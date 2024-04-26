ФК Минай - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 27.04.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між клубами ФК Минай (Минай) та командою Чорноморець (Одесса):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Чорноморець можна подивитися 27.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Минулий поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Рух - 22.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Кривбас - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.