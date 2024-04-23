Арсенал - Челсі онлайн трансляція матчу

23.04.2024 в 15:13 Арсенал – Челсі. Анонс та прогноз матчу 29-го туру АПЛ на 23.04.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Арсеналом" та "Челсі" у рамках чемпіонату Англії