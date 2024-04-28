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Полісся - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 квітня 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
1 - 0
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83'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
31' Myakushko, Sergiy
46' Myakushko, Sergiy Вийшов: Vasylovych, Nesterenko Ivan 62' Costa, Talles Вийшов: В'ячеслав Танковський 62' Kozak, Artem Вийшов: Іван Петряк 71' В'ячеслав Танковський 73' Khrypchuk, Daniil
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
37%
Нічия
28%
Ворскла
35%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Polissya Zhytomyr have received 9 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 23% of their matches, FC Vorskla Poltava in 27% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 23% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 3 games against FC Polissya Zhytomyr (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Polissya Zhytomyr won 1, FC Vorskla Poltava won 2, 0 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.67 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Vorskla Poltava is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Vorskla Poltava is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.26 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.48 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Ворскла
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 18:30 Ворскла 2 - 2 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 13:55 ФК Минай 2 - 3 Завершено Полісся В
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо П
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Головні події
73'
Khrypchuk, Daniil
В'ячеслав Танковський
71'
Costa, Talles
Вийшов: В'ячеслав Танковський
62'
Kozak, Artem
Вийшов: Іван Петряк
62'
46'
Myakushko, Sergiy
Вийшов: Vasylovych, Nesterenko Ivan
31'
Myakushko, Sergiy
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
37%
Нічия
28%
Ворскла
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 14
    Fortune, Yassin
    Форвард
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
    62
  • 1
    Олег Кудрик
    Воротар
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
    62
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 44
    Khrypchuk, Daniil
    73
  • 27
    Krupskyi Illia
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
    46 31
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 92
    Sissoko, Sambou
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shyschenko, Sergey
  • Dolganskyi, Sergiy
Статистика матчу
1
ЖК
2
Трансляція
78'
Степанюк із зони перед штрафним запустив дальній постріл вище воріт.
76'
Жовта картка
Сіссоко смикнув за плече Сіссоко в центральному колі.
74'
Небезпечний момент
Закручений удар із штрафного перед чужими володіннями від Мустафаєва пролетів повз ліву стійку.
73'
Жовта картка
Танковський у контратаці прокинув м'яч до лівого флангу штрафного повз Хрипчука й той його збив.
71'
Жовта картка
Фол від Танковського на правому фланзі оборони проти Нестеренка.
68'
За атаками Ворскли спостерігаємо цими хвилинами.
65'
Небезпечний момент
Ударом головою на дальній Назаренко замикав подачу з правого флангу, але поцілив поруч із стійкою.
63'
Небезпечний момент
Сіссоко передачею з лівого флангу знайшов у штрафному Кане, який зупинив, а потім бив із розвороту в дальній, але Кудрик забрав.
63'
Заміна
Таллеса замінили на Танковського.
62'
Заміна
Петряк вийшов замість Козака.
61'
Фол від Пердути на правому фланзі оборони проти Смолякова.
59'
Аж до Кудрика до чужого штрафного спрямував передачу з Власних володінь Ісенко.
57'
Кутовий
Навіс із кутового з лівого флангу завершився ударом головою від Кушніренка над воротами.
56'
Кутовим на лівому фланзі атаки завершилась боротьба з боку Козака.
54'
Атакують господарі на чужій половині цими хвилинами.
52'
Пердута в падінні на правому фланзі штрафного покотив м'яч у центр, але Нестеренко запустив удар над воротами.
50'
Шабанов запустив за лицьову передачу від центральної лінії на лівий фланг.
48'
Пас на лівий фланг атаки Крупський не зміг утримати в межах поля.
46'
Заміна
Мякушка замінили на Нестеренка.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Рівний футбол у першому таймі. Хоча й команди намагались десь пересмикнути ігровий темп. Мало що входить у атаці, хоча й не дивно з такими поганими передачами. Залишається лише здогадуватись, що на нас чекає поперерві.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Господарі тримають м'яч на чужій половині.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 3 хв.
45'
Козак запустив дальній удар із лівого флангу над лівою стійкою.
44'
Кушніренко блокував на кутовий спробу Кане в центрі штрафного добити відскок від Кудрика, який не перехопив подачу Бацули з лівого флангу.
42'
Контроль від Ворскли наприкінці першого тайму. Усе спокійно.
40'
Рідкісний кутовий на правому фланзі для Ворскли.
37'
Небезпечний момент
Фортюне в підкаті на правому фланзі штрафного пробивав із відскоку з-під Павлюка, але захисник блокував повз дальню стійку.
36'
Низом покотив Мустафаєв свій удар із зони перед штрафним із розвороту, але поцілив повз праву стійку.
34'
Удар від Назаренка з правого флангу штрафного пролетів повз дальню стійку.
31'
Жовта картка
Підкат від Мякушка перед чужим штрафним проти Шабанова, коли суперник вибив м'яч.
30'
Кудрик спокійно забрав дальній удар від Степанюка з правого флангу на середній висоті.
27'
Невдала передача від Сіссоко пішла на лівий фланг атаки.
25'
Бацула з лівого флангу подав на дальню, але Шабанов вибив за межі штрафного.
23'
Полісся інколи занадто поспішає з контратаками й утрачає багато м'ячів.
21'
Ворскла під тиском грає з м'ячем на власній половині.
19'
Кане подавав із правого флангу на дальню стійку, але там був тільки Михайліченко.
17'
Михайліченко зіштовхнувся із Сіссоко на правому фланзі атаки.
15'
Хрипчук підставився під удар Назаренка з лівого флангу штрафного й перевів м'яч на кутовий.
12'
Простріл Михайліченка з правого флангу завершився послідовними промахами повз м'яч від Мустафаєва та Назаренка.
11'
Таллес ударом із зони перед штрафним із відскоку розім'яв Ісенка ударом низом.
9'
Запускали передачу на хід Назаренку до лівого флангу штрафного, але Пердута підчистив у аут.
6'
Полтавці завзято атакують на старті гри. Тут вам не кубковий півфінал.
4'
Небезпечний момент
Пердута скинув до центру штрафного переведення на правий фланг від Бацули, після чого Кане в падінні головою бив у дальній кут, але Кудрик витягнув.
2'
Простріл Мякушка з лівого флангу Чоботенко вибив за межі штрафного.
1'
Офсайд
Офсайд у Назаренка під час закидання з центрального кола до лівого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ворскла вибила Полісся з півфіналу Кубка України — 1:0.
Інфо
У першому колі перемогло Полісся — 3:0.
Інфо
Ворскла йде восьмою з 8 перемогами, 6 нічиїми та 11 поразками — 30 очок.
Інфо
Полісся йде шостим із 11 перемогами, 6 нічиїми та 8 поразками — 39 очок.
Запасні: Домолега, Оденцов, Островський, Прус, Ковталюк, Якубу, Рамірес, Феліпе, Толі, Глущенко, Нестеренко.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Павлюк, Сіссоко — Кане, Челядін, Мякушко — Степанюк.
Запасні: Бойко, Поспєлов, Грицук, Танковський, Ндукве, Петряк, Кравченко, Чечер, Раско, Іванов.
Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста, Кушніренко — Козак, Мустафаєв, Назаренко — Фортюне.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Центральний (Житомир, Україна) зіграють житомирське Полісся та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Полісся - Ворскла 29.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 29.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Ворскла у попередньому футбольному матчі 04.04.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Ворскла можна подивитися 29.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Динамо - 21.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Колос - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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