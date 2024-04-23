Арсенал - Челсі онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 23.04.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Вулверхемптон" - 20.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 20.04.2024, у рамках турніру Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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