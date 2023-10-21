Евертон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Ліверпуль" 24.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 24.04.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Евертон у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Попередній матч команди Евертон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 21.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 21.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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