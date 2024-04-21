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Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 22 квітня 2024, 21:45 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Colombo
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
0 - 1
Оновити
34'
Інтер
Милан
Дивитись трансляцію
Хід матчу
18' Франческо Ачербі 22' Ніколо Барелла
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
28%
Нічия
38%
Інтер
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and Inter Milano is 0-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 11 times, there have been 12 draws while Inter Milano have won 13 times. The goal difference is 44-38 in favour of Inter Milano.
  • During the last 75 meetings, AC Milan have won 23 times, there have been 19 draws while Inter Milano have won 33 times. The goal difference is 109-89 in favour of Inter Milano.
  • Last season's matches: 3-2 (AC Milan at home) and 1-0 (Inter Milano at home).
  • Did you know that AC Milan scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AC Milan scores 6% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Inter Milano scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Inter Milano haven't lost in their last 4 games.
  • AC Milan haven't won any of their last 5 games against Inter Milano.
  • AC Milan have received 6 red cards this season. This is the highest number in Serie A.
  • AC Milan haven't scored in 2 of their 15 home matches in Serie A this season.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 15 away matches in Serie A this season.
  • Inter Milano's away record this season: 13-2-0.
  • Olivier Giroud is AC Milan's top scorer with 13 goals. Lautaro Martinez has scored 23 times for Inter Milano.
  • Rafael Leao has assisted the most goals for AC Milan with 9. Marcus Thuram is Inter Milano's biggest assister (8).
  • Inter Milano have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 45% of their matches, Inter Milano in 59% of their matches.
  • AC Milan wins 45% of halftimes, Inter Milano wins 59%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 4 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In Serie A, AC Milan has better performance than Inter Milano.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AC Milan won 0, Inter Milano won 5, 0 draws.
  • AC Milan scores 0.2 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 2.4 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Inter Milano is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Inter Milano is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • AC Milan scores 2.03 goals when playing at home and Inter Milano scores 2.13 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мілан
6
Перемог
33
Ігор
18
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 Інтер 5 - 1 Завершено Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.05.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.05.2023 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Сассуоло 3 - 3 Завершено Мілан Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Мілан 0 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.04.2024 - 16:00 Мілан 3 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.03.2024 - 21:45 Фіорентина 1 - 2 Завершено Мілан В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
14.04.2024 - 21:45 Інтер 2 - 2 Завершено Кальярі Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
08.04.2024 - 21:45 Удінезе 1 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.04.2024 - 21:45 Інтер 2 - 0 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.03.2024 - 21:45 Інтер 1 - 1 Завершено Наполі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.03.2024 - 22:15 Атлетіко 3 - 1 Завершено Інтер П
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Головні події
22'
Ніколо Барелла
18'
Франческо Ачербі ГООЛ!
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
28%
Нічия
38%
Інтер
34%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
46
Gabbia, Matteo
23
Tomori, Fikayo
2
Давіде Калабрія
14
Reijnders, Tijani
7
Adli, Yacine
11
Крістіан Пулішич
8
Рубен Лофтус-Чік
80
Musah, Yunus
10
Leao, Rafael
1
Sommer, Yann
28
Бенжамен Павар
15
Франческо Ачербі
95
Алессандро Бастоні
36
Маттео Дарміан
23
Ніколо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
22
Генріх Мхітарян
32
Федеріко Дімарко
9
Thuram, Marcus
10
Martinez, Lautaro
Стартовий склад
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 7
    Adli, Yacine
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
    22
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
    18
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
2
Штрафні
8
7
Фоли
1
1
Удари повз
3
1
Офсайди
1
Удари в отвір
2
1
Блоковано ударів
ЖК
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
32'
Жовта картка
Мартінес порушив правила на своїй половині поля проти Томорі і за свої дії заробив попередження
30'
Ще один удар Леау, тепер з-за меж карного майданчику, але м'яч летить дуже далеко від площини воріт
29'
Небезпечний момент
Чудова контратака Мілану і після проривання Муси він віддає передачу на хід Леау, який випереджає суперника та пробиває по воротах з меж штрафного майданчику, але відправляє м'яч прямо у Зоммера
27'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали господарі і після навісу на ближню стійку та скидання далі Ернандес намагався виконати "удар скорпіона", але вийшло невдало, після чого арбітр зафіксував положення поза грою
25'
Небезпечний момент
Дімарко забігає лівим флангом та виконує чудовий простріл, але Мхітарян не зумів дотягнутися до м'яча, після чого м'яч влучив у ногу Мартінеса, після чого полетів вище воріт
22'
Жовта картка
Барелла збив з ніг Ернандеса у центральній частині та зірвав атаку суперників, а своїми діями змусив арбітра вперше у цьому матчі дістати з кишені жовту картку
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Інтер виходить вперед! Після навісу з кутового на ближню стійку Павар виграв верхову боротьбу та потилицею скинув м'яч далі, де опинився Ачербі зовсім без опіки і спокійно пробив по воротах! Меньян не встиг зреагувати і м'яч опинився у сітці воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Інтера
17'
Чудова гра від Тюрама і обіграш трьох гравців, але його простріл був перехоплений і м'яч вийшов на кутовий
16'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили нерадзуррі і після розіграшу та навісу на дальню стійку Меньян чудово зіграв на виході та забрав м'яч у руки
15'
Удар від Ернандеса з-за меж штрафного майданчику, але м'яч злітає з його ноги та летить повз ворота
12'
Поки на полі доволі рівна боротьба і жодна з команд не біжить активно в атаку
8'
Невеличка пауза у грі. Адлі порушив правила проти Барелли у центрі поля і почав чіплятися до суперника, на що швидко відрегеагували гості та почали невеличку сутичку на полі
6'
Нерадзуррі заволоділи м'ячем і намагалися пройти до воріт суперника, але втратили снаряд на чужій половині поля
3'
Поки господарі контролюють м'яч і катають його по полю, здебільшого на своїй половині, намагаючись знайти варіанти розвитку атаки
1'
Свисток
Андреа Коломбо дає стартовий свисток. Россонері розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Андреа Коломбо
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Арнаутович, Аудеро, Бісек, Б'юкенен, Де Врей, Ді Дженнаро, Дюмфріс, Карлос Аугусто, Классен, Куадрадо, Санчес, Сенсі, Фраттезі
Інфо
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Зоммер - Бастоні, Ачербі, Павар - Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дарміан - Мартінес, Тюрам
Головний тренер Мілану: Стефано Пйолі
На лаві запасних: Беннасер, Жиру, Йович, Кальдара, Нава, Окафор, Спортьєлло, Терраччано, Флоренці, Чуквуезе
Інфо
Стартовий склад Мілану (4-2-3-1): Меньян - Ернандес, Габбія, Томорі, Калабрія - Рейндерс, Адлі - Пулішич, Лофтус-Чік, Муса - Леау
Перед початком матчу Мілан розташовується на другій сходинці турнірної таблиці і має відрив від Ювентусу на п'ять очок. Відрив Інтеру складає чотирнадцять очок і у випадку перемоги гостей у сьогоднішньому матчі, з урахування закінчення сезону за п'ять ігор, Інтер зможе достроково оформити чемпіонство
Матч пройде у Мілані на арені «Стадіо Джузеппе Меацца», також відомому як «Сан-Сіро», та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу 33-го туру Серії А, в якому зійдуться два лідери турнірної таблиці: Мілан прийме у гостях Інтер
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Анонс матчу "Мілан" - "Інтер" 22.04.2024, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 22.04.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда "Мілан" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Мілан" у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - "Інтер" можна подивитися 22.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Минулий матч команди "Мілан" був зіграний проти Рома - 18.04.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Минулий матч команди "Інтер" був зіграний проти "Кальярі" - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Мілан" - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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