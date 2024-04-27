  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ЛНЗ - Шахтар Дивитися онлайн
У тренді

ЛНЗ - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 квітня 2024, 15:30 - Центральный стадион . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
30%
Нічия
30%
Шахтар
40%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 11 matches in Premier League.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 46% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 4% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 10 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches away from home.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 4 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 8-3-0.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 20% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 50% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 20% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • LNZ Cherkasy scores 1.17 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • Vladyslav Naumets is LNZ Cherkasy's top scorer with 4 goals. Danylo Sikan has scored 8 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Oleksiy Khoblenko has assisted the most goals for LNZ Cherkasy with 2. Oleksandr Zubkov is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (5).
  • Nazariy Muravskyi has more yellow cards (7) than any other player at LNZ Cherkasy. Georgiy Sudakov has collected 5 for FC Shakhtar Donetsk.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2025
23.03.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено ФК Минай П
Показати більше
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух В
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
30%
Нічия
30%
Шахтар
40%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Віктор Копієвський.
Запасні: Пеньков (в), Самойленко (в), Бойко, Каплієнко, Насонов, Олійник, Прядун, Тарасенко, Тищенко, Тіль, Хобленко.
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко — Пасіч, Саліху, Муравський, Стасюк — Яшарі, Рибалка (к), Бар — Ейнел, Молло, Наумець. Головний тренер — Олег Дулуб.
Запасні: Рудько (в), Марлон Гомес, Азаров, Гочолейшвілі, Егіналду, Криськів, Лемкін, Міроші, Назарина, Ракицький, Траоре, Швед.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Педріньйо, Матвієнко, Бондар, Конопля — Степаненко (к) — Кевін, Судаков, Бондаренко, Зубков — Сікан. Головний тренер — Марино Пушич.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 26-го туру УПЛ ЛНЗ – Шахтар.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Поділля Поділля 2 ФК Чернігів ФК Чернігів 1 Завершено 13:00 - Сьогодні СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 1 Динамо Динамо 1 Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Минай ФК Минай 2 Чорноморець Чорноморець 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Буковина Буковина 0 Діназ Діназ 1 Завершено 22:15 - Вчора Жил Вісенте Жил Вісенте 2 Арока Арока 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу ЛНЗ - Шахтар 27.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 27.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 21.10.2023 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Шахтар можна подивитися 27.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти ФК Олександрія - 21.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Зоря - 22.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.