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Вулверхемптон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 квітня 2024, 21:45 - Молинью
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
0 - 0
Оновити
24'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
29%
Нічия
35%
Борнмут
35%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 4 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of Wolverhampton Wanderers.
  • Last season's matches: 0-1 (Wolverhampton Wanderers at home) and 0-0 (AFC Bournemouth at home).
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Wolverhampton Wanderers haven't won in their last 6 games.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 2 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Matheus Cunha is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 11 goals. Dominic Solanke has scored 17 times for AFC Bournemouth.
  • Wolverhampton Wanderers have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 30% of their matches, AFC Bournemouth in 26% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 30% of halftimes, AFC Bournemouth wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Wolverhampton Wanderers.
  • On their last meeting Wolverhampton Wanderers won by 1 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 3, AFC Bournemouth won 1, 1 draws.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.6 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and AFC Bournemouth is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and AFC Bournemouth is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.62 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.55 goals when playing away (on average).
  • Wolverhampton Wanderers have a losing streak of 3 matches at home.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
4
Перемог
8
Ігор
1
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Борнмут 0 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021
24.06.2020 - 20:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 21:30 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Бернлі 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Вулверхемптон П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Борнмут 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
29%
Нічия
35%
Борнмут
35%
Склади команд
1
Sa, Jose
24
Gomes, Toti
23
Kilman, Max
4
Bueno, Santiago
3
Ait-Nouri, Rayan
5
Маріо Леміна
20
Doyle, Tommy
22
Semedo, Nelson
8
Gomes, Joao
11
Hee-chan, Hwang
21
Пабло Сарабiя
42
Travers, Mark
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
3
Kerkez, Milos
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
14
Scott, Alex
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
  • 21
    Пабло Сарабiя
    Півзахисник
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 5
    Маріо Леміна
    Півзахисник
  • 20
    Doyle, Tommy
    Півзахисник
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 4
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 14
    Scott, Alex
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 42
    Travers, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Гари О'Нил
  • Андони Ираола
Статистика матчу
3
Штрафні
2
1
Офсайди
2
Удари в отвір
3
Удари повз
2
Блоковано ударів
3
1
Кутові
4
3
Сейви
2
1
Фоли
3
60%
Володіння м'ячем
40%
1
ЖК
Трансляція
21'
Поки більш цікаво та гостріше виглядають гості і за двадцять хвилин матчу вони встигли створити кілька небезпечних моментів
19'
Кутовий
Ще один кутовий виконали вишні і після навісу Сміт пробив головою, але відправив м'яч значно вище воріт
18'
Небезпечний момент
Неймовірна атака Борнмуту і чудова серія передач у штрафному майданчику, після чого Керкез пробив по воротах, але Са встиг зреагувати та перевести м'яч на кутовий
15'
Небезпечний момент
Соланке проривається лівим флангом, зміщується до центра та пробиває з-за меж штрафного майданчику, проте відправляє м'яч прямо у руки Са
14'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали вовки і після серії передач та скидань головою м'яч прилетів до Хвана, який пробив головою, але Траверс чудово зреагував та забрав м'яч у руки
13'
Небезпечний момент
Чудовий удар від Сарабії з-за меж штрафного майданчику з-під захисника, але Траверс встиг зреагувати та перевести м'яч на кутовий
9'
Кутовий
Знову кутовий у гостей і знову навіс на ближню стійку, після чого вовки в черговий раз вибивають м'яч
9'
Небезпечний момент
Вовки помилилися у захисті і Скотт знайшов передачею Соланке та вивів його на ударну позицію, але він влучив у суперника, від якого м'яч вийшов на кутовий
6'
Кутовий
Знову кутовий у вишень і після навісу на ближню стійку гості намагалися скинути далі, але м'яч влучив у поперечину після чого арбітр зафіксував положення поза грою
5'
Небезпечний момент
Семеніо змістився до центра та пробив з району півкола штрафного майданчику і після рикошету м'яч летів у ворота, але Са встиг зреагувати та перевести м'яч на кутовий
4'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості, але після навісу суперники вибили м'яч
4'
Скотт виконав непогане закидання з лівого флангу, але ніхто з партнерів не зумів переправити його у сітку і м'яч довелося підхопити на протилежному фланзі
1'
Офсайд
Перша спроба атаки вовків закінчилася положенням поза грою
1'
Свисток
Стюарт Аттвелл дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Стюарт Аттвелл
Головний тренер Борнмута: Андоні Іраола
На лаві запасних: Ааронс, Біллінг, Дакоста Гонсалес, Келлі, Нету, Саді, Уаттара, Унал, Хілл
Інфо
Стартовий склад Борнмута (4-2-3-1): Траверс - Керкез, Сенесі, Забарний, Сміт - Крісті, Кук - Скотт, Клюйверт, Семеніо - Соланке
Головний тренер Вулвергемптона : Гері О'Ніл
На лаві запасних: Бентлі, Буену, Голман, Догерті, Кунья, Окодува, Траоре, Фрейзер, Чірева
Інфо
Стартовий склад Вулвергемптона (3-4-1-2): Са - Тоті, Кілман, Буено - Аїт-Нурі, Леміна, Дойл, Семеду - Гомеш - Хван, Сарабія
Матчі 29-го туру проходили з 16 по 17 березня, але більшість з них була перенесена через участь команд у Кубку Англії. Напередодні поточного матчу колективи розташовуються доволі близько і мають різницю всього в один бал. Вулвергемптон займає одинадцяту сходинку турнірної таблиці з 43 очками, а у Борнмута на один бал менше, що дозволяє йому займати тринадцяте місце
Матч пройде у Вулвергемптоні та арені "Молінью Стедіум" та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції перенесеного матчу 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Вулвергемптон прийме у гостях Борнмут
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - "Борнмут" 24.04.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 24.04.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Вулверхемптон" , тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Борнмут" можна подивитися 24.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Минулий поєдинок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Арсенал - 20.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Астон Вілла" - 21.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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