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Манчестер Юнайтед - Бернлі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 квітня 2024, 17:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Бернлі
Бернли
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
26%
Нічия
39%
Бернлі
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Burnley FC when Manchester United is playing at home is 3-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Burnley FC is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 5 times, there have been 3 draws while Burnley FC have won 1 times. The goal difference is 18-9 in favour of Manchester United.
  • During the last 19 meetings, Manchester United have won 12 times, there have been 5 draws while Burnley FC have won 2 times. The goal difference is 30-11 in favour of Manchester United.
  • Did you know that Manchester United scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Burnley FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester United haven't won in their last 4 games.
  • Burnley FC haven't won in their last 4 games.
  • Burnley FC haven't won any of their last 8 away matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Burnley FC in their last 3 encounters.
  • Burnley FC have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Burnley FC haven't scored in 5 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Burnley FC's away record this season: 2-4-10.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 7. Dara O'Shea is Burnley FC's biggest assister (4).
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Burnley FC have conceded a goal in each of their last 17 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 30% of their matches, Burnley FC in 27% of their matches.
  • Manchester United wins 30% of halftimes, Burnley FC wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Burnley FC leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Burnley FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Burnley FC won 0, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Burnley FC.
  • Burnley FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Burnley FC and Burnley FC scores 0.6 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Burnley FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Burnley FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 1.75 goals when playing at home and Burnley FC scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
10
Перемог
16
Ігор
1
Перемог
Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 22:00 Бернлі 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
21.12.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.02.2022 - 22:00 Бернлі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Бернлі
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Кубок Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:53 Ковентрі Сіті 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Бернлі
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 4 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Бернлі 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Бернлі 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Бернлі Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
26%
Нічия
39%
Бернлі
35%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Траффорд, Тейлор, Екдаль, Гудмундссон, Браунгілл, Родрігес, Мануель, Амдуні, Трезор.
Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О’Ши, Естев, Вітіньйо — Фостер, Берге, Каллен, Бруун Ларсен — Одобер, Фофана.
Запасні: Баїндир, Амасс, Джексон, Амрабат, Маунт, Мактоміней, Форсон, Діалло, Вітлі.
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Каземіро, Магвайр, Далот — Мейну, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Манчестер Юнайтед — 1:0.
Інфо
Бернлі йде передостаннім із 5 перемогами, 8 нічиїми та 21 поразкою — 23 очки.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде шостим із 16 перемогами, 5 нічиїми та 12 поразками — 53 очки.
Джон Брукс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та Бернлі.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі" 27.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 27.04.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі" можна подивитися 27.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Бернлі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 24.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Венсан Компани

Попередній матч команди "Бернлі" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

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