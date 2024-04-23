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Арсенал - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 квітня 2024, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
35%
Нічия
35%
Челсі
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Chelsea FC when Arsenal FC is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Chelsea FC is 1-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 16 times, there have been 10 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 52-45 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 81 meetings, Arsenal FC have won 31 times, there have been 23 draws while Chelsea FC have won 27 times. The goal difference is 112-112 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Chelsea FC (3-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 8 games.
  • Chelsea FC have lost none of their last 5 away matches.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 12-2-2.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 14 goals. Cole Palmer has scored 20 times for Chelsea FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 8. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (9).
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 43% of their matches, Chelsea FC in 30% of their matches.
  • Arsenal FC wins 43% of halftimes, Chelsea FC wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Arsenal FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Chelsea FC won 0, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Chelsea FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Chelsea FC is 2.
  • Arsenal FC scores 2.39 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.55 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
11
Перемог
31
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Челсі 2 - 4 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 21:30 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:00 Баварія 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 3 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Челсі
Кубок Англії 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Челсі 6 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 19:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Бернлі Н
Показати більше
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
35%
Нічия
35%
Челсі
30%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Челсі": Петрович, Гілкріст, Дісасі, Бадьяшіль, Кукурелья, Кайседо, Енцо, Ґаллахер, Мадуеке, Джексон, Мудрик
Інфо
"Арсенал": Райя, Вайт, Саліба, Магальяеш, Томіясу, Райс, Парті, Едегор, Сака, Троссард, Хавертц
Інфо
Одразу зазначимо, що Олександр Зінченко залишився на лавці, а Михайло Мудрик вийде в старті.
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Раді вітати вас на текстовій онлайн трансляції центрального матчу 29-го туру чемпіонату Англії. Лондонське дербі, "Арсенал", лідер (74 очки), приймає середняка, "Челсі" (47 балів).
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Фаренсе Фаренсе 1 Бенфіка Бенфіка 3 Завершено 22:00 - Вчора Севілья Севілья 2 Мальорка Мальорка 1 Завершено 22:00 - Вчора Мідлсбро Мідлсбро 3 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 4 Завершено 21:45 - Вчора Мілан Мілан 1 Інтер Інтер 2 Завершено 20:00 - Вчора Варта Варта 5 Сталь Сталь 2

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Анонс матчу Арсенал - "Челсі" 23.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 23.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Челсі" можна подивитися 23.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Вулверхемптон" - 20.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 20.04.2024, у рамках турніру Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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