Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Інтер виходить вперед! Після навісу з кутового на ближню стійку Павар виграв верхову боротьбу та потилицею скинув м'яч далі, де опинився Ачербі зовсім без опіки і спокійно пробив по воротах! Меньян не встиг зреагувати і м'яч опинився у сітці воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Інтера