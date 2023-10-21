Вулверхемптон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Матчі 29-го туру проходили з 16 по 17 березня, але більшість з них була перенесена через участь команд у Кубку Англії. Напередодні поточного матчу колективи розташовуються доволі близько і мають різницю всього в один бал. Вулвергемптон займає одинадцяту сходинку турнірної таблиці з 43 очками, а у Борнмута на один бал менше, що дозволяє йому займати тринадцяте місце