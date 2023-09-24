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Борнмут - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 квітня 2024, 16:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
2 - 0
Оновити
59'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Хід матчу
8' Senesi, Marcos 13' Senesi, Marcos
46' O'Mahony, Mark Вийшов: Welbeck, Danny 52' Unal, Enes 57' Kluivert, Justin 59' Gilmour, Billy
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
41%
Нічия
33%
Брайтон енд Хоув Альбіон
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Brighton & Hove Albion when AFC Bournemouth is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 7 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 3 times. The goal difference is 15-12 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 23 meetings, AFC Bournemouth have won 9 times, there have been 6 draws while Brighton & Hove Albion have won 8 times. The goal difference is 31-30 in favour of AFC Bournemouth.
  • Last season Brighton & Hove Albion won both games against AFC Bournemouth (1-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 8% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't won in their last 5 games.
  • Brighton & Hove Albion haven't won any of their last 6 away matches.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 3 games against Brighton & Hove Albion.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 5 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 5 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 18 goals. Joao Pedro has scored 8 times for Brighton & Hove Albion.
  • Marcos Senesi has more yellow cards (10) than any other player at AFC Bournemouth. Buonanotte Facundo has collected 7 for Brighton & Hove Albion.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Brighton & Hove Albion in 31% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 2 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Brighton & Hove Albion won 4, 0 draws.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • AFC Bournemouth scores 0.8 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Brighton & Hove Albion is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Brighton & Hove Albion is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth scores 1.59 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.6 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
9
Ігор
4
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Борнмут 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
21.01.2020 - 21:15 Борнмут 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Борнмут 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
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Головні події
59'
Gilmour, Billy
Kluivert, Justin
57'
ГООЛ! Unal, Enes
52'
46'
O'Mahony, Mark
Вийшов: Welbeck, Danny
ГООЛ! Senesi, Marcos
13'
Senesi, Marcos
8'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
41%
Нічия
33%
Брайтон енд Хоув Альбіон
26%
Склади команд
42
Travers, Mark
11
Ouattara, Dango
25
Senesi, Marcos
5
Kelly, Lloyd
15
Smith, Adam
14
Scott, Alex
4
Cook, Lewis
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
26
Unal, Enes
9
Домінік Соланке
1
Verbruggen, Bart
13
Паскаль Гросс
3
Igor
5
Dunk, Lewis
19
Barco, Valentin
11
Gilmour, Billy
55
O'Mahony, Mark
24
Adingra, Simon
42
Offiah, Odeluga
40
Facundo, Buonanotte
9
Pedro, Joao
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 26
    Unal, Enes
    52
  • 14
    Scott, Alex
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
    13 8
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 42
    Travers, Mark
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 42
    Offiah, Odeluga
    Захисник
  • 40
    Facundo, Buonanotte
    Півзахисник
  • 11
    Gilmour, Billy
    Півзахисник
  • 55
    O'Mahony, Mark
    Форвард
    46
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 3
    Igor
    Півзахисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 19
    Barco, Valentin
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матчу
7
Штрафні
11
10
Фоли
7
1
ЖК
1
2
Удари повз
3
27%
Володіння м'ячем
73%
4
Удари в отвір
1
4
Кутові
1
1
Сейви
2
1
Блоковано ударів
1
Офсайди
Трансляція
58'
56'
Жовта картка
Клюйверт у підкаті збив суперника неподалік від своїх воріт.
52'
Гоооол!!!
Вже за хвилину Унал все ж таки переграє Вербрюггена ударом головою! Уаттара подав від лицьової, а Енес без перешкод пробив у протихід голкіперу. Серйозна заявка на перемогу.
51'
Унал завдав прямого удару зі штрафного, незважаючи на значну відстань до воріт. Вербрюгген легко забрав мʼяч, який ішов просто по центру.
47'
Небезпечний момент
Одразу виникає момент у Клюйверта після дотепної гри Соланке в один дотик. У нідерландця була підтримка партнера, але він вирішив бити сам. Влучив у сітку із зовнішнього боку.
46'
Заміна
Велбек у перерві замінив ОʼМахоні.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Брайтон володіє мʼячем, а Борнмут грає у футбол. У господарів перевага за великими шансами, xG і, що найголовніше, за рахунком на табло. Чекаємо на реакцію від Де Дзербі і його штабу.
45+6'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 5 хвилин.
40'
Адінгра довелося завершувати атаку своєї команди ударом головою. Не найсильніша сторона івуарійського вінгера, тому результат був передбачуваний. Далеко від цілі пройшов мʼяч.
34'
Тепер уже Скотт мав шанс відзначитися приблизно з тієї ж позиції, що й Унал кількома хвилинами раніше. Відмінність у тому, що англійцю заважали захисники, саме один із них заблокував удар.
32'
Небезпечний момент
Унал мав збільшувати перевагу своєї команди, але з убивчої позиції пробив повз ворота. Відзначимо, що все партнера зробив Скотт: відібрав мʼяч у пресингу та віддав чудову передачу під удар.
27'
Буонанотте за рахунок дриблінгу створив перспективний момент і сам же його зіпсував, не поділившись мʼячем із партнером.
26'
ОʼМахоні прийшов до чужого карного і завдав удару після того, як мʼяч зрикошетив до нього. Жодної загрози воротам, але це найкраще, що було в Брайтона сьогодні.
17'
Після одного з епізодів Кук схопився за плече. Були побоювання, що Льюїс не зможе продовжити гру, але все обійшлося.
15'
Камера вихопила Де Дзербі, італійський спеціаліст явно незадоволений діями своїх підопічних на кутовому, який став результативним.
13'
Гоооол!!!
Борнмут відкриває рахунок з кутового! ОʼМахоні заблокував удар Унала головою, але першим на добиванні опинився Сенесі.
11'
Унал прострілив, а Соланке вже був готовий замикати в дотик. Всі плани зіпсував підкат Данка.
8'
Жовта картка
Сенесі пішов за суперником на чужу половину поля, щоб вдарити його по ахіллах.
5'
Перші декілька хвилин позаду, поки без моментів. Мінімальна перевага в Брайтона, чисто за володінням мʼячем.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Ілля Забарний вперше в сезоні не потрапив до заявки Борнмута на гру. Повідомляється, що українець захворів.
Інфо
Арбітр — Пол Тірні.
Запасні: Маккенна (в), Нето (в), Ааронс, Дакоста Гонсалес, Кінсі-Веллінгс, Крісті, Саді, Хілл.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Траверс — Уаттара, Сенесі, Келлі, Сміт (к) — Скотт, Кук — Семеніо, Клюйверт, Унал — Соланке. Головний тренер — Андоні Іраола.
Запасні: Стіл (в), Балеба, Вебстер, Велбек, Велтман, Енкісо, Лаллана, Модер, Фаті.
Інфо
Стартовий склад Брайтона: Вербрюгген — Барко, Данк (к), Ігор, Гросс — ОʼМахоні, Гілмор — Буонанотте, Оффіа, Адінгра — Жуан Педро. Головний тренер — Роберто Де Дзербі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 35-го раунду АПЛ між Борнмутом і Брайтоном.
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Анонс матчу "Борнмут" - Брайтон енд Хоув Альбіон 28.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 28.04.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Борнмут" (Борнмут) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 28.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 24.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 25.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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