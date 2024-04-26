Вест Хем Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Стадион Лондон.
Дата проведення матчу: 27.04.2024
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 20.12.2023 закінчилось з рахунком: 5:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Минулий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 21.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".
Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Евертон - 24.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.
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