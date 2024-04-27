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Колос - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 квітня 2024, 15:30 - Колос . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Колос
24%
Нічия
34%
ФК Олександрія
41%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Kolos Kovalivka playing at home, Kolos Kovalivka have won 2 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 2 times.
  • During the last 11 meetings, Kolos Kovalivka have won 5 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 4 times.
  • Last season FC Oleksandriya won both games against Kolos Kovalivka (4-1 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 6 games.
  • Kolos Kovalivka have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 5 games.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 7 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 3-5-4.
  • Andriy Tsurikov is Kolos Kovalivka's top scorer with 3 goals. Artem Shulyanskyi has scored 5 times for FC Oleksandriya.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 5 in the table with 39 points. Now they are number 12 with 25 points.
  • Kolos Kovalivka have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 27% of their matches, FC Oleksandriya in 25% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 27% of halftimes, FC Oleksandriya wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 2, FC Oleksandriya won 3, 0 draws.
  • Kolos Kovalivka scores 0.8 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.4 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Oleksandriya is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Oleksandriya is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Kolos Kovalivka scores 0.56 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.05 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Oleksandriya.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
5
Перемог
11
Ігор
4
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:15 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 18:37 Колос 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Колос
24%
Нічия
34%
ФК Олександрія
41%
Трансляція
Інфо
Запасні Олександрії: Довгий, Кравченко, Сігєєв, Кулаковський, Білошевський, Скорко, Безерра, Шостак, Смирний, Погорілий, Єрмаков
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Ковалець, Калітвінцев, Кулаков, Логінов, Мартинюк, Кампос, Калюжний, Копина, Костишин, Михайленко
Інфо
Запасні Колоса: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Цуріков, Салабай, Велетень, Рангел, Паулаускас
Інфо
Стартовий склад Колоса: Фесюн, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець, Демченко, Мілько, Топалов, Оріховський, Ільїн, Безбородько
У матчі першого кола в Олександрії Колос здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0
Команди перебувають недалеко одна від одної в турнірній таблиці. У Колоса 10-те місце і 28 очок, у Олександрії 12-та позиція і 25 балів
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Олексій Деревінський
Добрий день усім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 26-го туру УПЛ, в якому Колос прийме Олександрію
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Останні матчі
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Анонс матчу Колос - ФК Олександрія 28.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 28.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Колос у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - ФК Олександрія можна подивитися 28.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Ворскла - 20.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти ЛНЗ - 21.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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