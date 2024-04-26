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ФК Минай - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 квітня 2024, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Reznikov, Denys
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
1 - 0
Оновити
43'
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
6' Korablin, Timur
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
41%
Нічия
30%
Чорноморець
30%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Minaj have won 2 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Minaj at home) and 0-1 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • Did you know that FC Minaj scores 38% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 4 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's home record this season: 1-6-6.
  • Denys Ustymenko is FC Minaj's top scorer with 4 goals. Andriy Shtogrin has scored 7 times for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 13% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 36% of their matches.
  • FC Minaj wins 13% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 3 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Minaj.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 1, FC Chernomorets Odessa won 2, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Minaj scores 0.8 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.4 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Chernomorets Odessa is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Chernomorets Odessa is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Minaj scores 0.74 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • FC Minaj haven't won in their last 4 games.
  • FC Minaj have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Vladislav Vakula has assisted the most goals for FC Minaj with 2. Artur Avagimyan is FC Chernomorets Odessa's biggest assister (2).
  • A year ago, FC Minaj were number 12 in the table with 26 points. Now they are number 16 with 16 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
2
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено Чорноморець
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 13:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 13:55 ФК Минай 2 - 3 Завершено Полісся П
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець В
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Головні події
ГООЛ! Korablin, Timur
6'
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
41%
Нічия
30%
Чорноморець
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 22
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 71
    Semotyuk, Vladislav
    Півзахисник
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
    6
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 29
    Remenyak, Artur
    Форвард
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 37
    Владислав Огіря
    Півзахисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ljubenovic, Zeljko
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
40'
Штогрін покрутився з м’ячем біля чужого карного і, не отримавши підтримки, пробив по воротах. Цей удар став легкою здобиччю для Кемкіна.
37'
Жовта картка
Бадібанга наступив на ногу Вакулі, намагаючись відібрати мʼяч.
31'
Небезпечний момент
Минай міг забивати другий у контратаці! Устименко протягнув мʼяч, дійшовши до карного змістився правіше та цілив у дальню девʼятку. Над самісінькою поперечиною пробив.
24'
Офсайд
Ще один якісний сейв видав Кемкін після удару Шпорна головою з близької відстані. Щоправда, цей епізод у статистику не піде через офсайд.
22'
Небезпечний момент
Дмитрук досить непогано приклався з дальньої відстані. Варакута не дотягувався до мʼяча. Пощастило воротарю Чорноморця, що удар виявився неточним на декілька десятків сантиметрів.
20'
Небезпечний момент
Кемкін здійснив класний сейв після удару Штогріна! З близької відстані бив головою нападник, зреагувати було складно, але голкіпер Миная це зробив.
15'
Після провального старту Чорноморець відсунув гру від своїх воріт і намагається проводити небезпечні атаки. Григорчук готував Авагімяна до виходу на поле, але, схоже, передумав.
10'
Небезпечний момент
Варакута потягнув удар Вакули з-за меж штрафного, а проти добивання Ременяка вже був безсилий. Вінгер Миная зобовʼязаний був подвоювати перевагу, але влучив у стійку.
9'
Кораблін технічно розвернув Огірю і намагався шведою вразити ближній кут. Не влучив у площину.
6'
Гоооол!!!
Минай швидко відкриває рахунок! Кораблін підхопив мʼяч, втрачений Устименком, підробив під праву та прошив Варакуту ударом у ближній.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Денис Резніков.
Запасні: Бандура (в), Росул (в), Вітенчук, Воробчак, Гунічев, Демиденко, Корнійчук, Матюшенко, Немчанінов, Піддубний, Попов, Тищук.
Інфо
Стартовий склад Миная: Кемкін — Дмитрук, Чуєв, Скиба, Кисіль — Кораблін, Семотюк, Петько (к) — Ременяк, Устименко, Вакула. Головний тренер — Желько Любенович.
Запасні: Білик (в), Вічний (в), Зе Гомеш, Авагімян, Альваренга, Арсич, Бойчук, Голуб, Ієде, Присяжнюк, Ситников.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Варакута — Гучек, Салюк, Єрмаков — Брагару, Огіря, Шпорн, Путря — Кузик — Штогрін, Бадібанга. Головний тренер — Роман Григорчук.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 26-го раунду УПЛ між Минаєм і Чорноморцем.
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Анонс матчу ФК Минай - Чорноморець 27.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 27.04.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Минай (Минай) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Чорноморець можна подивитися 27.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Минулий поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Рух - 22.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Кривбас - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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