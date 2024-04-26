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СК Дніпро-1 - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 квітня 2024, 13:00 - Днепр Арена . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
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Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
33%
Нічия
22%
Динамо
45%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SC Dnipro-1 and FC Dynamo Kyiv is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, SC Dnipro-1 have won 3 times, there have been 0 draws while FC Dynamo Kyiv have won 6 times. The goal difference is 14-9 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season's matches: 0-1 (SC Dnipro-1 at home) and 0-3 (FC Dynamo Kyiv at home).
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 31% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • SC Dnipro-1 haven't lost in their last 5 games.
  • SC Dnipro-1 have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 11 games.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 7 away matches.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 2 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 28% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 46% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 28% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 46%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than SC Dnipro-1.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 2, FC Dynamo Kyiv won 3, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 scores 0.8 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 1 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Dynamo Kyiv is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Dynamo Kyiv is 0.6.
  • SC Dnipro-1 scores 1.64 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.17 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
3
Перемог
9
Ігор
6
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 13:00 Верес 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 18:37 Колос 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
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Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
33%
Нічия
22%
Динамо
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Євген Волинець
    Воротар
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 17
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Vasylʹovych, Mykhavko Taras
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Shovkovskiy, Oleksandr
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Динамо
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В ефірі
2+2
Трансляція
Інфо
У першому колі переміг Дніпро-1 — 1:0.
Інфо
Динамо йде другим із 17 перемогами, 3 нічиїми та 4 поразками — 54 очки.
Інфо
Дніпро-1 іде четвертим із 12 перемогами, 9 нічиїми та 4 поразками — 45 очок.
Запасні: Нещерет, Моргун, Бражко, Шепелєв, Волошин, Караваєв, Супряга, Малиш, Дячук, Сирота, Царенко, Дубінчак.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Андрієвський — Ярмоленко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Танчик, Горбунов, Гаджиєв, Авраменко, Мельниченко, Ківінда.
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Мірошніченко, Лєднєв, Очеретько — Гуцуляк.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Юрій Іванов (Макіївка, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Дніпро-Арена (Дніпро, Україна) зіграють дніпровський Дніпро-1 та Динамо Київ.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Динамо 27.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 27.04.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Динамо можна подивитися 27.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Минулий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Верес - 21.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Полісся - 21.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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