Зоря - Оболонь онлайн трансляція матчу

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 28.04.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Оболонь (Киев):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Зоря у попередньому футбольному матчі 20.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 22.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Металіст 1925 - 22.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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