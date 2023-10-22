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Рух - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 квітня 2024, 18:00 - Skif Stadium . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
19'
Верес
Ровно
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Рух
35%
Нічия
26%
Верес
39%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Rukh Lviv have won 3 times, there have been 3 draws while Veres Rivne have won 0 times. The goal difference is 12-7 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Rukh Lviv at home) and 2-2 (Veres Rivne at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Veres Rivne scores 32% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Rukh Lviv haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 7 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 3-8-1.
  • Veres Rivne's away record this season: 1-3-7.
  • Roman Didyk has more yellow cards (8) than any other player at FC Rukh Lviv. Andriy Kukharuk has collected 7 for Veres Rivne.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 25% of their matches, Veres Rivne in 22% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 25% of halftimes, Veres Rivne wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 3 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than Veres Rivne.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 2, Veres Rivne won 0, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 2 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1.2 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and Veres Rivne is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and Veres Rivne is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.38 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.56 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 14 in the table with 24 points. Now they are number 5 with 41 points.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
Особисті зустрічі
Рух
5
Перемог
8
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Рух В
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 13:00 Верес 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес В
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Рух
35%
Нічия
26%
Верес
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 71
    Fedor, Oleh
    Півзахисник
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 22
    Plumain, Ange-Freddy
    Форвард
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 6
    Basilio da Silva, Julio Cesar
    Захисник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Захисник
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 5
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 99
    Євгеній Морозко
    Форвард
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Олег Шандрук
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
15'
Цікаво, що Руху не вдається зачепитися за м'яч на чужій половині – Верес дуже щільно та активно грає в обороні
11'
Верес, тим часом, заряджений на гру, не поступається господарям у бажанні, у боротьбі
9'
Жовта картка
А ось один із помічників Шандрука вже отримав жовту за незгоду з рішеннями арбітрів
8'
Поки що сумбурна гра, схожа на настільний теніс – туди-сюди грають команди
6'
А ось уже Морозко з флангу хотів просочитися у штрафну Руха, зіткнувся з Пастухом, просив фол, але суддя дав лише кутовий
5'
А ось Плюман на фланзі класно накрутив Морозка, звільнився від опіки, але навісив не найкращим чином.
3'
Жовта картка
Дахновський у центрі поля показав, хто є хто, небезпечно підкотився під суперника. Перша жовта у нас – швидко
2'
Ох, Слюбик дуже неакуратно скинув м'яч своєму воротареві, якому довелося включатись у боротьбу – на благо Руху, все закінчилося кутовим
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Рух бореться за єврокубки - 5-е місце у таблиці та 41 бал
У турнірній таблиці Верес йде на 14-му місці, маючи в активі 20 очок
Інфо
Запасні Вереси: Ющишин, Сміян, Вовченко, Мельник, Гакман, Клець, Кухарук, Шарай, Шастал, Годя, Банада, Шестаков
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко, Балан, Кучеров, Яго, Дахновський, Курко, Морозко, Гайдучек
Інфо
Запасні Руха: Герета, Лях, Слюсар, Підгурський, Притула, Столярчук, Габріель, Теслюк, Руніч
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Слюбик, Сич, Роман, Пастух, Таллес, Федор, Плюман, Квасниця, Карабін, Холод
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00, судитиме гру Олександр Солов'ян
Доброго вечора всім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 26-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Верес
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Анонс матчу Рух - Верес 27.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 27.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Верес (Ровно):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Рух у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Верес можна подивитися 27.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти ФК Минай - 22.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти СК Дніпро-1 - 21.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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