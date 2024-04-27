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Зоря - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 квітня 2024, 13:00 - Славутич-Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Матч завершено
Оболонь
Киев
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Хід матчу
46' Максим Грисьо Вийшов: Ігор Мединський 46' Yatsyk, Oleksandr Вийшов: Gorbach, Igor 55' Chernov, Oleksandr Вийшов: Єгор Прокопенко 60' Тарас Мороз Вийшов: Kosovskyi, Sergiy 62' Kyryukhantsev, Igor Вийшов: Juninho 63' Khakhlov, Oleksiy Вийшов: Dryshliuk, Kyrylo 63' Денис Антюх Вийшов: Micin, Petar 72' Павло Лук'янчук Вийшов: Дмитро Нагієв 72' Олександр Осман Вийшов: Сергій Суханов 73' Basic, Jakov 80' Basic, Jakov Вийшов: Myshnov, Dmytro
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
43%
Нічия
29%
Оболонь
29%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Zorya Lugansk have won 3 times, there have been 1 draws while FC Obolon Kyiv have won 3 times. The goal difference is 8-8 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Obolon Kyiv haven't won in their last 5 games.
  • FC Obolon Kyiv haven't won any of their last 8 away matches.
  • FC Obolon Kyiv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 8 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Eduardo Guerrero is FC Zorya Lugansk's top scorer with 7 goals. Igor Krasnopir has scored 5 times for FC Obolon Kyiv.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 35% of their matches, FC Obolon Kyiv in 16% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 35% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 16%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 2 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 2, FC Obolon Kyiv won 2, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 1 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Obolon Kyiv is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Obolon Kyiv is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.29 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.75 goals when playing away (on average).
  • FC Obolon Kyiv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
2
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2011/2012
03.12.2011 - 13:30 Зоря 1 - 2 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2011/2012
29.07.2011 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Зоря Н
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 13:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь П
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Головні події
Basic, Jakov
Вийшов: Myshnov, Dmytro
80'
Basic, Jakov
73'
72'
Павло Лук'янчук
Вийшов: Дмитро Нагієв
72'
Олександр Осман
Вийшов: Сергій Суханов
Khakhlov, Oleksiy
Вийшов: Dryshliuk, Kyrylo
63'
Денис Антюх
Вийшов: Micin, Petar
63'
Kyryukhantsev, Igor
Вийшов: Juninho
62'
60'
Тарас Мороз
Вийшов: Kosovskyi, Sergiy
55'
Chernov, Oleksandr
Вийшов: Єгор Прокопенко
46'
Максим Грисьо
Вийшов: Ігор Мединський
Yatsyk, Oleksandr
Вийшов: Gorbach, Igor
46'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
43%
Нічия
29%
Оболонь
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
    63
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
    46
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
    80 73
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
    62
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
    63
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 5
    Олександр Осман
    Захисник
    72
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 16
    Павло Лук'янчук
    Захисник
    72
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
    46
  • 4
    Тарас Мороз
    Захисник
    60
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 14
    Chernov, Oleksandr
    Півзахисник
    55
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Koval, Yuriy
  • Валерий Иващенко
Статистика матчу
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Оболонь
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
85'
Луганці тримають м'яч на чужій половині під завісу гри.
83'
Якесь пошкодження у Федорівського.
81'
Судомить ноги Краснопіру.
79'
Заміна
Башича поміняли на Мишньова.
76'
Карась на правому фланзі оборони не дав розвернутись Герреро під час аут.
73'
Жовта картка
Суханов полетів на газон перед чужим штрафним через підкат від Башича.
72'
Заміна
Лук'янчука поміняли на Нагієва.
71'
Заміна
Суханов вийшов замість травмованого Османа.
69'
Осман у центрі поля робив підкат проти Горбача, але натомість травмував коліно.
67'
Небезпечний момент
Простріл від Краснопіра з правого флангу перед воротарським із-під Джордана в падінні завершував Тарануха, але спрямував м'яч над воротами.
64'
Небезпечний момент
Подачу з правого флангу від Бутка головою Горбач у центрі штрафного завершив точно до рук Федорівського.
63'
Заміна
Мічіна випустили на заміну Антюху.
62'
Заміна
Дришлюк вийшов замість Хахльова.
62'
Заміна
Замість Кирюханцева вийшов Жуніньйо.
60'
Заміна
Косовського випустили замість Мороза.
58'
Прострілом із лівого флангу влучив у Бутка Прокопенко, після чого пішов та дав по ногах Кирюанцева.
55'
Заміна
Замість Чернова гратиме Прокопенко.
55'
Небезпечний момент
Передача Бутка з правого флангу через незграбні дії Лук'янчука дійшла до Герреро, але той пробив точно в Федорівського.
53'
Мединський виконав подачу з правого флангу значно вище воріт.
51'
Кирюханцев розвернувся з ударом на правому фланзі штрафного повз Османа, але просто покотив м'яч до рук Федорівському.
49'
Контроль м'яча від Зорі на чужій половині.
47'
Небезпечний момент
Федорівський вибив до правого флангу атаки з рук, Краснопір зачепився, відіграв на Тарануху до правого флангу штрафного, а той бив із гострого кута низом у дальній, проте Турбаєвський парирував.
46'
Заміна
На заміну Яцику вийшов Горбач.
46'
Заміна
Грисьо поміняли на Мединського.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Рахунок 0:0, але це — несумні "нулі". Зоря більше тримала м'яч та мала дуже непогані моменти, тоді як Оболонь грає на контратаках і через дірки в захисті опонентів теж багато чого створює. Непогана динаміка, як на двох аутсайдерів, але час розставляти акценти.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 2 хв.
45'
Небезпечний момент
Черненко за спиною захисника на дальньому боці штрафного завершував подачу з правого флангу, але зльоту пробив повз ближню стійку.
44'
Кутовий
Подача кутового з лівого флангу відскочила в центрі штрафного на Мороза, але удар того блокували.
41'
Краснопір здалеку з лівого флангу запустив удар над воротами.
39'
Партнери проігнорували подачу Бутка з правого флангу на дальню стійку.
36'
Чергова порція контролю м'яча від господарів на чужій половині.
34'
Небезпечний момент
Яцик у центрі штрафного підставив голову під подачу з правого флангу від Кирюханцева, але спрямував м'яч повз дальню стійку.
32'
Небезпечний момент
Штанга! Осман набіг на відскок на лівому фланзі й здалеку вгатив у правий каркас воріт.
31'
Небезпечний момент
Турбаєвський перевів над поперечиною несподіваний удар із лівого флангу від Карася з дальньої відстані.
30'
Батагов на кутовий заблокував спробу Лук'янчука пробити з правого флангу штрафного.
27'
Небезпечний момент
Яцик зіграв до правого флангу штрафного на Кирюханцева, той одразу повернув до центру, але в спину, після чого другим темпом набігав Антюх і пробив над воротами.
24'
Небезпечний момент
Антюх дав на хід Герреро до лівого флангу штрафного, а той одразу бив у ближній кут, проте Федорівського не переграв.
23'
Антюха збив Лук'янчук у боротьбі перед чужим штрафним.
21'
Навіси Османа з лівого флангу сьогодні летять виключно за межі поля.
20'
Контроль м'яча від Оболоні біля центральної лінії.
18'
Осман виконав подачу з лівого флангу за лицьову на дальній стійці.
17'
Мічін уже готувався виходити на поле, але з Яциком усе обійшлось.
15'
Герреро на лівому фланзі штрафного не провів м'яч повз Дубка.
13'
Тарануха ефектно в центрі штрафного бив через себе на завершення подачі Краснопіра з правого флангу, але у ворота не влучив.
11'
І чогось ніхто не пішов до воротарського замикати простріл Краснопіра з правого флангу.
8'
Не дуже-то й чистий підкат у центрі поля проти Яцика, але арбітр навіть фол не дав.
7'
Хахльов супроводив невдалим ударом у дотик передачу з лівого флангу від Кирюханцева до центру штрафного.
5'
Луганці доволі впевнено стартували сьогодні. Потрохи вигризають перевагу.
3'
Гості обрали звичну тактику закидань аби-куди в атаку. Може хтось і зачепиться.
1'
Небезпечний момент
Навіс кутового з правого флангу на ближню стійку Батагов завершив головою на ближній, але пробив над воротами.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Кичак, Рибка, Прокопенко, Нагієв, Вовкун, Мединський, Косовський, Груша, Запорожець, Суханов, Вишневський, Лях.
Оболонь: Федорівський — Лук’янчук, Карась, Дубко, Осман — Чернов, Черненко, Мороз, Грисьо — Краснопір, Тарануха.
Запасні: Набит, Мишньов, Дришлюк, Жуніньйо, Слесар, Боль, Горбач, Мічін, Волошин, Косівський.
Зоря: Турбаєвський — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич, Хахльов — Кирюханцев, Яцик, Антюх — Герреро.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогла Зоря — 4:2.
Інфо
Оболонь іде тринадцятою з 4 перемогам, 9 нічиїми та 12 поразками — 21 очко.
Інфо
Зоря йде одинадцятою з 6 перемогам, 8 нічиїми та 10 поразками — 26 очок.
Олександр Афанасьєв (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Лівий берег (Київ, Україна) зіграють луганська Зоря та київська Оболонь.
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Анонс матчу Зоря - Оболонь 28.04.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 28.04.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Зоря у попередньому футбольному матчі 20.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Оболонь можна подивитися 28.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Шахтар - 22.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Металіст 1925 - 22.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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