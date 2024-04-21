Мілан - Інтер онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 22.04.2024
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між командами "Мілан" (Милан) та командою "Інтер" (Милан):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда "Мілан" залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та "Мілан" у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 5:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Минулий матч команди "Мілан" був зіграний проти Рома - 18.04.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.
Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Минулий матч команди "Інтер" був зіграний проти "Кальярі" - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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