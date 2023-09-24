Борнмут - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 28.04.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між командами "Борнмут" (Борнмут) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 24.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 25.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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