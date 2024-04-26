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Вест Хем Юнайтед - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 квітня 2024, 14:30 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
1 - 0
Оновити
45'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
30' Ватару Ендо 43' Bowen, Jarrod
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
35%
Нічия
35%
Ліверпуль
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Liverpool FC when West Ham United is playing at home is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Liverpool FC is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 9 times, there have been 5 draws while Liverpool FC have won 14 times. The goal difference is 47-36 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 59 meetings, West Ham United have won 10 times, there have been 13 draws while Liverpool FC have won 36 times. The goal difference is 114-55 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against West Ham United (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that West Ham United scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • West Ham United have played 4 home matches in a row without winning.
  • West Ham United haven't won any of their last 5 games against Liverpool FC.
  • West Ham United haven't scored in 4 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • West Ham United's home record this season: 6-7-4.
  • Jarrod Bowen is West Ham United's top scorer with 15 goals. Mohamed Salah has scored 17 times for Liverpool FC.
  • A year ago, West Ham United were number 15 in the table with 34 points. Now they are number 8 with 48 points.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • West Ham United wins 1st half in 34% of their matches, Liverpool FC in 46% of their matches.
  • West Ham United wins 34% of halftimes, Liverpool FC wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 4 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than West Ham United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings West Ham United won 0, Liverpool FC won 5, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • West Ham United scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.4 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Liverpool FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Liverpool FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • West Ham United scores 1.78 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.22 goals when playing away (on average).
  • West Ham United haven't won in their last 4 games.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
5
Перемог
25
Ігор
17
Перемог
Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
20.12.2023 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Крістал Пелес 5 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Байєр Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Фулгем П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Байєр 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Евертон 2 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Фулгем 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Ліверпуль 0 - 3 Завершено Аталанта П
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Головні події
ГООЛ! Bowen, Jarrod
43'
30'
Ватару Ендо
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
35%
Нічия
35%
Ліверпуль
31%
Склади команд
23
Альфонс Ареола
33
Эмерсон
21
Анджело Огбонна
4
Курт Зума
5
Coufal, Vladimir
19
Едсон Альварес
28
Soucek, Tomas
14
Kudus, Mohammed
10
Paqueta, Lucas
20
Bowen, Jarrod
9
Antonio, Michail
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
78
Quansah, Jarell
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
10
Mac Allister, Alexis
3
Ватару Ендо
38
Gravenberch, Ryan
19
Elliott, Harvey
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
    30
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Дэвид Мойес
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
3
Кутові
1
26%
Володіння м'ячем
74%
Удари повз
6
7
Штрафні
5
4
Фоли
5
4
Удари в отвір
2
1
Офсайди
2
2
Сейви
3
ЖК
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
42'
Гоооол!!!
А забиває Вест Хем! Після швидкого розіграшу кутового пішов навіс, і Боуен, вигравши повітря, підрізав під штангу! 1:0!
41'
Небезпечний момент
Діас досить несподівано пробив - у штангу м'яч влучає із зовнішнього боку! Тим не менш!
39'
Небезпечний момент
А це було гарно! Знову після флангової атаки - трохи назад під удар Гакпо метрів із 15-ти! Гарно, але вище!
36'
А Робертсон продовжує вішати з лівого флангу, правда, всі його навіси зручні для захисників молотобойців
34'
Інфо
7 ударів у Ліверпуля на даний момент, 4 у Вест Гема - така ось статистика
33'
Ех, Елліот з місця правого інсайду намагався вирізати під дальню, але Ареоля все прочитав
32'
А ось непоганий підхід молотків - вивели Боуена на хорошу позицію, але той став перекладати під робочу ногу та й пробив несильно
30'
Жовта картка
Ендо отримав першу жовту у матчі - відверто руками притримав суперника
29'
Послухав Тейлор ВАР, подивився телевізор – справді офсайд
28'
Офсайд
Пенальті для Ліверпуля! Діас відірвався на фланзі, віддав упоперек під удар Гакпо, якого зачепили у штрафному майданчику! А ні... Не пенальті, суддя свистить, але це офсайд у Діаса!
26'
24'
Половина першого тайму пройшла, поки що не дуже цікаво у нас гра виглядає
23'
Знову фоліт Вест Хем. Хоча, можливо, це така тактика, щоб збивати темп володіння Ліверпуля
20'
Кудус жорстко прийняв Діаса. Не було потреби в такому фолі, але суддя пожалві і не дав жовту гравцю Вест Гема
17'
Крутить Ліверпуль, намагається щось вигадати цікаве - поки що не дуже виходить. Оборона молотків поки що не помиляється
15'
Офсайд
Арнольд видав дальній закид на Діаса, але той був у явному офсайді. У цьому випадку винен той, хто дав, який не прочитав ситуацію
14'
Перший удар Вест Хема в площину - Боуен дав мметрів з 20-ти, але Алісон впевнено виловив удар
11'
Небезпечний момент
А ось і момент! Гакпо навісив з флангу, на дальній підключився Елліотт, але з гострого кута дав із зовнішнього боку сітки!
9'
Загалом поки що все спокійно у нас - без моментів при контролі Ліверпуля
6'
Мак Аллістер отримав по ногах, лежить на газоні, просить жовту для Пакета
4'
Господарі огризнулися, але навіс Кудуса до штрафної нейтралізували захисники гостей
2'
Ліверпуль одразу забрав м'яч під контроль
1'
Свисток
Матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Алісон, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Ендо, Еліотт, Мак Аллістер, Гравенберх, Діас, Гакпо
Інфо
Стартовий склад Вест Гема: Ареола, Цоуфал, Зума, Огбонна, Палмієрі, Альварес, Соучек, Пакета, Кудус, Антоніо, Боуен
Вест Гем йде на 7-му місці в таблиці з 48 пунктами
Ліверпуль, незважаючи на поразку у минулому турі, продовжує боротьбу за чемпіонство. Сіуація вгорі таблиці така: Арсенал – 77 очок (34 матчі), Ман Сіті – 76 очок (33 матчі), Ліверпуль – 74 очки (34 матчі)
Інфо
Матч розпочнеться о 14:30, судити гру буде авторитетний Ентоні Тейлор
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 35-го туру УПЛ, в якому Вест Гем прийме Ліверпуль.
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль" 27.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 27.04.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 20.12.2023 закінчилось з рахунком: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дэвид Мойес и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль" можна подивитися 27.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Минулий матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 21.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Евертон - 24.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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