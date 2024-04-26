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Астон Вілла - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 квітня 2024, 22:00 - Вилла Парк . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
30%
Нічия
35%
Челсі
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Chelsea FC is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 9 times, there have been 7 draws while Chelsea FC have won 13 times. The goal difference is 40-28 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 63 meetings, Aston Villa have won 16 times, there have been 15 draws while Chelsea FC have won 32 times. The goal difference is 104-58 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-2 (Aston Villa at home) and 0-2 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Aston Villa scores 27% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Aston Villa haven't scored in 1 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Ollie Watkins is Aston Villa's top scorer with 19 goals. Cole Palmer has scored 20 times for Chelsea FC.
  • Ollie Watkins has assisted the most goals for Aston Villa with 12. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (9).
  • Aston Villa have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 44% of their matches, Chelsea FC in 30% of their matches.
  • Aston Villa wins 44% of halftimes, Chelsea FC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Aston Villa.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Aston Villa have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 3, Chelsea FC won 1, 1 draws.
  • Aston Villa scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.6 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Chelsea FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Chelsea FC is 0.8.
  • Both teams lost their last match.
  • Aston Villa scores 2.38 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.48 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • A year ago, Aston Villa were number 8 in the table with 54 points. Now they are number 4 with 66 points.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
5
Перемог
22
Ігор
12
Перемог
Челсі
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Челсі 0 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Челсі 0 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Челсі 0 - 2 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Борнмут В
Ліга конференцій 2023/2024
18.04.2024 - 19:45 Лілль 2 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Астон Вілла В
Ліга конференцій 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Лілль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 3 Завершено Брентфорд Н
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Челсі 6 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 19:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
30%
Нічия
35%
Челсі
35%
LIVE
Трансляція матчу "Астон Вілла" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
"Челсі": Петрович, Чалоба, Тьяго Сілва, Бадьяшіль, Кукурелья, Кайседо, Ґаллахер (к), Палмер, Мадуеке, Джексон, Мудрик
Інфо
"Астон Вілла": Мартінес, Кеш, Конса, Пау Торрес, Дінь, Бейлі, Макгінн (к), Дуглас Луїс, Роджерс, Тілеманс, Воткінс
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Раді вітати вас на поєдинку 35-го туру АПЛ між 4-ю (66 очок) і 9-ю (47) командами чемпіонату.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Челсі" 27.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 27.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 07.02.2024 закінчилось з рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Челсі" можна подивитися 27.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Попередній матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Борнмут" - 21.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Арсенал - 23.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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