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Евертон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 квітня 2024, 22:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
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9'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
6' Alisson
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
29%
Нічия
26%
Ліверпуль
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Liverpool FC when Everton FC is playing at home is 0-0. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Liverpool FC is 0-0. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 6 times, there have been 14 draws while Liverpool FC have won 11 times. The goal difference is 37-29 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 66 meetings, Everton FC have won 9 times, there have been 27 draws while Liverpool FC have won 30 times. The goal difference is 93-54 in favour of Liverpool FC.
  • Everton FC's last home win against Liverpool FC was in 2010.
  • Last season's matches: 0-0 (Everton FC at home) and 2-0 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Everton FC scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't scored in 5 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Abdoulaye Doucoure is Everton FC's top scorer with 6 goals. Mohamed Salah has scored 17 times for Liverpool FC.
  • Dwight McNeil has assisted the most goals for Everton FC with 5. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (9).
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Everton FC wins 1st half in 21% of their matches, Liverpool FC in 46% of their matches.
  • Everton FC wins 21% of halftimes, Liverpool FC wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 38% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Everton FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Liverpool FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Everton FC scores 0.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Liverpool FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Liverpool FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Everton FC scores 1.12 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.26 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Евертон
1
Перемог
25
Ігор
12
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 14:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 14:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 Евертон 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Челсі 6 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Фулгем 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Ліверпуль 0 - 3 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
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Головні події
6'
Alisson
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
29%
Нічия
26%
Ліверпуль
46%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
22
Godfrey, Ben
7
McNeil, Dwight
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa
11
Джек Гарісон
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
17
Jones, Curtis
8
Szoboszlai, Dominik
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
9
Nunez, Darwin
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 17
    Jones, Curtis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
    6
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
2
Штрафні
Фоли
2
ЖК
1
1
Удари повз
Блоковано ударів
1
Трансляція
8'
Небезпечний момент
ПЕНАЛЬТІ СКАСУВАЛИ! Офсайд.
7'
Офсайд у Льюїна?
5'
Жовта картка
Пенальті! Закидання з правого флангу контратаки від Гаррісона до центру штрафного Аліссон супроводив стрибком у ноги Льюїну.
3'
Небезпечний момент
Удар від Макніла з лівого флангу штрафного блокували в центр, де Дукуре замикав відскок, але пробив повз ліву стійку.
2'
Закидали м'яч до лівого флангу штрафного на хід Діасу, але Пікфорд перехопив м'яч.
1'
Контроль м'яча від Ліверпуля триває на старті матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Келлегер, Гомес, Цимікас, Кванса, Ендо, Елліотт, Гравенберх, Кларк, Деннс.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс, Собослаї, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Луїс Діас.
Запасні: Вірджинія, Кін, Янг, Онана, Гомеш, Воррінгтон, Гант, Данжума, Шерміті.
Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гує, Гарнер, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Ліверпуль — 2:0.
Інфо
Ліверпуль іде другим із 22 перемогами, 8 нічиїми та 3 поразками — 74 очки.
Інфо
Евертон іде шістнадцятим із 10 перемогами, 8 нічиїми та 15 поразками — 30 очок.
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Ліверпуль
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Анонс матчу Евертон - "Ліверпуль" 24.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 24.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Евертон у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Ліверпуль" можна подивитися 24.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній матч команди Евертон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 21.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 21.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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