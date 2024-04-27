Колос - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 28.04.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Колос у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Ворскла - 20.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти ЛНЗ - 21.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
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