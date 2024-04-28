Полісся - Ворскла онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 29.04.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Ворскла у попередньому футбольному матчі 04.04.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Динамо - 21.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Колос - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.
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