і Мендеш перехоплює передачу та відбиває м'яч, але він прилітає прямо у ноги Левандовського, який пробиває по воротах з меж штрафного майданчику, проте відправляє м'яч над поперечиною
18'
Кутовий
Черговий кутовий парижани розіграли і після навісу у бік воріт Мбаппе пробив головою, але відправив м'яч значно вище воріт
15'
Гості продовжують намагатися створювати атаки, але поки ні прохід Дембеле правим флангом, ні дриблінг Барколи зліва не дав результатів і вони постійно втрачають м'яч
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Після першої ж атаки каталонців м'яч опиняється у сітці! Араухо з центра поля виконує закидання на Ямала, той обіграє на правому фланзі Мендеша і виконує простріл у бік воріт, де Рафінья виграє боротьбу у Хакімі та коліном переправля м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 у матчі і 4:2 за сумою двох зустрічей на користь Барселони
11'
Інфо
ПСЖ явно володіє ситуацією на полі і контролює м'яч 64% часу
10'
Каталонцям досі не вдалося створити жодної атаки і поки вони тільки захищаються або грають у центрі поля
7'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили французи і після навісу у бік воріт Левандовський виграє верхову боротьбу та вибиває м'яч
6'
Руїс завдає першого удару по воротах, але він одразу ж блокується суперниками
4'
Парижани доволі активно розпочали матч і поки здебільшого вони контролюють м'яч та грають з ним на половині поля суперника
2'
Мбаппе впав перед штрафним майданчиком суперника, проте свисток арбітра мовчить
1'
Свисток
Іштван Ковач дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Румунії: Іштван Ковач
Головний тренер Парі Сен-Жермен: Луїс Енріке
На лаві запасних: Бералдо, Асенсіо, Коло Муані, Лі Кан Ін, Мукіеле, Навас, Перейра, Рамос, Солер, Тенас, Угарте, Шкріняр
Інфо
Стартовий склад Парі Сен-Жермен (4-3-3): Даннарума - Мендеш, Ернандес, Маркіньйос (с), Хакімі - Руїс, Вітіня, Заїр-Емері - Баркола, Мбаппе, Дембеле
Головний тренер Барселони: Хаві Ернандес
На лаві запасних: Алонсо, Астралага, Вітор Роке, Гую, Жоау Фелікс, Касадо, Лопес, Мартінес, Пенья, Ромеу, Торрес, Форт
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген (с) - Канселу, Кубарсі, Араухо, Кунде - Педрі, Гюндоган, де Йонг - Рафінья, Левандовський, Ямал
Перший матч, який пройшов у Парижі закінчився доволі несподіваною перемогою каталонців 3:2 завдяки дублю Рафіньї та голу Крістенсена, господарі тоді змогли лише відповісти голами Дембеле та Вітіньї
Матч пройде у Барселоні на Олімпійському стадіоні, котрий також відомий за назвою гори Монтжуїк, на якій розташований, та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Барселона прийме у гостях Парі Сен-Жермен
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Завершено 22:15 - Вчора Візела Візела 0 Chaves Chaves 1 Завершено 22:00 - Вчора Челсі Челсі 6 Евертон Евертон 0 Завершено 22:00 - Вчора Осасуна Осасуна 0 Валенсія Валенсія 1 Завершено 21:45 - Вчора Аталанта Аталанта 2 Еллас Верона Еллас Верона 2 Завершено 20:30 - Вчора Хапоель Хапоель 1 Маккабі Маккабі 0

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Анонс матчу "Барселона" - "Парі Сен-Жермен" 16.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 16.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 10.04.2024 закінчилось з такими результатами: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Луис Энрике розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 16.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти "Кадіс" - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Барселона" - 10.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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