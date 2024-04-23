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Манчестер Юнайтед - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 квітня 2024, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
9'
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
41%
Нічия
30%
Шеффілд Юнайтед
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Sheffield United is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 4 times, there have been 0 draws while Sheffield United have won 1 times. The goal difference is 10-2 in favour of Manchester United.
  • During the last 10 meetings, Manchester United have won 8 times, there have been 1 draws while Sheffield United have won 1 times. The goal difference is 23-9 in favour of Manchester United.
  • Did you know that Manchester United scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Sheffield United scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester United haven't won in their last 4 games.
  • Sheffield United haven't won in their last 9 games.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Sheffield United haven't scored in 7 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Sheffield United's away record this season: 1-3-12.
  • Bruno Fernandes is Manchester United's top scorer with 8 goals. Oliver McBurnie has scored 6 times for Sheffield United.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 6. Gustavo Hamer is Sheffield United's biggest assister (5).
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Sheffield United have conceded a goal in each of their last 14 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 32% of their matches, Sheffield United in 15% of their matches.
  • Manchester United wins 32% of halftimes, Sheffield United wins 15%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Sheffield United leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Sheffield United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Sheffield United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Sheffield United won 1, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Sheffield United.
  • Sheffield United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2.4 goals in a match against Sheffield United and Sheffield United scores 1.6 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Sheffield United is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Sheffield United is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 1.68 goals when playing at home and Sheffield United scores 1.04 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
3
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
27.01.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
17.12.2020 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 2 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2019/2020
24.06.2020 - 20:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:53 Ковентрі Сіті 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 4 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 19:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 21:30 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 3 - 3 Завершено Фулгем Н
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
41%
Нічия
30%
Шеффілд Юнайтед
30%
Склади команд
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
5
Харрі Магуайр
18
Карлос Каземiро
20
Dalot, Diogo
37
Mainoo, Kobbie
14
Крістіан Еріксен
17
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
21
Antony
11
Hojlund, Rasmus
18
Foderingham, Wes
30
Holgate, Mason
15
Ahmedhodzic, Anel
5
Trusty, Auston
20
Bogle, Jayden
8
Hamer, Gustavo
24
Arblaster, Ollie
23
Osborn, Ben
35
Brooks, Andre
11
Brereton Diaz, Ben
10
Archer, Cameron
Стартовий склад
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 21
    Antony
    Форвард
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 11
    Brereton Diaz, Ben
    Форвард
  • 10
    Archer, Cameron
    Форвард
  • 20
    Bogle, Jayden
  • 8
    Hamer, Gustavo
    Півзахисник
  • 24
    Arblaster, Ollie
    Півзахисник
  • 23
    Osborn, Ben
    Півзахисник
  • 35
    Brooks, Andre
    Півзахисник
  • 30
    Holgate, Mason
  • 15
    Ahmedhodzic, Anel
  • 5
    Trusty, Auston
    Захисник
  • 18
    Foderingham, Wes
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Крис Уайлдер
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
Штрафні
1
Кутові
Сейви
1
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Шеффілд Юнайтед
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
7'
Досить академічно грають господарі поля на початку зустрічі. Поки що у захисників "Шеффілда" проблем немає.
4'
Футболісти "Манчестер Юнайтед" прогнозовано грають першим номером, але гості не притискаються до власних воріт.
1'
Небезпечний момент
Господарі активно розпочали зустріч і могли навіть відкривати рахунок. Удар Далота парирував голкіпер "Шеффілда".
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Шеффілд Юнайтед" (стартовий склад):Фодерінгем - Холгейд, Ахмедходжич, Трасті, Богл, Хамер, Озборн, Арбластер, Брукс, Арчер, Діас
Інфо
"Манчестер Юнайтед" (стартовий склад): Онана - Антоні, Ван-Біссака, Магвайр, Каземіро, Далот, Мейлу, Еріксен, Гарначо, Фернандеш, Гейлунн
Сьогодні на "Олд Траффорд" пройде матч 29-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед". Поєдинок розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Шеффілд Юнайтед 24.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 24.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення Шеффілд Юнайтед та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Крис Уайлдер розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Шеффілд Юнайтед можна подивитися 24.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Шеффілд Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ковентрі Сіті - 21.04.2024, у рамках турніру Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер

Минулий матч команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти "Бернлі" - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

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