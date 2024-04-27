Зоря - Оболонь онлайн трансляція матчу

Рахунок 0:0, але це — несумні "нулі". Зоря більше тримала м'яч та мала дуже непогані моменти, тоді як Оболонь грає на контратаках і через дірки в захисті опонентів теж багато чого створює. Непогана динаміка, як на двох аутсайдерів, але час розставляти акценти.