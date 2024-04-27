Кривбас - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Металіст 1925 28.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 28.04.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Кривбас у попередньому футбольному матчі 20.10.2023 закінчилось з такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Чорноморець - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Попередній поєдинок команди Металіст 1925 був зіграний проти Оболонь - 22.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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