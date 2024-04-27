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Кривбас - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 квітня 2024, 18:00 - Стадион Металлург . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Металіст 1925
Харьков
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
37%
Нічия
26%
Металіст 1925
37%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-2 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 0-2 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 20% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 6 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 8 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 12 away matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 1-3-9.
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 7 in the table with 32 points. Now they are number 3 with 51 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 38% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 15% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 38% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 2 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 3 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 3 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.67 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Metalist 1925 Kharkiv is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.67.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.79 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.89 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 9 in the table with 27 points. Now they are number 15 with 19 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
2
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 19:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 2 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.11.2022 - 14:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.07.2021 - 17:00 Металіст 1925 3 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 18:05 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 16:40 Зоря 2 - 1 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Рух П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
37%
Нічия
26%
Металіст 1925
37%
Трансляція
Інфо
У першому колі переміг Кривбас — 3:1.
Інфо
Металіст 1925 іде останнім із 4 перемогами, 7 нічиїми та 14 поразками — 19 очок.
Інфо
Кривбас іде третім із 15 перемогами, 6 нічиїми та 4 поразками — 51 очко.
Запасні: Проценко, Сидоренко, Курило, Безуглий, Червак, Вачіберадзе, Смітюх, Арі, Борячук, Бичек.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Обіная — Юсов, Гармаш — Юрченко — Фрімпонг, Сидоров.
Запасні: Омельченко, Бескоровайний, Понєдєльнік, Рябов, Татарков, Ядом, Дебелко, Твердохліб, Соса, Кожушко, Блізніченко, По.
Кривбас: Маханьков — Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Микитишин — Задерака.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Шандор (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють криворізький Кривбас та харківський Металіст 1925.
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Анонс матчу Кривбас - Металіст 1925 28.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 28.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Кривбас у попередньому футбольному матчі 20.10.2023 закінчилось з такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Металіст 1925 можна подивитися 28.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Чорноморець - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Попередній поєдинок команди Металіст 1925 був зіграний проти Оболонь - 22.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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